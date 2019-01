Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2ac5a1a-231e-421e-ad07-cc407ce89362","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Cáfolta csütörtökön a német rendőrség a Frank Magnitz brémai AfD-pártvezető minapi megtámadásáról először közölt beszámolót, ugyanis az incidensről készült köztéri videofelvétel tanúsága szerint nem farudakkal verték meg, ahogyan ez először szerepelt a jelentésekben.","shortLead":"Cáfolta csütörtökön a német rendőrség a Frank Magnitz brémai AfD-pártvezető minapi megtámadásáról először közölt...","id":"20190110_frank_magnitz_brema_alternativa_nemetorszagert_afd_tamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2ac5a1a-231e-421e-ad07-cc407ce89362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10caf901-dae7-4879-9c03-b8c2da76715e","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_frank_magnitz_brema_alternativa_nemetorszagert_afd_tamadas","timestamp":"2019. január. 10. 13:37","title":"Másképp történt a bevándorlásellenes politikus elleni támadás, mint először közölték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6ca899-1d64-457b-83db-a4ac4bf5920f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várható volt, hogy az Nvidia csúcskártyájára reagálva az AMD is készít egy erőteljes hardvert. A Radeon VII nem csak gyors lett, lényegesen fejlettebb gyártástechnológiával készült. Meg is kérik az árát.","shortLead":"Várható volt, hogy az Nvidia csúcskártyájára reagálva az AMD is készít egy erőteljes hardvert. A Radeon VII nem csak...","id":"20190110_amd_radeon_7_nvidia_geforce_rtx_2080_ces_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea6ca899-1d64-457b-83db-a4ac4bf5920f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ff34b8-af03-4847-b0d0-02c6f531b601","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_amd_radeon_7_nvidia_geforce_rtx_2080_ces_2019","timestamp":"2019. január. 10. 15:33","title":"Odáig lesznek a játékosok ezért a videokártyáért, megjött a Radeon VII","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb799a80-96f4-416f-9fc7-eea1a78b25cb","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Egy globális jelentőségű politikus tartott sajtótájékoztatót csütörtökön Budapesten – gondolta saját magáról Orbán Viktor. A magyar kormányfő távlati céljai mellett nem jutott más a magyar belpolitika szereplőinek, mint megvetés, lesajnálás és szemrehányás. ","shortLead":"Egy globális jelentőségű politikus tartott sajtótájékoztatót csütörtökön Budapesten – gondolta saját magáról Orbán...","id":"20190110_Orban_latja_magaban_a_vilaghoditot_de_addig_is_hosszan_sajnaltatja_magat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb799a80-96f4-416f-9fc7-eea1a78b25cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ca017a-43b2-4679-8916-c1c5e5060c63","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Orban_latja_magaban_a_vilaghoditot_de_addig_is_hosszan_sajnaltatja_magat","timestamp":"2019. január. 10. 17:02","title":"Orbán látja magában a világhódítót, de addig is hosszan sajnáltatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974d63c6-3c0e-4ab4-9a3e-7a315b2c206c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Izraeli drónelhárító rendszer lehet.","shortLead":"Izraeli drónelhárító rendszer lehet.","id":"20190111_Katonai_technika_vedi_a_brit_reptereket_a_dronoktol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=974d63c6-3c0e-4ab4-9a3e-7a315b2c206c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05ddd36-2b5d-4f18-947b-1be693064a12","keywords":null,"link":"/tudomany/20190111_Katonai_technika_vedi_a_brit_reptereket_a_dronoktol","timestamp":"2019. január. 11. 09:31","title":"Katonai technika védi a brit reptereket a drónoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a7b59a-2666-4f6f-9697-ddeb89843227","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 9,5 milliárd forint értékű drogot Katalóniában foglalták le a hatóságok.","shortLead":"A 9,5 milliárd forint értékű drogot Katalóniában foglalták le a hatóságok.","id":"20190111_Igy_nez_ki_27_tonna_kabitoszer_ha_szepen_egymasra_pakoljak__foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34a7b59a-2666-4f6f-9697-ddeb89843227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f24acaf-b8de-45d9-afd6-ab737298c642","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Igy_nez_ki_27_tonna_kabitoszer_ha_szepen_egymasra_pakoljak__foto","timestamp":"2019. január. 11. 14:57","title":"Rekordmennyiségű, 2,7 tonna füvet foglaltak le a spanyol hatóságok – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2b1b19-a58a-4307-9071-ef59e85b92c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, erre tényleg figyelmeztetni kell a lakosságot.","shortLead":"Úgy tűnik, erre tényleg figyelmeztetni kell a lakosságot.","id":"20190110_Ne_fekudjenek_bombara__figyelmeztet_a_holland_vedelmi_miniszterium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b2b1b19-a58a-4307-9071-ef59e85b92c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3242fb5-558c-4fc8-b4e6-31496d9a843e","keywords":null,"link":"/elet/20190110_Ne_fekudjenek_bombara__figyelmeztet_a_holland_vedelmi_miniszterium","timestamp":"2019. január. 10. 17:43","title":"Ne feküdjenek bombára! – figyelmeztet a holland védelmi minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04911b27-e974-4396-a4d0-499ccd237df9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rohingják elleni népirtás ügyében nyomoztak.","shortLead":"A rohingják elleni népirtás ügyében nyomoztak.","id":"20190111_Bortonben_maradnak_a_Reuters_tudositoi_Mianmarban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04911b27-e974-4396-a4d0-499ccd237df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"933eee76-7a39-4094-8d3d-5a174b8c3ccc","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Bortonben_maradnak_a_Reuters_tudositoi_Mianmarban","timestamp":"2019. január. 11. 09:15","title":"Börtönben maradnak a Reuters tudósítói Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4dcb6d-3476-4e7c-a387-d8b069fabe09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új okostelefon-sorozatot indít a Samsung, és a sor alján lévő tag, a Galaxy M10 után a Galaxy M20-ról és M30-ról szivárogtak ki részletek.","shortLead":"Új okostelefon-sorozatot indít a Samsung, és a sor alján lévő tag, a Galaxy M10 után a Galaxy M20-ról és M30-ról...","id":"20190112_samsung_galaxy_m20_m30_specifikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f4dcb6d-3476-4e7c-a387-d8b069fabe09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"476d65e7-4ee2-462a-b12a-64bf895232ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190112_samsung_galaxy_m20_m30_specifikacio","timestamp":"2019. január. 12. 10:03","title":"Jönnek a pénztárcabarát Samsung-telefonok: újabb részletek a Galaxy M családról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]