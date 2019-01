Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6bdffde6-4cbe-4c1f-b3a6-740186aefe1e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy nálunk alig ismert kínai autógyártó állította fel a legnagyobb autonóm autós parádé rekordját.","shortLead":"Egy nálunk alig ismert kínai autógyártó állította fel a legnagyobb autonóm autós parádé rekordját.","id":"20190116_onvezeto_auto_konvoj_kina_changan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bdffde6-4cbe-4c1f-b3a6-740186aefe1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb15dcb7-2c89-4e15-86a6-cb2b49d60f7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190116_onvezeto_auto_konvoj_kina_changan","timestamp":"2019. január. 16. 16:55","title":"55 sofőrnélküli autóból álló konvoj került be a Guinness-rekordok könyvébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab115b9-916a-44ca-8719-6ef771b8bc1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország középső részeiben, a domb- és hegyvidékeken kell a legnagyobb szélre számítani.","shortLead":"Az ország középső részeiben, a domb- és hegyvidékeken kell a legnagyobb szélre számítani.","id":"20190115_Viharos_szel_miatt_adtak_ki_riasztast_keddre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aab115b9-916a-44ca-8719-6ef771b8bc1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60980af-68d3-4419-8803-a2058addb7ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Viharos_szel_miatt_adtak_ki_riasztast_keddre","timestamp":"2019. január. 15. 08:58","title":"Viharos szél miatt adtak ki riasztást keddre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50270e5e-7679-422d-bd8b-3b18ee17c9e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kékesi Márton alpesi sízőnek egy zágrábi műlesikló versenyen elszakadt a térdszalagja.","shortLead":"Kékesi Márton alpesi sízőnek egy zágrábi műlesikló versenyen elszakadt a térdszalagja.","id":"20190115_kekesi_marton_alpesi_si_serules_terdszalag_szakadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50270e5e-7679-422d-bd8b-3b18ee17c9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d345eb-1a8c-4009-a20c-227b194077d1","keywords":null,"link":"/sport/20190115_kekesi_marton_alpesi_si_serules_terdszalag_szakadas","timestamp":"2019. január. 15. 18:31","title":"Súlyosan megsérült egy magyar olimpikon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányzat nem gondolta meg magát, miközben egyre nagyobbra nyílik az olló a közmunkások bére és a nettó minimálbér között.","shortLead":"A kormányzat nem gondolta meg magát, miközben egyre nagyobbra nyílik az olló a közmunkások bére és a nettó minimálbér...","id":"20190115_Iden_sem_emelik_a_kozmunkasok_fizeteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6f2603-eca5-49da-979a-3eea974f4815","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190115_Iden_sem_emelik_a_kozmunkasok_fizeteset","timestamp":"2019. január. 15. 14:29","title":"Idén sem emelik a közmunkások fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe76ee69-96ca-4d1b-9a70-ef652829c4f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezentúl a siketek és nagyothallók is segítséget kérhetnek a 112-es segélyhívó rendszeren, hála egy különleges, Androidra és iOS-rendszerű eszközökre is letölthető alkalmazásnak.","shortLead":"Ezentúl a siketek és nagyothallók is segítséget kérhetnek a 112-es segélyhívó rendszeren, hála egy különleges...","id":"20190114_112_segelyhivo_hallasserult_nagyothallok_siketek_rendorseg_veszhivas_alkalmazas_android_ios","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe76ee69-96ca-4d1b-9a70-ef652829c4f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50889fa5-1c90-4049-978d-4b4e397074ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_112_segelyhivo_hallasserult_nagyothallok_siketek_rendorseg_veszhivas_alkalmazas_android_ios","timestamp":"2019. január. 14. 20:33","title":"A rendőrség csinált egy alkalmazást, amellyel a hallássérültek könnyebben tudnak segítséget kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube úgy döntött, rendet tesz felületén, és elkezdik törölni azokat a felvételeket, amelyek őrültségekre próbálják rávenni a fiatalokat.","shortLead":"A YouTube úgy döntött, rendet tesz felületén, és elkezdik törölni azokat a felvételeket, amelyek őrültségekre próbálják...","id":"20190116_youtube_kivihasvideo_torlese_veszelyes_tartalmak_bird_box","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c35de36-b611-438c-9990-3e7207d131aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_youtube_kivihasvideo_torlese_veszelyes_tartalmak_bird_box","timestamp":"2019. január. 16. 14:03","title":"Örülhetnek a szülők, egy rakás veszélyes videót töröl a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb21188-fea8-40ce-a739-6c11763ec378","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kosárlabda és a kézilabda is dobogós.","shortLead":"A kosárlabda és a kézilabda is dobogós.","id":"20190116_Tobb_milliardnyi_taopenzt_hasznaltak_fel_szabalytalanul_a_sportegyesuletek_a_legtobb_gond_a_fociban_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5eb21188-fea8-40ce-a739-6c11763ec378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2119f533-3e23-45eb-ad44-7a84cda4b47e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Tobb_milliardnyi_taopenzt_hasznaltak_fel_szabalytalanul_a_sportegyesuletek_a_legtobb_gond_a_fociban_van","timestamp":"2019. január. 16. 08:34","title":"Többmilliárdnyi tao-pénzt használtak fel szabálytalanul a sportegyesületek, a legtöbb gond a fociban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0527e4d7-749a-4baf-bb7e-46835526dd39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kakasokra sarkantyút raktak és bedrogozták őket, hogy agresszívebbek legyenek. ","shortLead":"A kakasokra sarkantyút raktak és bedrogozták őket, hogy agresszívebbek legyenek. ","id":"20190114_Tomeges_letartoztatas_egy_spanyolorszagi_kakasviadalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0527e4d7-749a-4baf-bb7e-46835526dd39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a6c497-2667-4efa-b983-deb61e3501df","keywords":null,"link":"/vilag/20190114_Tomeges_letartoztatas_egy_spanyolorszagi_kakasviadalon","timestamp":"2019. január. 14. 21:59","title":"Tömeges letartóztatás egy spanyolországi kakasviadalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]