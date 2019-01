Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"599f9e35-7bb2-4656-bc98-6a3843966f5f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Eddig 22 halottat azonosítottak.","shortLead":"Eddig 22 halottat azonosítottak.","id":"20190103_Ujabb_holttesteket_talaltak_a_felrobbant_orosz_lakohaz_romjai_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=599f9e35-7bb2-4656-bc98-6a3843966f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9b1faf-f860-4081-a833-e428a5d8c3bf","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Ujabb_holttesteket_talaltak_a_felrobbant_orosz_lakohaz_romjai_alatt","timestamp":"2019. január. 03. 08:57","title":"Újabb holttesteket találtak a felrobbant orosz lakóház romjai alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban csak három személy volt ismert, de most kiderült, már 13 kanadait vett őrizetbe Kína azóta, hogy a Huawei pénzügyi vezetőjét Kanadában letartóztatták.","shortLead":"Korábban csak három személy volt ismert, de most kiderült, már 13 kanadait vett őrizetbe Kína azóta, hogy a Huawei...","id":"20190104_huawei_meng_van_csou_letartoztatas_kina_kanada","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b124965-d5ca-4f43-85a6-cfed9b59982b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_huawei_meng_van_csou_letartoztatas_kina_kanada","timestamp":"2019. január. 04. 11:33","title":"Érik a bosszú? Több kanadait is lecsukatott Kína a Huawei-vezér letartóztatása óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434d68cc-28ab-484a-8ab7-739666a92bb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A korábbi listavezető Emirates pedig négy helyet esett vissza. ","shortLead":"A korábbi listavezető Emirates pedig négy helyet esett vissza. ","id":"20190103_Egy_finn_legitarsasag_lett_a_vilag_legbiztonsagosabbja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=434d68cc-28ab-484a-8ab7-739666a92bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b188dd-b69e-4953-a70c-71b3715d72d5","keywords":null,"link":"/kkv/20190103_Egy_finn_legitarsasag_lett_a_vilag_legbiztonsagosabbja","timestamp":"2019. január. 03. 17:28","title":"Egy finn légitársaság lett a világ legbiztonságosabbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124e9f9b-4fdd-435b-8712-6fb9259910c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Őket kérték fel az ellenzéki pártok, hogy ellenőrizzék az előválasztást, de a kutatóintézet ezt több okból sem vállalta.","shortLead":"Őket kérték fel az ellenzéki pártok, hogy ellenőrizzék az előválasztást, de a kutatóintézet ezt több okból sem vállalta.","id":"20190104_A_Political_Capital_nem_vallalta_a_reszvetelt_a_fopolgarmesterelovalazstasban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=124e9f9b-4fdd-435b-8712-6fb9259910c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6539280-0363-401c-bfa1-1995d0c9d208","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_A_Political_Capital_nem_vallalta_a_reszvetelt_a_fopolgarmesterelovalazstasban","timestamp":"2019. január. 04. 17:44","title":"A Political Capital nem vállalta a részvételt a főpolgármester-előválasztásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49544bc-9403-48f3-b72c-5c21dc4a21bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vonatkozó törvényt néhány képviselő megtámadta, de feleslegesen: az alkotmánybíróság elutasította a keresetet.","shortLead":"A vonatkozó törvényt néhány képviselő megtámadta, de feleslegesen: az alkotmánybíróság elutasította a keresetet.","id":"20190103_Kotelezo_lett_Csehorszagban_hogy_az_el_nem_adott_elelmiszerek_a_raszorulokhoz_keruljenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a49544bc-9403-48f3-b72c-5c21dc4a21bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4215c44-3dfe-44fb-9d1a-b77f62ddcc76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_Kotelezo_lett_Csehorszagban_hogy_az_el_nem_adott_elelmiszerek_a_raszorulokhoz_keruljenek","timestamp":"2019. január. 03. 20:09","title":"Kötelező lett Csehországban, hogy az el nem adott élelmiszerek a rászorulókhoz kerüljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e0ca55-db84-4fb6-9861-b48b3022a63d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A küldemények a Magyar Idők szerint január közepéig minden érintetthez eljutnak. ","shortLead":"A küldemények a Magyar Idők szerint január közepéig minden érintetthez eljutnak. ","id":"20190104_Elkezdtek_kezbesiteni_Orban_penzkeros_leveleit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15e0ca55-db84-4fb6-9861-b48b3022a63d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5441f648-6114-43b0-853c-1c6b8c6a8bf0","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Elkezdtek_kezbesiteni_Orban_penzkeros_leveleit","timestamp":"2019. január. 04. 07:21","title":"Elkezdték kézbesíteni Orbán pénzkérős leveleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014c7aff-fb5f-484b-8375-70dd62d0bd39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök is köszöntötte a 80 éves Korda Györgyöt.","shortLead":"A miniszterelnök is köszöntötte a 80 éves Korda Györgyöt.","id":"20190104_Orban_kartyazasban_eneklesben_egyarant_bovelkedo_eveket_kivant_Korda_Gyorgynek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=014c7aff-fb5f-484b-8375-70dd62d0bd39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b79f3e-d6a7-471a-975e-bcb62553ac60","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Orban_kartyazasban_eneklesben_egyarant_bovelkedo_eveket_kivant_Korda_Gyorgynek","timestamp":"2019. január. 04. 13:59","title":"Orbán kártyázásban, éneklésben egyaránt bővelkedő éveket kívánt Korda Györgynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b266aa0-a16b-4c5c-9349-2d9bda66d2cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Áramkimaradásokat és közlekedési fennakadásokat okozott a hóval és óránkénti 100 kilométeres széllökésekkel érkező hidegfront Görögország középső és északi részén. Dél-Olaszországot is többfelé hó borítja, a Vezúv a Fujihoz hasonlít.","shortLead":"Áramkimaradásokat és közlekedési fennakadásokat okozott a hóval és óránkénti 100 kilométeres széllökésekkel érkező...","id":"20190104_Ellepte_a_ho_Gorogorszagot_es_Olaszorszagot__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b266aa0-a16b-4c5c-9349-2d9bda66d2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b95ed5-64db-4578-b2d3-e77d79dd34b4","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_Ellepte_a_ho_Gorogorszagot_es_Olaszorszagot__fotok","timestamp":"2019. január. 04. 14:37","title":"Ellepte a hó Görögországot és Olaszországot - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]