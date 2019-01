Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e128a4b3-3f6e-4032-b09d-94c6f9a65017","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Országszerte számos helyen mértek több mint 10, néhol 20 centiméteres hóvastagságot. Kékestetőn 32 centiméteres a hóréteg.","shortLead":"Országszerte számos helyen mértek több mint 10, néhol 20 centiméteres hóvastagságot. Kékestetőn 32 centiméteres...","id":"20190109_havazas_kekesteto_budapest_orszagos_meteorologiai_szolgalat_elorejelzes_figyelmeztetes_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e128a4b3-3f6e-4032-b09d-94c6f9a65017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7283f1-f41e-408f-8051-42467303a00c","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_havazas_kekesteto_budapest_orszagos_meteorologiai_szolgalat_elorejelzes_figyelmeztetes_idojaras","timestamp":"2019. január. 09. 16:49","title":"Jól meghízott a hó a Kékesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0295e6e4-b585-435a-b981-2bea4b9a2959","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legvékonyabb kijelzőkeretű notebookját mutatta be az ASUS, igaz, ehhez kölcsönvett egy viszonylag friss jellemzőt a mobilvilágból.","shortLead":"A világ legvékonyabb kijelzőkeretű notebookját mutatta be az ASUS, igaz, ehhez kölcsönvett egy viszonylag friss...","id":"20190109_asus_zenbook_s13_notebook_notch","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0295e6e4-b585-435a-b981-2bea4b9a2959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa8cc6e-03a1-4e7a-986c-18c92f672974","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_asus_zenbook_s13_notebook_notch","timestamp":"2019. január. 09. 13:03","title":"A telefonok után már egy notebookon is megjelent a notch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708430bc-e194-41ad-9713-8a9e29924e11","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor valaki a kicsit munkásabb és az egyszerűbb, de nem annyira szabályos megoldás közül az utóbbit választja.","shortLead":"Ilyen az, amikor valaki a kicsit munkásabb és az egyszerűbb, de nem annyira szabályos megoldás közül az utóbbit...","id":"20190110_a_nap_fotoja_havas_hatso_lampa_mellett_kodlampaval_vakit_a_csepeli_autos_kresz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=708430bc-e194-41ad-9713-8a9e29924e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb16b2d-971b-41b8-a016-a952e5a03658","keywords":null,"link":"/cegauto/20190110_a_nap_fotoja_havas_hatso_lampa_mellett_kodlampaval_vakit_a_csepeli_autos_kresz","timestamp":"2019. január. 10. 06:41","title":"A nap fotója: Havas hátsó lámpa mellett ködlámpával vakít a csepeli autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f43b98a-c407-4dd7-8607-8516b1420b0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a japán gyártó új elektromos autója, mely az eddigi alapmodellnél mintegy másfélszer nagyobb hatótávolságú.","shortLead":"Megérkezett a japán gyártó új elektromos autója, mely az eddigi alapmodellnél mintegy másfélszer nagyobb hatótávolságú.","id":"20190109_itt_a_legujabb_nissan_leaf_villanyauto_55_szazalekkal_nagyobb_kapacitassal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f43b98a-c407-4dd7-8607-8516b1420b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a8d58a1-9713-4426-bbf1-04cdf706bb53","keywords":null,"link":"/cegauto/20190109_itt_a_legujabb_nissan_leaf_villanyauto_55_szazalekkal_nagyobb_kapacitassal","timestamp":"2019. január. 09. 08:21","title":"Tovább megy, jobban gyorsul, szélsebesen tölthető a legújabb Nissan Leaf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b213e72c-cb41-43b5-9d68-181d7bc9ea41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lány bedrogozták, úgy kényszerítették prostitúcióra. ","shortLead":"A lány bedrogozták, úgy kényszerítették prostitúcióra. ","id":"20190110_14_eves_lanyt_kenyszeritettek_prostituciora_Szegeden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b213e72c-cb41-43b5-9d68-181d7bc9ea41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c844fe-d2a5-4f21-adf1-bc9f6722ea45","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_14_eves_lanyt_kenyszeritettek_prostituciora_Szegeden","timestamp":"2019. január. 10. 16:50","title":"14 éves lányt kényszerítettek prostitúcióra Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e8c034-9d27-4d3d-98ae-51301aa9d0c5","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201902_en_magyarok_te_magyarsz_o_magyarik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80e8c034-9d27-4d3d-98ae-51301aa9d0c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3fba45-1ac5-49b7-a5b5-801f5227c4ba","keywords":null,"link":"/itthon/201902_en_magyarok_te_magyarsz_o_magyarik","timestamp":"2019. január. 10. 15:00","title":"Jakus Ibolya: Én magyarok, te magyarsz, ő magyarik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c94f625-2e35-4364-8936-305e1cac83ad","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Spar Magyarország, a Tescóhoz hasonlóan, nem kívánja alkalmazni áruházaiban a 400 órás túlórakeretet.","shortLead":"A Spar Magyarország, a Tescóhoz hasonlóan, nem kívánja alkalmazni áruházaiban a 400 órás túlórakeretet.","id":"20190110_spar_tulora_tulorakeret_400_ora_kereskedelem_szakszervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c94f625-2e35-4364-8936-305e1cac83ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45b606f-8da8-47f0-94ee-4bcfd2f7735e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_spar_tulora_tulorakeret_400_ora_kereskedelem_szakszervezet","timestamp":"2019. január. 10. 06:45","title":"A Spar sem vezeti be a 400 túlórát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a43841-3e27-4247-8e2f-906c19270706","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A francia Stéphane Peterhansel volt a leggyorsabb szerdán a Peruban zajló Dakar-rali harmadik szakaszán.","shortLead":"A francia Stéphane Peterhansel volt a leggyorsabb szerdán a Peruban zajló Dakar-rali harmadik szakaszán.","id":"20190110_szalay_balazs_bunkoczi_laszlo_dakar_stephane_peterhansel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95a43841-3e27-4247-8e2f-906c19270706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40519843-23ca-4e1d-886d-9cd8b95c67f7","keywords":null,"link":"/sport/20190110_szalay_balazs_bunkoczi_laszlo_dakar_stephane_peterhansel","timestamp":"2019. január. 10. 06:52","title":"Szalayék egyre feljebb jönnek a Dakaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]