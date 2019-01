Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91262b80-eea6-4154-ba12-f1a036ebde4a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Albert fedőnevű ügynök művészettörténészeket, esztétákat, zenei szakembereket megszégyenítő módon magyarázta meg az üvöltő ifjúság zenéjének titkát.","shortLead":"Az Albert fedőnevű ügynök művészettörténészeket, esztétákat, zenei szakembereket megszégyenítő módon magyarázta meg...","id":"20190116_Oriasi_megfejtest_adott_egy_pecsi_ugynok_a_popzene_sikererol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91262b80-eea6-4154-ba12-f1a036ebde4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0679802-0838-4ac4-b125-dba3f5456d30","keywords":null,"link":"/kultura/20190116_Oriasi_megfejtest_adott_egy_pecsi_ugynok_a_popzene_sikererol","timestamp":"2019. január. 16. 09:21","title":"Óriási megfejtést adott egy pécsi besúgó a popzene sikeréről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8560d43c-d507-454f-b357-8ad5693f0aaf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A BKV azt közölte, hogy már 2017-ben elkezdték a toborzó kampányukat a létszámhiány miatt, ennek köszönhetően pedig több száz új sofőr csatlakozott hozzájuk. ","shortLead":"A BKV azt közölte, hogy már 2017-ben elkezdték a toborzó kampányukat a létszámhiány miatt, ennek köszönhetően pedig...","id":"20190115_BKV_Nem_is_annyira_sulyos_a_letszamhiany_a_cegnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8560d43c-d507-454f-b357-8ad5693f0aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aafd6c8f-6585-4534-acd7-2e8c678c779d","keywords":null,"link":"/kkv/20190115_BKV_Nem_is_annyira_sulyos_a_letszamhiany_a_cegnel","timestamp":"2019. január. 15. 17:52","title":"BKV: Nem is annyira súlyos a létszámhiány a cégnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe7b6bf-8686-44f3-b340-810522c5b4d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit alsóház több mint kétszáz vokssal szavazta le a miniszterelnök javaslatát.","shortLead":"A brit alsóház több mint kétszáz vokssal szavazta le a miniszterelnök javaslatát.","id":"20190115_Sulyos_vereseget_szenvedett_Theresa_May_a_brit_parlamentben_kerdeses_mi_lesz_a_Brexittel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fe7b6bf-8686-44f3-b340-810522c5b4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2d85b2-e276-4a09-b724-c19580bc0d42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190115_Sulyos_vereseget_szenvedett_Theresa_May_a_brit_parlamentben_kerdeses_mi_lesz_a_Brexittel","timestamp":"2019. január. 15. 20:39","title":"Súlyos vereséget szenvedett Theresa May a brit parlamentben, kérdéses, mi lesz a Brexittel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Michael Gagel cége, a Welt-Stadt már kétszer kapott haladékot, de egyelőre nem fizetett.","shortLead":"Michael Gagel cége, a Welt-Stadt már kétszer kapott haladékot, de egyelőre nem fizetett.","id":"20190116_A_BKVt_nem_zavarja_hogy_Habony_baratja_egymilliard_forinttal_tartozik_nekik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d95c4f0-6aa4-4590-8b29-018e122b7cac","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_A_BKVt_nem_zavarja_hogy_Habony_baratja_egymilliard_forinttal_tartozik_nekik","timestamp":"2019. január. 16. 12:19","title":"A BKV-t nem zavarja, hogy Habony barátja egymilliárd forinttal tartozik nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0924096a-740c-4caa-96a4-0489c558e20b","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Önhatalmúlag mérlegelheti a közmédia, hogy leadja-e Hadházy Ákos hirdetését vagy sem – erre jutottunk a jogszabályokat átnézve és szakértőkkel beszélve. A döntés borítékolható, azonban a közmédia a végtelenségig húzhatja az időt. Az MTV korábbi hírigazgatója, Kert Attila azt mondja, Hadházy politikai hirdetést akar föladni, amit ő nem engedne adásba, ahogy a Soros-kampánynál is ezt tette volna, de ha az ment, ez is mehetne. ","shortLead":"Önhatalmúlag mérlegelheti a közmédia, hogy leadja-e Hadházy Ákos hirdetését vagy sem – erre jutottunk a jogszabályokat...","id":"20190116_kormanypropaganda_kozmedia_mtva_hadhazy_europai_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0924096a-740c-4caa-96a4-0489c558e20b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e61f20-556f-416f-bde9-7c0d7fd48013","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_kormanypropaganda_kozmedia_mtva_hadhazy_europai_ugyeszseg","timestamp":"2019. január. 16. 18:25","title":"4817-szer ment le a kormánypropaganda, Hadházy hirdetése aligha fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eső csak az ország keleti felében várható.","shortLead":"Eső csak az ország keleti felében várható.","id":"20190116_Tovabb_melegszik_az_ido_de_kicsit_meg_marad_a_szel_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a342e4-def8-4701-ac8c-07206cae0dd4","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Tovabb_melegszik_az_ido_de_kicsit_meg_marad_a_szel_is","timestamp":"2019. január. 16. 05:10","title":"Tovább melegszik az idő, de kicsit még marad a szél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53dea095-bf16-437a-9581-3e346b15da99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő szabadtéri szentmisét is fog tartani, gyereknapon érkezik Csíksomlyóra. Böjte Csaba atya fogja vendégül látni az érkezőket.","shortLead":"A katolikus egyházfő szabadtéri szentmisét is fog tartani, gyereknapon érkezik Csíksomlyóra. Böjte Csaba atya fogja...","id":"20190117_Bojte_Csabaval_fog_imadkozni_Ferenc_papa_Csiksomlyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53dea095-bf16-437a-9581-3e346b15da99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae7eacd-0071-41ce-ba13-f2ef56f8437c","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Bojte_Csabaval_fog_imadkozni_Ferenc_papa_Csiksomlyon","timestamp":"2019. január. 17. 09:14","title":"Böjte Csabával fog imádkozni Ferenc pápa Csíksomlyón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e57d02-aafe-47b9-9186-821aba124eac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple az iPhone 6-hoz és az iPhone 7-hez készült tokok után ezúttal a 2018-as iPhone-okhoz készített külső akkumulátoros tokot, hogy tovább bírja a mobil.","shortLead":"Az Apple az iPhone 6-hoz és az iPhone 7-hez készült tokok után ezúttal a 2018-as iPhone-okhoz készített külső...","id":"20190117_apple_iphone_xr_iphone_xs_iphone_xs_max_kulso_akkumulator_tok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01e57d02-aafe-47b9-9186-821aba124eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e50a6b9-7ded-4b37-b567-da0e6d7f6214","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_apple_iphone_xr_iphone_xs_iphone_xs_max_kulso_akkumulator_tok","timestamp":"2019. január. 17. 16:03","title":"Az új iPhone-okhoz is csinált akkumulátoros tokot az Apple, de nem adják olcsón őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]