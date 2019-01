Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"395d4005-81d2-4f28-9167-6799e5e2d12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök dolgozószobája január elsejétől a budavári karmelita kolostorba tevődött át, ebből az alkalomból demonstrációt hirdettek meg hétfőn 12 órára. A helyszínen egyelőre szerény számban tiltakoztak, a megmozdulás félóra alatt véget is ért.","shortLead":"A miniszterelnök dolgozószobája január elsejétől a budavári karmelita kolostorba tevődött át, ebből az alkalomból...","id":"20190107_Tobb_ezren_koszontottek_Orban_Viktort_a_Varba_koltozes_alkalmabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=395d4005-81d2-4f28-9167-6799e5e2d12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97cde1ac-fd70-4fd3-ba7a-5ab4b84fa0cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Tobb_ezren_koszontottek_Orban_Viktort_a_Varba_koltozes_alkalmabol","timestamp":"2019. január. 07. 12:20","title":"Kis létszámú tüntetéssel köszöntötték Orbán Viktort a Várba költözés alkalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b63e02-a82c-49a6-b5c8-4c32627f449c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"20 eurós órabért akarnak a repülőterek dolgozói Berlinben, ahol hétfőn rövid munkabeszüntetést tartottak a szakszervezet felhívására. ","shortLead":"20 eurós órabért akarnak a repülőterek dolgozói Berlinben, ahol hétfőn rövid munkabeszüntetést tartottak...","id":"20190107_Vege_a_boseg_eveinek_hajthatatlan_a_nemet_penzugyminiszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55b63e02-a82c-49a6-b5c8-4c32627f449c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9527db9d-ac2b-4248-8bab-9df118bbfc95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Vege_a_boseg_eveinek_hajthatatlan_a_nemet_penzugyminiszter","timestamp":"2019. január. 07. 11:40","title":"Vége a bőség éveinek, hajthatatlan a német pénzügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed16b20-50bd-4232-b574-ddbd11719be5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A havazás és az amiatt kialakult rossz látási viszonyok miatt országszerte várhatók fennakadások a közlekedésben, a BKK járatai közül egyelőre csak a 65-65A érintett, a vonatok menetrend szerint járnak.","shortLead":"A havazás és az amiatt kialakult rossz látási viszonyok miatt országszerte várhatók fennakadások a közlekedésben, a BKK...","id":"20190108_Mind_a_kozuti_mind_a_legikozlekedesben_komoly_fennakadasok_varhatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ed16b20-50bd-4232-b574-ddbd11719be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e16b30-bda7-4bf7-87d1-7528111ef2ad","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190108_Mind_a_kozuti_mind_a_legikozlekedesben_komoly_fennakadasok_varhatok","timestamp":"2019. január. 08. 15:21","title":"Havazás: lezárták az egyik kifutót a reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61ec03b-b784-4b6a-ad8a-fbde4fabab9c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A németek a korábbiaknál jóval kevésbé bíznak a különféle társadalmi intézményekben, s a legújabb kutatás szerint szokatlanul nagy mértékben csökkent a hadsereg, az egyházak és a rendőrség hitele.","shortLead":"A németek a korábbiaknál jóval kevésbé bíznak a különféle társadalmi intézményekben, s a legújabb kutatás szerint...","id":"20190107_Gyorsan_zuhan_a_nemetek_intezmenyekbe_vetett_bizalma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e61ec03b-b784-4b6a-ad8a-fbde4fabab9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37f83bb-f6c0-40bc-8106-aa0a62dbd34d","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Gyorsan_zuhan_a_nemetek_intezmenyekbe_vetett_bizalma","timestamp":"2019. január. 07. 17:47","title":"Gyorsan zuhan a németek intézményekbe vetett bizalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A múlt heti zuhanás után tovább csökken az ára.","shortLead":"A múlt heti zuhanás után tovább csökken az ára.","id":"20190107_Olcsobb_lesz_a_gazolaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d468e32-172c-400c-9fff-419fca63d771","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Olcsobb_lesz_a_gazolaj","timestamp":"2019. január. 07. 14:06","title":"Olcsóbb lesz a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emberölés kísérlete miatt.","shortLead":"Emberölés kísérlete miatt.","id":"20190107_elozetes_letartoztatas_alvo_haragos_gyujtogatas_kaposvar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d418f484-2a3e-46d2-87ff-50d5dc36d261","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_elozetes_letartoztatas_alvo_haragos_gyujtogatas_kaposvar","timestamp":"2019. január. 07. 09:08","title":"Letartóztatták a férfit, aki rágyújtotta a szálláshelyet az alvó haragosaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb0eda29-16d6-47a4-9a83-dc93b58a50d4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kommunikációs igazgató szerint akár születésnapi bulikat is lehet majd tartani a komplexumban.","shortLead":"A kommunikációs igazgató szerint akár születésnapi bulikat is lehet majd tartani a komplexumban.","id":"20190107_Nyaron_adjak_at_a_Vasas_uj_stadionjat_igy_nez_ki_most__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb0eda29-16d6-47a4-9a83-dc93b58a50d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e84dda-24f3-4d4e-abf4-7d024cf69784","keywords":null,"link":"/sport/20190107_Nyaron_adjak_at_a_Vasas_uj_stadionjat_igy_nez_ki_most__video","timestamp":"2019. január. 07. 16:57","title":"Nyáron adják át a Vasas új stadionját, így néz ki most – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2cb2b5-5c48-489b-9a4f-4319a38805cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majkának pedig azt üzente: szereti és mindenben igaza volt. A januári fellépéseit lemondja.\r

\r

","shortLead":"Majkának pedig azt üzente: szereti és mindenben igaza volt. A januári fellépéseit lemondja.\r

\r

","id":"20190107_Curtis_bejelentette_befekszik_egy_rehabilitacios_kozpontba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba2cb2b5-5c48-489b-9a4f-4319a38805cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983a0fdf-8e3a-4522-9116-6c8df4efebc1","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Curtis_bejelentette_befekszik_egy_rehabilitacios_kozpontba","timestamp":"2019. január. 07. 11:11","title":"Curtis bejelentette, befekszik egy rehabilitációs központba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]