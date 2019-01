Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6745eeeb-b66c-4d00-bf8f-45a096e6b0ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jelenleg tapasztalható 60-100 perc közötti késések fokozatosan csökkennek, éjszaka helyreállhat a menetrend a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon - közölte a Mávinform.","shortLead":"A jelenleg tapasztalható 60-100 perc közötti késések fokozatosan csökkennek, éjszaka helyreállhat a menetrend...","id":"20190106_Ejszakara_allhat_helyre_a_rend_a_BudapestGyorHegyeshalom_szakaszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6745eeeb-b66c-4d00-bf8f-45a096e6b0ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb2b337b-05c9-4b63-a682-c62981e34bfb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190106_Ejszakara_allhat_helyre_a_rend_a_BudapestGyorHegyeshalom_szakaszon","timestamp":"2019. január. 06. 21:05","title":"Éjszakára állhat helyre a rend a Budapest-Győr-Hegyeshalom szakaszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b68ca97-57fb-401b-8608-46e53b438a78","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A világ szellemi elbutulása, a médiából áradó igénytelenség, ízléstelenség és ostobaság ellen szót kell emelni. Féltem Európát, féltem a civilizációs értékeket - nyilatkozta a HVG portré rovatának e heti vendége. Mesélt nagy rendezőkről, akikkel együtt dolgozott, a feleségéről, a Ferenc pápa tiszteletére írt miséről.","shortLead":"A világ szellemi elbutulása, a médiából áradó igénytelenség, ízléstelenség és ostobaság ellen szót kell emelni. Féltem...","id":"201901_ennio_morricone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b68ca97-57fb-401b-8608-46e53b438a78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5309e6e1-805e-4d49-97c1-fcb59a70bcc2","keywords":null,"link":"/kultura/201901_ennio_morricone","timestamp":"2019. január. 05. 20:00","title":"Ennio Morricone: Aggódva figyelem a visszarendeződést, ami felé Európa tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ef4734-786a-482c-b290-2dd87364f07d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyugaton havazás, északkeleten hófúvás várható, országszerte kemény mínuszok lesznek hétfőn.","shortLead":"Nyugaton havazás, északkeleten hófúvás várható, országszerte kemény mínuszok lesznek hétfőn.","id":"20190107_Durva_minuszok_hofuvas__erre_keszuljon_hetfon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56ef4734-786a-482c-b290-2dd87364f07d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168cbf08-5758-49eb-89b6-3f3016c7f356","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Durva_minuszok_hofuvas__erre_keszuljon_hetfon","timestamp":"2019. január. 07. 05:59","title":"Öt megyére adták ki a figyelmeztetést hófúvás miatt, és ez még csak a kezdet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b332e5bd-4664-4330-a572-9659f9478c97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP egykori országos elnökségi titkára csak pár hónapig tudta türtőztetni magát egykori párttársai bírálatától. Szombati Facebook-bejegyzésében a politikus viszont már nemcsak volt LMP-s riválisainak ment neki, hanem a teljes magyar ellenzéknek. ","shortLead":"Az LMP egykori országos elnökségi titkára csak pár hónapig tudta türtőztetni magát egykori párttársai bírálatától...","id":"20190105_Sallai_Robert_Benedek_ujra_paros_labbal_szallt_bele_Szelbe_es_Hadhazyba_es_az_ellenzekbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b332e5bd-4664-4330-a572-9659f9478c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e85cefaa-a235-4c0b-af90-23d1a0bf61f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Sallai_Robert_Benedek_ujra_paros_labbal_szallt_bele_Szelbe_es_Hadhazyba_es_az_ellenzekbe","timestamp":"2019. január. 05. 21:49","title":"Sallai Róbert Benedek újra páros lábbal szállt bele Szélbe és Hadházyba és az ellenzékbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":"Eddig már több mint 20 életet mentett meg az Országos Mentőszolgálat Szív City applikációja - számolt be az RTL Klub híradója. Az applikáció megteremti a segíteni kész emberek hálózatát.","shortLead":"Eddig már több mint 20 életet mentett meg az Országos Mentőszolgálat Szív City applikációja - számolt be az RTL Klub...","id":"20190106_Eddig_mar_tobb_mint_20_eletet_mentett_meg_a_Sziv_City","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1009b32f-97bb-4aa4-a188-45471c504427","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Eddig_mar_tobb_mint_20_eletet_mentett_meg_a_Sziv_City","timestamp":"2019. január. 06. 19:04","title":"Eddig már több mint 20 életet mentett meg a Szív City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba18435-2048-418d-9193-8b21b61d3055","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A fiatal elbarikádozta magát a bangkoki nemzetközi repülőtér egyik szállodájában.","shortLead":"A fiatal elbarikádozta magát a bangkoki nemzetközi repülőtér egyik szállodájában.","id":"20190107_thaifold_szaud_arabia_fiatal_no_csalad_menekules_repuloter_bangkok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ba18435-2048-418d-9193-8b21b61d3055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28223bc3-7f94-4643-8ecb-bb28e26fb31f","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_thaifold_szaud_arabia_fiatal_no_csalad_menekules_repuloter_bangkok","timestamp":"2019. január. 07. 14:11","title":"Nem toloncolja ki Thaiföld a családja elől menekülő szaúdi lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76215dd9-06f6-438e-b8c5-46354769db1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igyekszik kiszűrni a neki nem tetsző politikai célokért küzdő civileket az állam civileket tánogató szerve, a NEA, mondta el a Miniszterelnökség államtitkára az Echo Tv-ben. Ezzel ki lett mondva, hogy a kormány nem ad közpénzt a vele szembenálló civileknek.","shortLead":"Igyekszik kiszűrni a neki nem tetsző politikai célokért küzdő civileket az állam civileket tánogató szerve, a NEA...","id":"20190107_Elo_adasban_vallotta_be_az_allamtitkar_hogy_a_kormany_politikai_alapon_dont_a_civilek_tamogatasokrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76215dd9-06f6-438e-b8c5-46354769db1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec66776d-eecd-4edf-b160-08cf7776e0a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Elo_adasban_vallotta_be_az_allamtitkar_hogy_a_kormany_politikai_alapon_dont_a_civilek_tamogatasokrol","timestamp":"2019. január. 07. 11:06","title":"Élő adásban vallotta be az államtitkár, hogy a kormány politikai alapon dönt a civilek támogatásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21667a18-87f7-44f4-bc16-c84c76fa240e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok jót belepakolnának a Nokia 9 PureView utódjába, és persze az 5G-re is felkészítenék. A legújabb értesülések nem hivatalosak, azonban egybecsengenek néhány korábbi pletykával.","shortLead":"Sok jót belepakolnának a Nokia 9 PureView utódjába, és persze az 5G-re is felkészítenék. A legújabb értesülések nem...","id":"20190107_nokia_9_pureview_otkameras_5g_telefon_utodja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21667a18-87f7-44f4-bc16-c84c76fa240e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f035431-4c63-43f7-98f5-2aab8c4af926","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_nokia_9_pureview_otkameras_5g_telefon_utodja","timestamp":"2019. január. 07. 13:03","title":"5G és 5 kamera: izgalmasnak ígérkezik a Nokia idei csúcstelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]