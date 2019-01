A jövőben a mobilos és asztali felületén is máshogy fogja ajánlani a témába vágó felvételeket a YouTube. Már azt is tudni, hogyan.

Ha valaki számítógépről youtube-ozik, láthatja, hogy a képernyő jobb oldalán mindig felbukkan egy kapcsolódó videó. Mobilokon is találkozni ilyesmivel, de kinézetre eltérő megoldásról van szó. A jelek szerint a szolgáltató egységesíteni készül ezt a funkciót és ha már hozzányúlnak, kicsit jobbá is teszik.

A The Verge által közölt részletek szerint a jövőben a felvétel és azt követő videó közti részen egy új sáv jelenik meg, ahol több új címkével találkozhatnak majd a felhasználók. A gyorsgombok között lesz egy, amelyik a csatorna nevére és a felvétel tartalmára utal majd, illetve egy Related és egy For You parancs is.

© The Verge

A csatorna neve értelemszerűen a feltöltő további videóit válogatja össze, a tartalomra mutató címke pedig a hasonló felvételeket. A Related és a For You közül előbbi a kapcsolódó csatornákból szemezget, ám nagyobb merítéssel, míg utóbbi a felhasználó keresési/nézési szokásai alapján rendezi a kínálatot.

Az újdonságot egyelőre a felhasználók szűk csoportja teszteli, de azt nem tudni, hol tart a fejlesztés, sem azt, mikortól válik elérhetővé. Mindazonáltal fontos előrelépésről van szó, ugyanis a videók ajánlásához használt algoritmus finoman szólva sem tökéletes: sok felhasználó panaszkodik arra, hogy a YouTube olyan felvételeket is megjelenít számára, amelyekre nem kíváncsi.

