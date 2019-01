Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28ae3090-c6eb-418d-a8cd-38d9d8b5d676","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Repülőt bérelt egy pilóta, hogy elkészítse a megyényi méretű O1G-t.","shortLead":"Repülőt bérelt egy pilóta, hogy elkészítse a megyényi méretű O1G-t.","id":"20190114_Elkeszult_a_vilag_legnagyobb_O1Gje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28ae3090-c6eb-418d-a8cd-38d9d8b5d676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891963a8-b399-4b70-9b2a-4ddfb5f0aa0a","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Elkeszult_a_vilag_legnagyobb_O1Gje","timestamp":"2019. január. 14. 12:51","title":"Elkészült a világ legnagyobb O1G-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56931f22-5556-4763-8798-a6507a112987","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hódok által épített gátak még árvízmentes időszakokban is gondot okozhatnak, de ha elbontják, akkor is visszaépítik. ","shortLead":"A hódok által épített gátak még árvízmentes időszakokban is gondot okozhatnak, de ha elbontják, akkor is visszaépítik. ","id":"20190114_Arvizeket_okozhatnak_az_elszaporodott_hodok_a_Dunantulon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56931f22-5556-4763-8798-a6507a112987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e213646-194b-4b73-9fb1-70701cb7fb6f","keywords":null,"link":"/elet/20190114_Arvizeket_okozhatnak_az_elszaporodott_hodok_a_Dunantulon","timestamp":"2019. január. 14. 10:07","title":"Árvizeket okozhatnak az elszaporodott hódok a Dunántúlon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb516f6c-c055-422e-875a-4f8f42850d4c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A németek Svájcba mennek, a lengyelek Németországba, és ez senkinek se jó.","shortLead":"A németek Svájcba mennek, a lengyelek Németországba, és ez senkinek se jó.","id":"20190113_Nemetorszag_is_hianyolja_elvandorlo_orvosait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb516f6c-c055-422e-875a-4f8f42850d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd18fbe6-1c86-4e2b-b145-e7d2bd8b307b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190113_Nemetorszag_is_hianyolja_elvandorlo_orvosait","timestamp":"2019. január. 13. 15:08","title":"Németország is hiányolja elvándorló orvosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fd576c5-f2ec-43e4-9b1d-d8284cdef232","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem mindegyik, de érdemes számontartani.","shortLead":"Nem mindegyik, de érdemes számontartani.","id":"20190113_Benyelik_a_bankok_a_tranzakcios_ado_csokkenteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fd576c5-f2ec-43e4-9b1d-d8284cdef232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c965dfec-3332-4ee7-88d3-75c311143ebd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190113_Benyelik_a_bankok_a_tranzakcios_ado_csokkenteset","timestamp":"2019. január. 13. 12:45","title":"Benyelik a bankok a tranzakciós adó csökkentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ae4b4f-ee16-493c-8511-f25c751faf41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóságok 73 méteren egy zacskó édességet és egy műanyag poharat találtak. De a kis Yulen még mindig nincs meg. ","shortLead":"A hatóságok 73 méteren egy zacskó édességet és egy műanyag poharat találtak. De a kis Yulen még mindig nincs meg. ","id":"20190114_100_meter_mely_kutba_zuhant_egy_kisfiu_Spanyolorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0ae4b4f-ee16-493c-8511-f25c751faf41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc9e87b-3d61-49b4-beda-49b764aefa69","keywords":null,"link":"/elet/20190114_100_meter_mely_kutba_zuhant_egy_kisfiu_Spanyolorszagban","timestamp":"2019. január. 14. 19:06","title":"100 méter mély kútba zuhant egy kisfiú Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e9a86e-3c3a-4929-ab4d-5c8fa88bb5c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombathelyi Tibor telente is gyakran úszott a tóban, ami végül a vesztét okozta.","shortLead":"Szombathelyi Tibor telente is gyakran úszott a tóban, ami végül a vesztét okozta.","id":"20190114_Az_Elet_Iskola_alapitoja_halt_meg_a_jeg_ala_szorulva_Bardudvarnokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84e9a86e-3c3a-4929-ab4d-5c8fa88bb5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407b5872-757e-41fd-9661-50e76361153b","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Az_Elet_Iskola_alapitoja_halt_meg_a_jeg_ala_szorulva_Bardudvarnokon","timestamp":"2019. január. 14. 10:26","title":"Az Élet Iskola alapítója halt meg a jég alá szorulva Bárdudvarnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Március 2-án, szombaton 20.45 órai kezdettel rendezik Madridban a Real és a címvédő FC Barcelona labdarúgócsapatának rangadóját.","shortLead":"Március 2-án, szombaton 20.45 órai kezdettel rendezik Madridban a Real és a címvédő FC Barcelona labdarúgócsapatának...","id":"20190114_el_clasico_real_madrid_barcelona_spanyol_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7dca29f-2dd6-4380-8cfc-a3f4d8b0e7b5","keywords":null,"link":"/sport/20190114_el_clasico_real_madrid_barcelona_spanyol_foci","timestamp":"2019. január. 14. 20:16","title":"Megvan a következő El Clásico időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85eee0d-2721-4e1c-8e2b-7636f7ca3a32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az innovációs miniszter a 168 Óra cikke szerint Lovász László megkerülésével intézkedett.","shortLead":"Az innovációs miniszter a 168 Óra cikke szerint Lovász László megkerülésével intézkedett.","id":"20190114_Tovabb_durvul_a_harc_Palkovics_es_az_MTA_elnoke_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d85eee0d-2721-4e1c-8e2b-7636f7ca3a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f011416c-fd1a-49ab-b118-976cade0795e","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Tovabb_durvul_a_harc_Palkovics_es_az_MTA_elnoke_kozott","timestamp":"2019. január. 14. 16:23","title":"Tovább durvul a harc Palkovics és az MTA elnöke között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]