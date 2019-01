Januárban rántja le a leplet a HMD a régóta várt Nokia-csúcsmobilról, amiről most újabb képek és egy videó is előkerült.

Hogy kinek milyen lesz a 2019-es esztendő, azt most még nehéz lenne megmondani, az viszont már biztos, hogy tech szempontból igen izgalmas hónapok következnek. Hamarosan kezdetét veszi a világ legnagyobb tech show-ja, a Las Vegas-i CES, február elején pedig szokásos menetrend szerint érkezik a barcelonai Mobile World Congress. De szerencsére a kettő között sem maradunk újdonság nélkül, a korábbi hírek szerint ugyanis épp a kettő közé lőtte be a HMD az új csúcs-Nokia bemutatóját. A készülékről már eddig is sok mindent lehetett hallani, most pedig újabb részletek derültek ki a mobilról.

A mindig pontos információiról ismert EvanBlass legújabb Twitter-bejegyzése szerint a készüléket valóban Nokia 9 PureView néven vezeti majd be a HMD – és ezt erősítette meg a MySmartPrice is. A készülék legnagyobb dobása most már biztos, hogy a hátoldalba beépített 5 optikás kamerarendszer lesz, de ujjlenyomat-olvasót is kap az eszköz, méghozzá a kijelző alá rejtve.

Nokia 9 PureView "Beholder." HNY pic.twitter.com/x4Kh3anP46 — Evan Blass (@evleaks) 2018. december 31.

A MySmartPrice szerint valóban igazak a hírek, amely szerint a mobilba a Snapdragon 845-ös processzor kerül bele (a 2019-es csúcsprocesszor, a Snapdragon 855 helyett), ami mellé 6 GB RAM és 128 GB tárhely társul. A kijelzője 2K-s lesz, a mobilt pedig vezeték nélkül is lehet majd tölteni.

