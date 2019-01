Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15ca87b0-f7c3-474a-aa37-dfece588cf9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal négy termékben volt magasabb a DON mikotoxin mennyisége a megengedettnél.","shortLead":"Ezúttal négy termékben volt magasabb a DON mikotoxin mennyisége a megengedettnél.","id":"20190107_Glutenmentes_zabpelyhet_es_zablisztet_vont_ki_a_forgalombol_a_Nebih","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15ca87b0-f7c3-474a-aa37-dfece588cf9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce905c0-984e-4d34-bd9d-26cc51553972","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Glutenmentes_zabpelyhet_es_zablisztet_vont_ki_a_forgalombol_a_Nebih","timestamp":"2019. január. 07. 13:56","title":"Újabb adag mérgező zabpelyhet hív vissza a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7cffa5-aa04-41a1-ab1f-fdc2d79da7f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kanada egyik legismertebb zenésze, Bryan Adams szerint a kanadai szerzői jogi törvény jelenlegi formájában inkább a kiadókat, mintsem az alkotókat segíti. Nehéz nem észrevenni a hasonlóságot az éppen most alakuló európai uniós helyzettel.","shortLead":"Kanada egyik legismertebb zenésze, Bryan Adams szerint a kanadai szerzői jogi törvény jelenlegi formájában inkább...","id":"20190108_bryan_adams_szerzoi_jogi_torveny_szerzoi_jogdij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f7cffa5-aa04-41a1-ab1f-fdc2d79da7f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6e8a40-debb-438c-b655-d27a60b81ae3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_bryan_adams_szerzoi_jogi_torveny_szerzoi_jogdij","timestamp":"2019. január. 08. 08:03","title":"Beszólt Bryan Adams a pénzéhes zenei kiadóknak, átírná a szabáyokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de4d4e1-e15a-4f43-afaf-d71cf91f6091","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz elnök elárulta, hogy a szovjet időkben egy tüzér zászlóalj parancsnokaként is tevékenykedett. Az államfő elég hézagos életrajzából eddig ez nem derült ki, csak az, hogy több évig a titkosszolgálat, a KGB drezdai rezidense volt.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz elnök elárulta, hogy a szovjet időkben egy tüzér zászlóalj parancsnokaként is tevékenykedett...","id":"20190108_Putyin_nem_csak_KGBtiszt_hanem_tuzerparancsnok_is_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0de4d4e1-e15a-4f43-afaf-d71cf91f6091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef8b7f45-f405-41e7-b653-21c195cd73c1","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Putyin_nem_csak_KGBtiszt_hanem_tuzerparancsnok_is_volt","timestamp":"2019. január. 08. 15:17","title":"Putyin nem csak KGB-tiszt, hanem tüzérparancsnok is volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nikola Gruevszki volt macedón kormányfőt – akit egy korrupciós ügyben két év börtönre ítéltek hazájában – megpróbálták megkörnyékezni az új szkopjei kormány képviselői, és azt ajánlották neki, enyhébb büntetést kap, ha támogatja a görög–macedón névvita megoldását lehetővé országnév váltást. Az állítólagos javaslatról az Infomax nevű hírportál számolt be, egy olyan neve mellőzését kérő személyre hivatkozva, aki találkozott Budapesten a Magyarországon menedéket kapott exkormányfővel. A közvetítőn keresztül Gruevszki sorosozott is egy jót.","shortLead":"Nikola Gruevszki volt macedón kormányfőt – akit egy korrupciós ügyben két év börtönre ítéltek hazájában – megpróbálták...","id":"20190108_Gruevszkit_megkornyekeztek_am_Orban_baratja_nem_hagyta_magat__allitja_egy_rejtelyes_kozvetito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fff3567-03e5-44f7-a45c-9550f9528365","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Gruevszkit_megkornyekeztek_am_Orban_baratja_nem_hagyta_magat__allitja_egy_rejtelyes_kozvetito","timestamp":"2019. január. 08. 14:32","title":"Gruevszkit megkörnyékezték, ám Orbán barátja nem hagyta magát – állítja egy rejtélyes közvetítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d1bd92-7886-4d85-9a8e-d11a7ee6d003","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A buszvezető megsérült, az autós elhajtott a helyszínről.","shortLead":"A buszvezető megsérült, az autós elhajtott a helyszínről.","id":"20190108_Ralottek_egy_pozsonyi_buszsoforre_egy_szemelyautobol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7d1bd92-7886-4d85-9a8e-d11a7ee6d003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e177dd8f-fb6e-44c9-be78-4579d8d113ec","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Ralottek_egy_pozsonyi_buszsoforre_egy_szemelyautobol","timestamp":"2019. január. 08. 18:38","title":"Rálőttek egy pozsonyi buszsofőrre egy személyautóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba4b2bb-9a3b-4b33-8075-a89199fc5400","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi egyetlen szúrással végzett az ügyében eljáró asszonnyal. ","shortLead":"A férfi egyetlen szúrással végzett az ügyében eljáró asszonnyal. ","id":"20190108_Vadat_emeltek_az_inarcsi_csaladsegito_gyilkosa_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ba4b2bb-9a3b-4b33-8075-a89199fc5400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce84d596-cec7-4aaf-97e8-f9bc0200d964","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Vadat_emeltek_az_inarcsi_csaladsegito_gyilkosa_ellen","timestamp":"2019. január. 08. 12:10","title":"Vádat emeltek az inárcsi családsegítő gyilkosa ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagy bejelentése, hogy elvonóra megy, így nem érte váratlanul a vészharangot megkongató egykori zenésztársát.\r

","shortLead":"A nagy bejelentése, hogy elvonóra megy, így nem érte váratlanul a vészharangot megkongató egykori zenésztársát.\r

","id":"20190109_Curtis_mar_ket_hete_felvette_a_kapcsolatot_Majkaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cda84e6-a5dc-4f92-9ca4-9accb6ebcca1","keywords":null,"link":"/elet/20190109_Curtis_mar_ket_hete_felvette_a_kapcsolatot_Majkaval","timestamp":"2019. január. 09. 09:57","title":"Curtis már két hete felvette a kapcsolatot Majkával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ombudsmani jelentés a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet I. objektumában uralkodó állapotokat írja le.","shortLead":"Az ombudsmani jelentés a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet I. objektumában uralkodó állapotokat írja le.","id":"20190108_Meghokkento_allapotok_egy_budapesti_bortonben_tulzsufoltsag_megalaztatas_elhanyagolt_kornyezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a592a7-f4f6-423b-b78d-a50dc3923abd","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Meghokkento_allapotok_egy_budapesti_bortonben_tulzsufoltsag_megalaztatas_elhanyagolt_kornyezet","timestamp":"2019. január. 08. 10:49","title":"Ombudsmani jelentés egy budapesti börtönről: túlzsúfoltság, megaláztatás, elhanyagolt környezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]