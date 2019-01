Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0126d165-56ae-43dd-a5a0-815e1a370b72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Ügyészséghez való csatlakozáshoz gyűjtöttek aláírásokat, ugyanúgy jártak el, mint az MTVA a székházfoglalás esetén. ","shortLead":"Az Európai Ügyészséghez való csatlakozáshoz gyűjtöttek aláírásokat, ugyanúgy jártak el, mint az MTVA a székházfoglalás...","id":"20190111_2_millio_forintos_birsaggal_fenyegette_az_onkormanyzat_az_ujpesti_piac_elott_alairast_gyujto_partokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0126d165-56ae-43dd-a5a0-815e1a370b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db50d2ad-b504-44c0-bd6f-3d50f6aee7ca","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_2_millio_forintos_birsaggal_fenyegette_az_onkormanyzat_az_ujpesti_piac_elott_alairast_gyujto_partokat","timestamp":"2019. január. 11. 19:32","title":"Kétmilliós bírsággal fenyegette az önkormányzat az újpesti piac előtt aláírást gyűjtő ellenzékieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f91eb91e-a422-4b67-8297-9cce471dac65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rally 2 világbajnokkal elég merész dolgokra képes egy szabadidő-autó is.","shortLead":"Rally 2 világbajnokkal elég merész dolgokra képes egy szabadidő-autó is.","id":"20190111_skoda_kodiaq_rs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f91eb91e-a422-4b67-8297-9cce471dac65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2590ad01-e905-44f6-9a56-699425498ab1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190111_skoda_kodiaq_rs","timestamp":"2019. január. 11. 09:39","title":"Rali-vb-s bajnokra bízták a legizmosabb Skoda Kodiaqot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239c39da-1d61-4212-9533-04ed45e2f4e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen kérdést tehetett fel a miniszterelnöknek munkatársunk a csütörtöki kormányinfón, mielőtt a kényelmetlen téma miatt végleg beléfojtották a szót. Orbán Viktor szerint nincs ott semmi látnivaló, ahol legközelebbi barátja – immár az ország leggazdagabb embere – százmilliárdos nagyságrendben nyer el állami megrendeléseket. ","shortLead":"Egyetlen kérdést tehetett fel a miniszterelnöknek munkatársunk a csütörtöki kormányinfón, mielőtt a kényelmetlen téma...","id":"20190110_Igy_razta_le_magarol_Orban_a_Meszaros_Lorinc_gyarapodasat_firtato_kerdeseinket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=239c39da-1d61-4212-9533-04ed45e2f4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f5cd6f-1f85-4d1f-9ea8-a44fa2d7965f","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Igy_razta_le_magarol_Orban_a_Meszaros_Lorinc_gyarapodasat_firtato_kerdeseinket","timestamp":"2019. január. 10. 15:33","title":"Így rázta le magáról Orbán a Mészáros Lőrinc gyarapodását firtató kérdéseinket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b041aee-94ef-4ccc-a2b4-6487c2e459b0","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Dúsgazdag arabokra számított a török építőipari óriás, amely Erdogan elnök jóvoltából futott fel. A Sarot 731 luxusvillát tervezett eladni. A Disneyland stílusában épült kis kastélyok 500-600 ezer dollárba kerültek. Csakhogy lement az olaj ára, és a dúsgazdag arabok az Öbölből közölték: nem tudnak fizetni, ezért aztán befuccsolt a 200 millió dolláros üzlet.","shortLead":"Dúsgazdag arabokra számított a török építőipari óriás, amely Erdogan elnök jóvoltából futott fel. A Sarot 731...","id":"20190110_Befuccsolt_a_Disneylandre_hajazo_giccses_villapark_de_a_szajkosar_miatt_hallgat_a_torok_sajto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b041aee-94ef-4ccc-a2b4-6487c2e459b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99772e56-fb9e-4e77-b737-ce4e4def4ab1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Befuccsolt_a_Disneylandre_hajazo_giccses_villapark_de_a_szajkosar_miatt_hallgat_a_torok_sajto","timestamp":"2019. január. 10. 13:46","title":"Befuccsolt a Disneylandre hajazó giccses villapark, de a szájkosár miatt hallgat a török sajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b75c742-afb8-48f3-b00a-6587b85022c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Immár Mészárosné Kelemen Beatrixnek is van részesedése az Opusban.","shortLead":"Immár Mészárosné Kelemen Beatrixnek is van részesedése az Opusban.","id":"20190111_Nagyreszvenyes_lett_Meszaros_Lorinc_felesege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b75c742-afb8-48f3-b00a-6587b85022c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fca4cc8-4fd8-48de-a256-2810f34679e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Nagyreszvenyes_lett_Meszaros_Lorinc_felesege","timestamp":"2019. január. 11. 19:44","title":"Nagyrészvényes lett Mészáros Lőrinc felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c911ced-7a81-4729-8738-29cc6daecb1c","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"A Közlekedő Tömeg szerint egy vágányon mehetnének a vonatok, de ha nem, kerülővel akkor is elérhetnék a fővárost Miskolcról. Petíciót indítottak.","shortLead":"A Közlekedő Tömeg szerint egy vágányon mehetnének a vonatok, de ha nem, kerülővel akkor is elérhetnék a fővárost...","id":"20190111_Februartol_10_honap_potlobuszozas_var_a_Miskolc_fele_vonatozokra_pedig_elkerulheto_lenne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c911ced-7a81-4729-8738-29cc6daecb1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c568f4e-cf34-4cbc-9f61-c2161fe0cf6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Februartol_10_honap_potlobuszozas_var_a_Miskolc_fele_vonatozokra_pedig_elkerulheto_lenne","timestamp":"2019. január. 11. 16:49","title":"Februártól 10 hónap pótlóbuszozás vár a Miskolc felé vonatozókra, pedig elkerülhető lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"H. Tünde előbb beismerő vallomást tett, majd visszavonta azt, azóta pedig tagadja, hogy elkövette volna a gyilkosságot, de az ügyész szerint kétség sem férhet hozzá, hogy ő volt a tettes.","shortLead":"H. Tünde előbb beismerő vallomást tett, majd visszavonta azt, azóta pedig tagadja, hogy elkövette volna a gyilkosságot...","id":"20190111_Husz_ev_bortont_kapott_a_no_aki_agyonvert_egy_idos_hazaspart_Erden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb90a0c3-0806-43dd-9e30-00515a80aedb","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Husz_ev_bortont_kapott_a_no_aki_agyonvert_egy_idos_hazaspart_Erden","timestamp":"2019. január. 11. 12:46","title":"Húsz év börtönt kapott a nő, aki agyonvert egy idős házaspárt Érden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb98b410-efbd-47bd-99c3-60274eecadca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hollandiai Venlóban egy ott élő férfi talált a kertjében egy második világháborús gránátot, ami egyszer csak sípolni kezdett. Azonnal rávetette magát.","shortLead":"A hollandiai Venlóban egy ott élő férfi talált a kertjében egy második világháborús gránátot, ami egyszer csak sípolni...","id":"20190111_masodik_vilaghaborus_granat_hollandia_venlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb98b410-efbd-47bd-99c3-60274eecadca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7110c2-a0db-4bc2-9f58-9f2f20a83b6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190111_masodik_vilaghaborus_granat_hollandia_venlo","timestamp":"2019. január. 11. 19:03","title":"Talált egy második világháborús gránátot, három órán át feküdt rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]