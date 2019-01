Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6c6e3e7-2b4c-43ff-971c-3e31411b7869","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dénes Ferenc szerint rettenetes lemaradásunk volt a sportdiplomácia terén, de már nem kell magyarázkodnunk a külvilág előtt.","shortLead":"Dénes Ferenc szerint rettenetes lemaradásunk volt a sportdiplomácia terén, de már nem kell magyarázkodnunk a külvilág...","id":"20190103_A_sportkozgazdasz_szerint_a_kormany_nem_tett_le_az_olimpiarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6c6e3e7-2b4c-43ff-971c-3e31411b7869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f2990f-237c-4e1c-a1e5-7068ee0724a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_A_sportkozgazdasz_szerint_a_kormany_nem_tett_le_az_olimpiarol","timestamp":"2019. január. 03. 15:53","title":"A sportközgazdász szerint a kormány nem tett le az olimpiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerinte ott senkinek nincs ilyesmire szüksége.","shortLead":"Szerinte ott senkinek nincs ilyesmire szüksége.","id":"20190104_Trump_nem_erti_mi_ertelme_konyvtarat_epiteni_Afganisztanban_ezert_beszolt_az_indiai_miniszterelnoknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e3c238-f0be-4a1e-b7ba-c25d1118e1f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_Trump_nem_erti_mi_ertelme_konyvtarat_epiteni_Afganisztanban_ezert_beszolt_az_indiai_miniszterelnoknek","timestamp":"2019. január. 04. 10:26","title":"Trump nem érti, mi értelme könyvtárat építeni Afganisztánban, ezért beszólt az indiai miniszterelnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b3e6982-a87f-45b7-83ff-260b5c8e43b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gázolót gyömrői otthonában fogták el, nagyapja szerint unokája nem akart elrejtőzni a rendőrök elől, csak ügyvédet keresett.","shortLead":"A gázolót gyömrői otthonában fogták el, nagyapja szerint unokája nem akart elrejtőzni a rendőrök elől, csak ügyvédet...","id":"20190104_A_Tankcsapda_gitarosa_talalt_ra_az_M3ason_elgazolt_fiatal_nore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b3e6982-a87f-45b7-83ff-260b5c8e43b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10c9152-5241-4920-a57a-58e2ad55f3fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_A_Tankcsapda_gitarosa_talalt_ra_az_M3ason_elgazolt_fiatal_nore","timestamp":"2019. január. 04. 07:53","title":"A Tankcsapda gitárosa talált rá az M3-ason elgázolt fiatal nőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2b4e0e-b759-4569-9f63-4730a5686b35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre senki sem tudja, mikorra készülhet el a Google által régóta fejlesztgetett Fuchsia nevű operációs rendszer, de az már most biztos, hogy a Google megkönnyítenék az átállást az Androidról.","shortLead":"Egyelőre senki sem tudja, mikorra készülhet el a Google által régóta fejlesztgetett Fuchsia nevű operációs rendszer, de...","id":"20190103_google_fuchsia_os_operaios_rendszer_android_alkalmazas_applikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc2b4e0e-b759-4569-9f63-4730a5686b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb02a940-ec4f-439d-8bb2-5efc7d95a4f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_google_fuchsia_os_operaios_rendszer_android_alkalmazas_applikacio","timestamp":"2019. január. 03. 14:03","title":"Kiderült egy nagyon fontos dolog a Google új operációs rendszeréről, ami leválthatja az Androidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Dühös fiatalok vannak az utcán, ami újdonság. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Dühös fiatalok vannak az utcán, ami újdonság. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","id":"20190105_Schilling_a_Fulkeben_Van_olyan_fiok_hogy_nepharag_es_azt_ki_lehet_nyitni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed86178f-8f9f-44ed-ab9a-d5336d8524c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Schilling_a_Fulkeben_Van_olyan_fiok_hogy_nepharag_es_azt_ki_lehet_nyitni","timestamp":"2019. január. 05. 11:30","title":"Schilling a Fülkében: Van a népharagnak fiókja, amelyet ki lehet nyitni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos piaci pletyka után maga az Apple-vezér is elismerte, hogy a vártnál kisebb az érdeklődés az idei iPhone-modellek iránt. Tim Cook azt is elmondta, szerinte miért van ez. ","shortLead":"Számos piaci pletyka után maga az Apple-vezér is elismerte, hogy a vártnál kisebb az érdeklődés az idei iPhone-modellek...","id":"20190103_tim_cook_apple_iphone_xs_xs_max_xr_eladasi_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b8b59f-9cc5-46ee-9e20-4791a561e869","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_tim_cook_apple_iphone_xs_xs_max_xr_eladasi_adatok","timestamp":"2019. január. 03. 19:03","title":"Tim Cook: Tényleg nem fogynak olyan jól az új iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 70 éves férfit a lakásában szúrta halálra. ","shortLead":"A 70 éves férfit a lakásában szúrta halálra. ","id":"20190103_Elfogtak_a_ferfit_aki_karacsonykor_megolt_otthonaban_egy_idos_ferfit_Miskolcon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577260e2-8353-462e-a648-c0f6e01a48b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Elfogtak_a_ferfit_aki_karacsonykor_megolt_otthonaban_egy_idos_ferfit_Miskolcon","timestamp":"2019. január. 03. 13:19","title":"Elfogták a férfit, aki karácsonykor megölt otthonában egy idős férfit Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f35aca9-e948-4ab7-ba96-c7a8d2f736fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mindenki Magyarországa Mozgalmat (MMM) még októberben jelentették be, de csak mostanra lett belőle valóság.","shortLead":"A Mindenki Magyarországa Mozgalmat (MMM) még októberben jelentették be, de csak mostanra lett belőle valóság.","id":"20190103_Ket_nap_alatt_2200an_csatlakoztak_MarkiZayek_mozgalmahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f35aca9-e948-4ab7-ba96-c7a8d2f736fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7180d96f-4391-4230-bb94-43caabc617d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Ket_nap_alatt_2200an_csatlakoztak_MarkiZayek_mozgalmahoz","timestamp":"2019. január. 03. 18:44","title":"Két nap alatt 2200-an csatlakoztak Márki-Zayék mozgalmához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]