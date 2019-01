Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80cbf92f-9df6-4c02-8b6d-e1af702142d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy régi szlogent népszerűsítenek újra a néhány napon belül induló „tájékoztató akcióban”.","shortLead":"Egy régi szlogent népszerűsítenek újra a néhány napon belül induló „tájékoztató akcióban”.","id":"20190103_A_kormany_most_17_milliardert_uzeni_Magyarorszag_jobban_teljesit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80cbf92f-9df6-4c02-8b6d-e1af702142d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4478a53d-75bb-47c1-aee2-65f872ed8102","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_A_kormany_most_17_milliardert_uzeni_Magyarorszag_jobban_teljesit","timestamp":"2019. január. 03. 07:20","title":"A kormány most 1,7 milliárdért üzeni: Magyarország jobban teljesít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyanúsítottakat nem nevezték meg, de a tárgyaláson jelen voltak.","shortLead":"A gyanúsítottakat nem nevezték meg, de a tárgyaláson jelen voltak.","id":"20190103_Hasogdzsigyilkossag_tizenegy_gyanusitott_kozul_otre_halalbuntetest_fog_kerni_az_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaef150a-132a-4352-8362-9e73863d911f","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Hasogdzsigyilkossag_tizenegy_gyanusitott_kozul_otre_halalbuntetest_fog_kerni_az_ugyeszseg","timestamp":"2019. január. 03. 13:16","title":"Hasogdzsi-gyilkosság: tizenegy gyanúsított közül ötre halálbüntetést fog kérni az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d81c0139-dc67-4809-90a0-e96d29e851d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Január közepétől eldobható helyett többszörhasználatos pohárban adják ki az elvitelre szánt kávét Bécsben. A kiürült ivóedényeket a rendszerben részt vevő üzletekben és kávéspohár-automatáknál lehet visszaadni. Egy év alatt egymillió eldobható pohártól szeretnék megkímélni a környezetet.","shortLead":"Január közepétől eldobható helyett többszörhasználatos pohárban adják ki az elvitelre szánt kávét Bécsben. A kiürült...","id":"20190103_Becs_eldobhato_kavespohar_automata_szemet_kornyezetvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d81c0139-dc67-4809-90a0-e96d29e851d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ddb923d-c694-49b3-bf32-8db5938914d5","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Becs_eldobhato_kavespohar_automata_szemet_kornyezetvedelem","timestamp":"2019. január. 03. 15:48","title":"Harcot indít Bécs az eldobható kávéspoharak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e0ca55-db84-4fb6-9861-b48b3022a63d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország lator állam lesz Európa közepén? Ezt a kérdést teszi fel egy író a Washington Postban.","shortLead":"Magyarország lator állam lesz Európa közepén? Ezt a kérdést teszi fel egy író a Washington Postban.","id":"20190104_Washington_Post_Orban_szorgosan_dolgozik_az_egypartrendszeren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15e0ca55-db84-4fb6-9861-b48b3022a63d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307f1080-1dce-481d-9d86-faf08a78610a","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Washington_Post_Orban_szorgosan_dolgozik_az_egypartrendszeren","timestamp":"2019. január. 04. 10:36","title":"Washington Post: Orbán szorgosan dolgozik az egypártrendszeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca7b982-2223-4986-bad3-940ba7b927cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés ma rendkívüli ülésbe kezd az ellenzék kezdeményezésére, azonban a tanácskozás várhatóan határozatképtelen lesz, mivel a kormánypártok előre bejelentették távolmaradásukat.","shortLead":"Az Országgyűlés ma rendkívüli ülésbe kezd az ellenzék kezdeményezésére, azonban a tanácskozás várhatóan...","id":"20190103_rendkivuli_parlamenti_ules_ellenzek_kormanypartok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fca7b982-2223-4986-bad3-940ba7b927cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d15025b-16c9-4188-a9a3-791366d71dd6","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_rendkivuli_parlamenti_ules_ellenzek_kormanypartok","timestamp":"2019. január. 03. 06:19","title":"Ma lesz a rendkívüli parlamenti ülés, amit kihagynak a kormánypártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4555dc83-bdeb-4630-ac45-12f744d04a0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ír igazságügyi miniszter szerint a lelki terror is ugyanolyan káros, mint a fizikai bántalmazás.","shortLead":"Az ír igazságügyi miniszter szerint a lelki terror is ugyanolyan káros, mint a fizikai bántalmazás.","id":"20190103_Mostantol_a_lelki_terror_is_buncselekmenynek_szamit_Irorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4555dc83-bdeb-4630-ac45-12f744d04a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af77544d-d0fe-42e7-b045-628814e6ec0f","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Mostantol_a_lelki_terror_is_buncselekmenynek_szamit_Irorszagban","timestamp":"2019. január. 03. 21:51","title":"Mostantól a lelki terror is bűncselekménynek számít Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ügy már három éve húzódik, egy kerületi bíró szerint valóban jelentős hasonlóságokat mutat Sheeran és Gaye dala. ","shortLead":"Az ügy már három éve húzódik, egy kerületi bíró szerint valóban jelentős hasonlóságokat mutat Sheeran és Gaye dala. ","id":"20190104_Eskudtszek_Ed_Sheeran_Marvin_Gaye_plagium_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd76a3c-4ec6-4a16-bb07-c2e83a925364","keywords":null,"link":"/kultura/20190104_Eskudtszek_Ed_Sheeran_Marvin_Gaye_plagium_birosag","timestamp":"2019. január. 04. 11:25","title":"Esküdtszék dönt majd arról, hogy Ed Sheeran plagizált-e Marvin Gaye-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0cb23b-b92f-4f1f-978f-6d04cf45c899","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Éveken keresztül károsította meg az Omegát egy német férfi – állítja a zenekar billentyűse, Benkő László.



","shortLead":"Éveken keresztül károsította meg az Omegát egy német férfi – állítja a zenekar billentyűse, Benkő László.



","id":"20190104_Benko_szerint_szazmilliokkal_nyulta_le_az_Omegat_egy_szelhamos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f0cb23b-b92f-4f1f-978f-6d04cf45c899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f6e1b8-c7ca-4c5d-8d6a-d1c88aa47879","keywords":null,"link":"/kultura/20190104_Benko_szerint_szazmilliokkal_nyulta_le_az_Omegat_egy_szelhamos","timestamp":"2019. január. 04. 08:38","title":"Benkő szerint százmilliókkal nyúlta le az Omegát egy szélhámos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]