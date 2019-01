Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa6121de-e444-40cf-805c-7451274f2887","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szűk két héttel azután, hogy a Csang'o-4 szonda megérkezett a Hold túlsó feléhez, komoly eredményről számoltak be a kínai tudósok. A leszállóegység növényi magokat is vitt magával az útra, amelyek a jelek szerint – a zord körülmények ellenére – kikeltek.","shortLead":"Szűk két héttel azután, hogy a Csang'o-4 szonda megérkezett a Hold túlsó feléhez, komoly eredményről számoltak be...","id":"20190115_kina_holdjaro_csango_4_novenytermesztes_a_holdon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa6121de-e444-40cf-805c-7451274f2887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5936c577-ccde-44db-8e2a-2e30a94e803a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_kina_holdjaro_csango_4_novenytermesztes_a_holdon","timestamp":"2019. január. 15. 19:03","title":"Tudományos mérföldkő: kikeltek a növényi magok a Hold \"sötét oldalán\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139d1d20-c601-4262-beca-37577158a00e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt külügyminiszternek már hivatali idejében is volt személyes rossz élménye a magyar származású amerikai milliárdossal, mégsem örül a kormány Soros-ellenes kampányának.","shortLead":"A volt külügyminiszternek már hivatali idejében is volt személyes rossz élménye a magyar származású amerikai...","id":"20190116_Jeszenszky_Geza_Soros_Gyorgy_azert_megsem_az_ordog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=139d1d20-c601-4262-beca-37577158a00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1988e67-0309-4664-b5c5-2bc6a7b045fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Jeszenszky_Geza_Soros_Gyorgy_azert_megsem_az_ordog","timestamp":"2019. január. 16. 09:11","title":"Jeszenszky Géza: Soros György azért mégsem az ördög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Netflix már több alkalommal emelt a havidíjakon, de a most következő az eddigi legnagyobb. Az új díjszabás a tengerentúli előfizetőkre érvényes, legalábbis egyelőre. ","shortLead":"A Netflix már több alkalommal emelt a havidíjakon, de a most következő az eddigi legnagyobb. Az új díjszabás...","id":"20190115_netflix_elofizetoi_arak_egyesult_allamok_latin_amerika_streaming_szolgaltatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86310cb6-8235-44ce-a132-5525797e9949","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_netflix_elofizetoi_arak_egyesult_allamok_latin_amerika_streaming_szolgaltatas","timestamp":"2019. január. 16. 10:03","title":"Szomorkodhatnak az amerikaiak, soha nem látott áremelés jön a Netflixnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"687a648e-00fc-4c03-8cd6-9cb03af4be01","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pluszterhet jelent a cégeknek, hogy többségük béremelésre kényszerül. A hatéves bérmegállapodás első két évében minden negyedik cég elhalasztotta a beruházását, hogy megpróbálja kitermelni a béremelést.","shortLead":"Pluszterhet jelent a cégeknek, hogy többségük béremelésre kényszerül. A hatéves bérmegállapodás első két évében minden...","id":"20190115_Nem_halogathatjak_tovabb_a_beremelest_a_cegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=687a648e-00fc-4c03-8cd6-9cb03af4be01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abceffe0-6b44-4e87-a498-c0a054e49aaf","keywords":null,"link":"/kkv/20190115_Nem_halogathatjak_tovabb_a_beremelest_a_cegek","timestamp":"2019. január. 15. 14:52","title":"Nem halogathatják tovább a béremelést a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3869dc51-09a5-4a28-a18d-18f6204cdd02","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Esmya használatát a májkárosodás fokozott kockázatai miatt már az Európai Gyógyszerügynökség is korlátozta.","shortLead":"Az Esmya használatát a májkárosodás fokozott kockázatai miatt már az Európai Gyógyszerügynökség is korlátozta.","id":"20190115_Kanadaban_is_korlatozzak_az_Richter_gyogyszeret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3869dc51-09a5-4a28-a18d-18f6204cdd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8dd2a41-479f-4e18-a9a0-25e567d0f748","keywords":null,"link":"/kkv/20190115_Kanadaban_is_korlatozzak_az_Richter_gyogyszeret","timestamp":"2019. január. 15. 09:39","title":"Kanadában is korlátozzák a Richter gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1603fc12-e88a-4f10-98d4-8549eab8cd01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hónapon belül végre (viszonylag) megfizethető valósággá válik a Nike önbefűző cipője, amit a Vissza a jövőbe-triológia óta követel magának a rajongótábor. Most egy kedvcsináló videó is készült róla.","shortLead":"Néhány hónapon belül végre (viszonylag) megfizethető valósággá válik a Nike önbefűző cipője, amit a Vissza...","id":"20190115_nike_hyperadapt_onbefuzos_cipo_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1603fc12-e88a-4f10-98d4-8549eab8cd01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c08eaf-f281-458d-889b-295d756abc61","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_nike_hyperadapt_onbefuzos_cipo_video","timestamp":"2019. január. 15. 15:03","title":"Jön az igazi önbefűzős cipő, sejtelmes videót is mutat róla a Nike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaab6e85-e21a-4671-9e79-1d0e587ecbe5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Európai Bizottság bejelentette, támogatja a 11 vonatot, amelyre már korábban megkötötte a szerződést a MÁV-Start.","shortLead":"Az Európai Bizottság bejelentette, támogatja a 11 vonatot, amelyre már korábban megkötötte a szerződést a MÁV-Start.","id":"20190116_Tamogatja_az_Unio_a_MAVStart_11_darab_emeletes_vonatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eaab6e85-e21a-4671-9e79-1d0e587ecbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63a9811-a7c2-46af-9f99-64b72385fbac","keywords":null,"link":"/kkv/20190116_Tamogatja_az_Unio_a_MAVStart_11_darab_emeletes_vonatat","timestamp":"2019. január. 16. 15:35","title":"Támogatja az EU a MÁV-Start 11 darab emeletes vonatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8560d43c-d507-454f-b357-8ad5693f0aaf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A BKV azt közölte, hogy már 2017-ben elkezdték a toborzó kampányukat a létszámhiány miatt, ennek köszönhetően pedig több száz új sofőr csatlakozott hozzájuk. ","shortLead":"A BKV azt közölte, hogy már 2017-ben elkezdték a toborzó kampányukat a létszámhiány miatt, ennek köszönhetően pedig...","id":"20190115_BKV_Nem_is_annyira_sulyos_a_letszamhiany_a_cegnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8560d43c-d507-454f-b357-8ad5693f0aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aafd6c8f-6585-4534-acd7-2e8c678c779d","keywords":null,"link":"/kkv/20190115_BKV_Nem_is_annyira_sulyos_a_letszamhiany_a_cegnel","timestamp":"2019. január. 15. 17:52","title":"BKV: Nem is annyira súlyos a létszámhiány a cégnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]