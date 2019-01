Az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban már tavaly bevezette új, a politikai hirdetésekre vonatkozó szabályzatát a Facebook, most pedig több más ország mellett az Európai Unió területére is kiterjesztik az átláthatóságot biztosító rendszert.

A 2016-os amerikai elnökválasztás után egyértelműen kiderült, mennyire elavult a Facebook politikai hirdetésekre vonatkozó szabályzata. Emiatt úgy döntöttek, szigorítanak a rendszeren, így 2018-ban el is kezdték ellenőrizni, hogy pontosan kik akarnak megjeleníteni ilyen típusú reklámokat. Az új szabályzatot aztán az év vége felé az Egyesült Királyságban is bevezették, most pedig arra készülnek, hogy további országokra, és az Európai Unió területére is kiterjesszék azt.

A Reuters beszámolója szerint az egyik ilyen ország Nigéria, ahol februárban tartanak majd elnökválasztást. Itt a közösségi oldal szabályzata alapján csak az ország határain belül lehet ilyen hirdetéseket feladni, ami csökkentheti a lehetőséget a választás külső befolyásolására. Ugyanezt a szabályzatot vezetik be Ukrajnában is, ahol márciusban tartanak majd voksolást.

Hasonló a helyzet Indiával is, ahol tavasszal tartanak majd választásokat. Itt a Facebook már megkezdte a hirdetők azonosítását, és kitétel az is, hogy az országhatáron belül lehessen feladni a politikai reklámokat. Mindezt egy online kereshető adatbázisba rendezi, így téve átláthatóvá az egész rendszert.

Ami a mi szempontunkból talán ennél is fontosabb, az az, hogy Zuckerbergék az Európai Unió egészére is kiterjesztik ezt a fajta ellenőrzési lehetőséget, ezzel készülve fel a májusi európai parlamenti választásokra.

Mindez azt jelenti, hogy az EU-n kívül országokból (elvileg) nem lehet majd például Magyarországra vonatkozó politikai hirdetést feladni, a hazai hirdetők kilétét pedig szintén felfedi majd a Facebook.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.