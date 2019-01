Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"974d63c6-3c0e-4ab4-9a3e-7a315b2c206c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Izraeli drónelhárító rendszer lehet.","shortLead":"Izraeli drónelhárító rendszer lehet.","id":"20190111_Katonai_technika_vedi_a_brit_reptereket_a_dronoktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=974d63c6-3c0e-4ab4-9a3e-7a315b2c206c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05ddd36-2b5d-4f18-947b-1be693064a12","keywords":null,"link":"/tudomany/20190111_Katonai_technika_vedi_a_brit_reptereket_a_dronoktol","timestamp":"2019. január. 11. 09:31","title":"Katonai technika védi a brit reptereket a drónoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5275bf1-61b9-4440-a1d6-02b03cb73a13","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Reuters szerint vizsgálni kezdték José Munoz észak-amerikai ügyeit.","shortLead":"A Reuters szerint vizsgálni kezdték José Munoz észak-amerikai ügyeit.","id":"20190112_Ghosnugy_lemondott_a_Nissan_kinai_piacert_felelos_vezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5275bf1-61b9-4440-a1d6-02b03cb73a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d921417-035b-4131-b53d-9eb0c213e4af","keywords":null,"link":"/kkv/20190112_Ghosnugy_lemondott_a_Nissan_kinai_piacert_felelos_vezetoje","timestamp":"2019. január. 12. 08:53","title":"Ghosn-ügy: lemondott a Nissan kínai piacért felelős vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkét párt azt mondta a Népszavának, nem kapták meg az idei összeget, és aggódnak. Az ÁSZ nem cáfolta, de nem is erősítette meg a tényt a Népszava kérdésére, de később kiadott egy közleményt, melyben azt írják, már korábban közölték, hogy ez fog történni.","shortLead":"Mindkét párt azt mondta a Népszavának, nem kapták meg az idei összeget, és aggódnak. Az ÁSZ nem cáfolta, de nem is...","id":"20190112_Nepszava_Letilthattak_a_Momentum_es_a_Parbeszed_allami_tammogatasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad5dce4-e3ac-44a5-a961-b90340203943","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Nepszava_Letilthattak_a_Momentum_es_a_Parbeszed_allami_tammogatasat","timestamp":"2019. január. 12. 09:13","title":"Elvették a Momentum és a Párbeszéd állami támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c749a41-2fda-4f58-94da-2e3e1acab8b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ország legnagyobb turisztikai beruházása jöhet a Fertő tónál, korábbi cikkeinkből az is kiderül, kik járnak jól ezzel. Most videóban magyarázzák el, hogy a fejlesztés miért fontos.","shortLead":"Az ország legnagyobb turisztikai beruházása jöhet a Fertő tónál, korábbi cikkeinkből az is kiderül, kik járnak jól...","id":"20190111_Ilyen_lesz_az_orszag_legnagyobb_turisztikai_beruhazasa__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c749a41-2fda-4f58-94da-2e3e1acab8b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa870df8-1b34-4c83-b3f2-1743d89c0ebc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Ilyen_lesz_az_orszag_legnagyobb_turisztikai_beruhazasa__video","timestamp":"2019. január. 11. 17:55","title":"Videóban mutatják be, milyen jó lesz a Fertő tóra tervezett NER-közeli fejlesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c57ad86a-d23b-42fd-bafa-f29fcbc1cc60","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Megvesztegetéssel gyanúsítják Franciaországban a japán olimpiai bizottság elnökét. Takeda Cunekazu a francia vizsgálóbíró szerint lefizette a Nemzetközi Olimpiai Bizottság több tagját, hogy szavazzanak Tokióra.","shortLead":"Megvesztegetéssel gyanúsítják Franciaországban a japán olimpiai bizottság elnökét. Takeda Cunekazu a francia...","id":"20190111_A_japanok_korrupcioval_szerezhettek_meg_a_tokioi_olimpia_rendezesi_jogat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c57ad86a-d23b-42fd-bafa-f29fcbc1cc60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6f3ab9-1faa-4dc3-9972-d135752c5571","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_A_japanok_korrupcioval_szerezhettek_meg_a_tokioi_olimpia_rendezesi_jogat","timestamp":"2019. január. 11. 12:51","title":"A japánok korrupcióval szerezhették meg a tokiói olimpia rendezési jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6742f5-58bd-4326-bc16-54bc90ba91d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mészáros Lőrinc 2rule-boltjára is jutott a bojkottra felszólító matrcából az LMP-s Vágó Gábor keze által.","shortLead":"Mészáros Lőrinc 2rule-boltjára is jutott a bojkottra felszólító matrcából az LMP-s Vágó Gábor keze által.","id":"20190111_Meszuros_sportmarkajanak_uzlete_maris_kapott_egy_bojkottmatricat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d6742f5-58bd-4326-bc16-54bc90ba91d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea0199a-ef05-4261-a850-9f141981e0cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Meszuros_sportmarkajanak_uzlete_maris_kapott_egy_bojkottmatricat","timestamp":"2019. január. 11. 13:19","title":"Mészáros sportmárkájának üzlete máris kapott egy bojkottmatricát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b1b373c-7dc1-4fd8-8ec6-84576558d3da","c_author":"Tóth Sándor","category":"kultura","description":"A világ talán legszebb késő római kori ezüstedényeivel kapcsolatos archív dokumentumok kérdése került terítékre a horvát kormány múlt csütörtöki ülésén. Végül döntés született a kincs megtalálásával és értékesítésével kapcsolatos horvátországi eljárás során keletkezett, eddig titkosan kezelt iratok hozzáférhetőségéről. \r

\r

","shortLead":"A világ talán legszebb késő római kori ezüstedényeivel kapcsolatos archív dokumentumok kérdése került terítékre...","id":"20190110_Kitalalnak_a_horvatok__felnyitottak_a_Seuso_titkos_aktait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b1b373c-7dc1-4fd8-8ec6-84576558d3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26453902-5d25-4799-8cff-12f81cdd8e76","keywords":null,"link":"/kultura/20190110_Kitalalnak_a_horvatok__felnyitottak_a_Seuso_titkos_aktait","timestamp":"2019. január. 10. 19:29","title":"Kitálalnak a horvátok – felnyitották a Seuso titkos aktáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9ba217-c09c-4e60-8074-071b9aa7f7fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába próbálnak spájzolni az áruházláncok, a raktárkapacitás is véges.","shortLead":"Hiába próbálnak spájzolni az áruházláncok, a raktárkapacitás is véges.","id":"20190111_A_brit_rendorseg_is_aggodik_hogy_kiurulnek_a_brit_boltok_a_Brexit_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb9ba217-c09c-4e60-8074-071b9aa7f7fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05397dbe-efc9-48f2-8898-a6d38fc51205","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_A_brit_rendorseg_is_aggodik_hogy_kiurulnek_a_brit_boltok_a_Brexit_utan","timestamp":"2019. január. 11. 11:37","title":"A brit rendőrség is aggódik, hogy kiürülnek a boltok a Brexit után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]