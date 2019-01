Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a25cee0-344d-4a99-b490-edc39fb07542","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az épület teljes terjedelmében égett. A tűzoltóknak vasárnap délre sikerült megfékezni a tüzet.","shortLead":"Az épület teljes terjedelmében égett. A tűzoltóknak vasárnap délre sikerült megfékezni a tüzet.","id":"20190106_Kigyulladt_egy_butorbolt_Sarvaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a25cee0-344d-4a99-b490-edc39fb07542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e463ac-5027-4e3e-ae4e-95de0d500bd0","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Kigyulladt_egy_butorbolt_Sarvaron","timestamp":"2019. január. 06. 11:57","title":"Kigyulladt egy bútorbolt Sárváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2acca4e2-c98f-43e4-b85e-cacbde0b8655","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Alig pár hete tették közzé a 2019-es Év Autója díj jelöltjeit, amelyek közt ott van a dél-koreai cég új kompaktja is. Mi is megszavaztattuk az olvasókat, és ezek után sejthető talán, ki lett a nyertes. Megnéztük, mitől ekkora favorit mára a Kia.","shortLead":"Alig pár hete tették közzé a 2019-es Év Autója díj jelöltjeit, amelyek közt ott van a dél-koreai cég új kompaktja is...","id":"20190106_kia_ceed_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2acca4e2-c98f-43e4-b85e-cacbde0b8655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d0b8d5-a03a-48ff-a050-7449c7af97d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190106_kia_ceed_teszt","timestamp":"2019. január. 06. 12:30","title":"Kia Ceed-teszt: van, akinek már most az év autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58263d82-83ca-4054-8b13-29d84b36d71f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Feltéve, ha a mester Svédországban dolgozik. ","shortLead":"Feltéve, ha a mester Svédországban dolgozik. ","id":"20190105_Tulora_nelkul_egymillio_forintot_keres_egy_tapasztalt_villanyszerelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58263d82-83ca-4054-8b13-29d84b36d71f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e72bdb-cb56-440f-a87a-ffa04ce46b8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190105_Tulora_nelkul_egymillio_forintot_keres_egy_tapasztalt_villanyszerelo","timestamp":"2019. január. 05. 15:47","title":"Túlóra nélkül egymillió forintot keres egy tapasztalt villanyszerelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b90a5698-dbfc-45d8-a1db-1470661d5d3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen lassan változó háttérkép válik egy mozifilmből az alábbi, nem mindennapi eszköz jóvoltából. Egy Raspberry Pi számítógépre és egy e-papír kijelzőre, no meg megfelelő szoftverre van szükség hozzá.","shortLead":"Igen lassan változó háttérkép válik egy mozifilmből az alábbi, nem mindennapi eszköz jóvoltából. Egy Raspberry Pi...","id":"20190105_very_slow_movie_player_epapir_alapu_diszito_eszkoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b90a5698-dbfc-45d8-a1db-1470661d5d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f0ecbe-a2b2-4229-a64f-d1734b4a3c1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190105_very_slow_movie_player_epapir_alapu_diszito_eszkoz","timestamp":"2019. január. 05. 19:03","title":"Ez a videólejátszó egy év alatt játszik le egy filmet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbben fűtetlen otthonukban.","shortLead":"A legtöbben fűtetlen otthonukban.","id":"20190106_Szeptember_ota_59en_fagytak_halalra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181a6ca4-5ac6-413c-8e67-e55bffd48801","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Szeptember_ota_59en_fagytak_halalra","timestamp":"2019. január. 06. 14:20","title":"Szeptember óta 59-en fagytak halálra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e74701e-2d2d-43d7-8679-6c6039905a51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összevont frakcióülésre készül a Fidesz és a KDNP. ","shortLead":"Összevont frakcióülésre készül a Fidesz és a KDNP. ","id":"20190105_Februarban_ertekel_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e74701e-2d2d-43d7-8679-6c6039905a51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf9f4e0-fb1a-4f2d-a426-3cee7cbb43a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Februarban_ertekel_Orban","timestamp":"2019. január. 05. 09:55","title":"Februárban értékel Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97345076-b5f5-4ca0-8b3c-4691798a852e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Stuttgart most éppen a tizenhatodik a Bundesligában. ","shortLead":"A Stuttgart most éppen a tizenhatodik a Bundesligában. ","id":"20190105_A_Stuttgart_es_a_Galatasaray_is_vinne_Szalait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97345076-b5f5-4ca0-8b3c-4691798a852e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f560a25-6b08-4391-a0ff-bc0d943bc0ea","keywords":null,"link":"/sport/20190105_A_Stuttgart_es_a_Galatasaray_is_vinne_Szalait","timestamp":"2019. január. 05. 15:02","title":"A Stuttgart és a Galatasaray is vinné Szalait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6828b9c0-6e06-4b02-af50-da83ceb81979","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 16 perces vágatlan videó - ami a 444.hu-hoz jutott most el - az MTVA rendszerében pihent eddig.","shortLead":"A 16 perces vágatlan videó - ami a 444.hu-hoz jutott most el - az MTVA rendszerében pihent eddig.","id":"20190105_Egy_eddig_eltitkolt_felvetel_arrol_ahogy_fegyveres_orok_eroszakkal_kenyszeritik_rangatjak_es_teperik_foldre_Varju_Laszlot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6828b9c0-6e06-4b02-af50-da83ceb81979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c3a668-43e0-4131-b7a8-ab071b9fccbc","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Egy_eddig_eltitkolt_felvetel_arrol_ahogy_fegyveres_orok_eroszakkal_kenyszeritik_rangatjak_es_teperik_foldre_Varju_Laszlot","timestamp":"2019. január. 05. 11:24","title":"Egy eddig eltitkolt felvétel arról, ahogy fegyveres őrök erőszakkal kényszerítik, rángatják és teperik földre Varju Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]