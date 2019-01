Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több – politikai, közéleti értelemben – megdöbbentő kijelentést is tartalmazó interjút adott a Magyar Narancsnak a Jobbik szóvivője, Mirkóczki Ádám.","shortLead":"Több – politikai, közéleti értelemben – megdöbbentő kijelentést is tartalmazó interjút adott a Magyar Narancsnak...","id":"20190110_Mirkoczki_Hibazott_a_Jobbik_ha_visszalepunk_nincs_ketharmad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e23ef551-1905-4dcb-9d45-10cb203ffeec","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Mirkoczki_Hibazott_a_Jobbik_ha_visszalepunk_nincs_ketharmad","timestamp":"2019. január. 10. 08:34","title":"Mirkóczki: Hibázott a Jobbik, ha visszalépünk, nincs kétharmad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cégközlöny szerint a fapados légitársaság március 31-től zárt körű részvénytársaságként működik tovább – de még mindig nem megy tőzsdére.","shortLead":"A cégközlöny szerint a fapados légitársaság március 31-től zárt körű részvénytársaságként működik tovább – de még...","id":"20190108_Nincs_tobbe_WizzAir_Kft_ez_lesz_helyette","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c92f10-e46d-4857-9ce0-44267b0db70f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Nincs_tobbe_WizzAir_Kft_ez_lesz_helyette","timestamp":"2019. január. 08. 10:42","title":"Átalakul a WizzAir, részvénytársaság lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyártási folyamatok rugalmassága miatt kell a munkaidőkeret a Henkelnél, már 16 éve dolgoznak így, ez után sem változtatnak.","shortLead":"A gyártási folyamatok rugalmassága miatt kell a munkaidőkeret a Henkelnél, már 16 éve dolgoznak így, ez után sem...","id":"20190108_Valaszolt_a_Henkel_a_heti_68_ora_tulmunkarol_szolo_hirekre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e0d89b-bbaf-43af-8815-807b87ac7c64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Valaszolt_a_Henkel_a_heti_68_ora_tulmunkarol_szolo_hirekre","timestamp":"2019. január. 08. 16:55","title":"Válaszolt a Henkel a heti 68 óra túlmunkáról szóló hírekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad10911-5733-475f-bad6-2d5b56b50a1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az URGONight különleges eszköze fájdalommentes megoldást kínál az alvásminőség javításához. Ehhez pedig elég 20 percig viselni. ","shortLead":"Az URGONight különleges eszköze fájdalommentes megoldást kínál az alvásminőség javításához. Ehhez pedig elég 20 percig...","id":"20190109_urgonight_alvasi_problemak_alvasfigyeles_agyhullamok_ces_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ad10911-5733-475f-bad6-2d5b56b50a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d4a2b78-6b85-4014-a4a4-a6fd06ad26da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_urgonight_alvasi_problemak_alvasfigyeles_agyhullamok_ces_2019","timestamp":"2019. január. 09. 17:03","title":"Nehezen alszik el? Ez a sisak segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860d506b-7f97-420c-a87b-b0262670d43d","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Aláírásgyűjtésbe fogtak a békési Lőkösházán, hogy ne zárják be a takarékszövetkezeti fiókot. Szerintük megint a falvakban élőkön csattan az ostor. Több kistelepülésen is felháborodást okozott a helyi fiókok bezárása, pedig a racionalizálásra hivatkozva a TakarékBank fiókjainak harmadára is lakat kerülhet.","shortLead":"Aláírásgyűjtésbe fogtak a békési Lőkösházán, hogy ne zárják be a takarékszövetkezeti fiókot. Szerintük megint...","id":"20190109_Videki_takarekok_bezarasa_Most_megint_a_cihaban_tarthatjuk_a_penzunket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=860d506b-7f97-420c-a87b-b0262670d43d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94743232-73e7-4f54-b323-c984e298ab78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Videki_takarekok_bezarasa_Most_megint_a_cihaban_tarthatjuk_a_penzunket","timestamp":"2019. január. 09. 11:23","title":"Vidéki takarékok bezárása: „Most megint a cihában tarthatjuk a pénzünket?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6deacef5-fb9b-4da9-a311-22b8034d1c5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedi kezdeményezésben történő részvételhez csupán egy olcsó jelölő sprayre van szükség. Okos jelölés, gyors javítás! – hangzik a szlogen.","shortLead":"Az egyedi kezdeményezésben történő részvételhez csupán egy olcsó jelölő sprayre van szükség. Okos jelölés, gyors...","id":"20190108_o1g_o_egy_godor_neven_indult_orszagos_katyuvadaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6deacef5-fb9b-4da9-a311-22b8034d1c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a27c6e57-b1b8-4d1b-843b-343bcaffa806","keywords":null,"link":"/cegauto/20190108_o1g_o_egy_godor_neven_indult_orszagos_katyuvadaszat","timestamp":"2019. január. 08. 10:56","title":"O1G: \"Ó egy gödör\" néven indult országos kátyúvadászat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavaly ősszel elindult szemétszedő projekttel először decemberben voltak bajok, most pedig egy nem várt hiba miatt egy időre le is kell állítani a projektet.","shortLead":"A tavaly ősszel elindult szemétszedő projekttel először decemberben voltak bajok, most pedig egy nem várt hiba miatt...","id":"20190108_the_ocean_cleanup_system_001_csendes_oceani_szemetsziget_csendes_ocean_kitakaritasa_muanyag_hulladek_oceantakaritas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ae2a62-8527-449c-82a7-4f0d592c4e8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_the_ocean_cleanup_system_001_csendes_oceani_szemetsziget_csendes_ocean_kitakaritasa_muanyag_hulladek_oceantakaritas","timestamp":"2019. január. 08. 17:03","title":"Le kell állítani a Csendes-óceán kipucolását, baj van a szemétszedő csővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93dc5c50-f89c-4651-8daa-9c0235446a3e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ENSZ jelentése szerint Magyarországon több kiskorú lányt kényszerítenek szexmunkára, mint felnőtt nőt.","shortLead":"Az ENSZ jelentése szerint Magyarországon több kiskorú lányt kényszerítenek szexmunkára, mint felnőtt nőt.","id":"20190108_Riaszto_merteket_olt_az_emberkereskedelem_vilagszerte_a_kislanyok_vannak_a_legnagyobb_veszelyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93dc5c50-f89c-4651-8daa-9c0235446a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7977c3-3f5b-4528-8f9a-eabae21ca735","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Riaszto_merteket_olt_az_emberkereskedelem_vilagszerte_a_kislanyok_vannak_a_legnagyobb_veszelyben","timestamp":"2019. január. 08. 19:51","title":"Riasztó mértéket ölt az emberkereskedelem világszerte, a kislányok vannak a legnagyobb veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]