[{"available":true,"c_guid":"7d03cd88-de1d-4801-8e36-c6328f5dccbb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros János nem először üzletel az állami közútkezelővel.","shortLead":"Mészáros János nem először üzletel az állami közútkezelővel.","id":"20190109_Meszaros_Lorinc_occsetol_vesz_munkagepeket_a_Magyar_Kozut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d03cd88-de1d-4801-8e36-c6328f5dccbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cbdc2c-6fa5-4fd6-9711-715a2dcd8f37","keywords":null,"link":"/kkv/20190109_Meszaros_Lorinc_occsetol_vesz_munkagepeket_a_Magyar_Kozut","timestamp":"2019. január. 09. 12:43","title":"Mészáros Lőrinc öccsétől vesz munkagépeket a Magyar Közút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f97404-1309-4fc1-b50e-cb2fc5fd8f37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár az amerikai legfelsőbb bíróság a magyar állam ellen indított keresetet elutasította, a múzeumokat továbbra is perelhetik Amerikában a Herzog-örökösök. ","shortLead":"Bár az amerikai legfelsőbb bíróság a magyar állam ellen indított keresetet elutasította, a múzeumokat továbbra is...","id":"20190109_Tovabb_perlik_a_magyar_muzeumokat_az_elkobzott_vagyonukert_kuzdo_Herzogorokosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3f97404-1309-4fc1-b50e-cb2fc5fd8f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ac65e3-d934-4989-80fd-b4cb39e91454","keywords":null,"link":"/kultura/20190109_Tovabb_perlik_a_magyar_muzeumokat_az_elkobzott_vagyonukert_kuzdo_Herzogorokosok","timestamp":"2019. január. 09. 12:55","title":"Tovább perlik a magyar múzeumokat az elkobzott vagyonukért küzdő Herzog-örökösök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4262c87e-389e-40b1-b08b-596ce3a13fc3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az italozó azért került veszélybe, mert bővítenék az azzal egy épületben lévő csemegeboltot. Felsőcsatár 500 lelkes lakossága egy emberként állt ki a nemes ügy érdekében.","shortLead":"Az italozó azért került veszélybe, mert bővítenék az azzal egy épületben lévő csemegeboltot. Felsőcsatár 500 lelkes...","id":"20190108_Fellazadt_egy_magyar_falu_mert_bezarnak_a_kocsmajukat_elolancot_terveznek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4262c87e-389e-40b1-b08b-596ce3a13fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0baa0074-56a9-4f6e-866f-b481ead5cbfd","keywords":null,"link":"/elet/20190108_Fellazadt_egy_magyar_falu_mert_bezarnak_a_kocsmajukat_elolancot_terveznek","timestamp":"2019. január. 08. 11:04","title":"Fellázadt egy magyar falu, mert bezárnák a kocsmájukat, élőláncot terveznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e4be094-6e3d-4abb-86bc-48692df8a1e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ tíz legnagyobb gazdaságába 2030-ra hét olyan ország is bekerül, melyeket most még csak a fejlődők közé sorolnak.","shortLead":"A világ tíz legnagyobb gazdaságába 2030-ra hét olyan ország is bekerül, melyeket most még csak a fejlődők közé sorolnak.","id":"20190108_Ezek_a_fejlodo_orszagok_dominaljak_majd_a_vilagot_2030ra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e4be094-6e3d-4abb-86bc-48692df8a1e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a49d34-defe-474f-bb22-13552d3f8902","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Ezek_a_fejlodo_orszagok_dominaljak_majd_a_vilagot_2030ra","timestamp":"2019. január. 08. 12:56","title":"Ezek a fejlődő országok dominálják majd a világot 2030-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Friss pénzt és befektetési lehetőségeket szerezne Mészáros Lőrinc a külpiacokról, hogy tovább hizlalja a kormányzati hátszéllel felépített cégbirodalmát.","shortLead":"Friss pénzt és befektetési lehetőségeket szerezne Mészáros Lőrinc a külpiacokról, hogy tovább hizlalja a kormányzati...","id":"20190109_Arra_keszul_Meszaros_Lorinc_amire_meg_egy_kormanyzati_kegyenc_sem_volt_kepes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a129aa3c-f5e5-4f0a-a56b-91d33c0534f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Arra_keszul_Meszaros_Lorinc_amire_meg_egy_kormanyzati_kegyenc_sem_volt_kepes","timestamp":"2019. január. 09. 14:31","title":"Nemzetközi céggé tenné szuperholdingját Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90d373d-4ff2-4816-a282-5de7366aa765","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valaki Dávid-csillagot firkált egy plakátra, ahol Vámos Miklós és Koncz Zsuzsa látható. Vámos a közösségi oldalán reagált. „Erre nincs bocsánat” – írta.","shortLead":"Valaki Dávid-csillagot firkált egy plakátra, ahol Vámos Miklós és Koncz Zsuzsa látható. Vámos a közösségi oldalán...","id":"20190108_Vamos_Miklos_az_uszitoknak_Takarodjanak_el_ok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c90d373d-4ff2-4816-a282-5de7366aa765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cceef090-33ed-4be2-a0d5-6fc08cbc4c7f","keywords":null,"link":"/elet/20190108_Vamos_Miklos_az_uszitoknak_Takarodjanak_el_ok","timestamp":"2019. január. 08. 12:25","title":"Vámos Miklós az uszítóknak: Takarodjanak el ők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f4db4f-9dc0-418f-90b6-fb77f29c5be9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A havazás és az amiatt kialakult rossz látási viszonyok miatt országszerte várhatók fennakadások a közlekedésben, a BKK járatai közül egyelőre csak a 65-65A érintett, a vonatok menetrend szerint járnak.","shortLead":"A havazás és az amiatt kialakult rossz látási viszonyok miatt országszerte várhatók fennakadások a közlekedésben, a BKK...","id":"20190108_Mind_a_kozuti_mind_a_legikozlekedesben_komoly_fennakadasok_varhatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93f4db4f-9dc0-418f-90b6-fb77f29c5be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e16b30-bda7-4bf7-87d1-7528111ef2ad","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190108_Mind_a_kozuti_mind_a_legikozlekedesben_komoly_fennakadasok_varhatok","timestamp":"2019. január. 08. 15:21","title":"Havazás: lezárták az egyik kifutót a reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dér Csaba a nyílt utcán lőtt agyon egy férfit, akinek sógora a helyi lapok szerint egy bűnszövetkezet tagja.","shortLead":"Dér Csaba a nyílt utcán lőtt agyon egy férfit, akinek sógora a helyi lapok szerint egy bűnszövetkezet tagja.","id":"20190108_Magyar_bergyilkost_koroznek_Szerbiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d39fdf1-c3a7-421b-9195-d53c03702f5d","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Magyar_bergyilkost_koroznek_Szerbiaban","timestamp":"2019. január. 08. 14:47","title":"Magyar bérgyilkost köröznek Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]