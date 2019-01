Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43435586-4f93-4a04-b26f-7a83df827811","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Budapest Honvédtól a Ferencvároshoz igazol az Európa-bajnoki ezüstérmes úszó.","shortLead":"A Budapest Honvédtól a Ferencvároshoz igazol az Európa-bajnoki ezüstérmes úszó.","id":"20190116_szilagyi_liliana_fradi_ferencvaros_igazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43435586-4f93-4a04-b26f-7a83df827811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543d112f-8a99-401e-bde8-3b984a72d8c3","keywords":null,"link":"/sport/20190116_szilagyi_liliana_fradi_ferencvaros_igazolas","timestamp":"2019. január. 16. 19:06","title":"Sztárúszóval erősít a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai akkreditációt végző bizottság vezetője dicséretek sorával illette az egyetemet.","shortLead":"Az amerikai akkreditációt végző bizottság vezetője dicséretek sorával illette az egyetemet.","id":"20190116_Az_amerikai_ertekelo_bizottsag_szerint_a_CEU_a_felsooktatas_egyik_sikertortenete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc8861c-6c1e-4b76-9abe-bf8acad7aade","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Az_amerikai_ertekelo_bizottsag_szerint_a_CEU_a_felsooktatas_egyik_sikertortenete","timestamp":"2019. január. 16. 18:47","title":"Amerikában rangos helyről kapott elismerést a CEU, azután, hogy tőlünk elüldözték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda019ef-0c2d-487c-817d-725a957b5824","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan köhögtek, de senki nem lett rosszul.","shortLead":"Sokan köhögtek, de senki nem lett rosszul.","id":"20190116_Ismeretlen_gazt_fujtak_be_az_obudai_kormanyablakba_kohogve_menekultek_ki_az_emberek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eda019ef-0c2d-487c-817d-725a957b5824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12bed322-5355-47df-89dd-c0eaf7a73d4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Ismeretlen_gazt_fujtak_be_az_obudai_kormanyablakba_kohogve_menekultek_ki_az_emberek","timestamp":"2019. január. 16. 18:28","title":"Ismeretlen gázt fújtak be egy óbudai kormányablakba, 60 embert kellett kikísérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdece891-a763-40da-98aa-b8e28ab35bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kamerákat és több elektronikai felszerelést is elvittek a Magyar Kétfarkú Kutya Párt irodájából.","shortLead":"Kamerákat és több elektronikai felszerelést is elvittek a Magyar Kétfarkú Kutya Párt irodájából.","id":"20190116_Kiraboltak_a_Kutyapart_irodajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdece891-a763-40da-98aa-b8e28ab35bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6447e7f-bab8-4a9c-81e0-4f9af8d884d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Kiraboltak_a_Kutyapart_irodajat","timestamp":"2019. január. 16. 15:52","title":"Kirabolták a Kutyapárt irodáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad8aa92-9962-4d96-a813-b2a0ceb3a07e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bornai Tibor először nem mert igent mondani, de végül egy hónap alatt megírta a dalt.","shortLead":"Bornai Tibor először nem mert igent mondani, de végül egy hónap alatt megírta a dalt.","id":"20190116_Dal_szuletett_a_veronai_aldozatok_emlekere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ad8aa92-9962-4d96-a813-b2a0ceb3a07e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2a2788-f56c-49de-94f2-78621f2d3463","keywords":null,"link":"/kultura/20190116_Dal_szuletett_a_veronai_aldozatok_emlekere","timestamp":"2019. január. 16. 09:22","title":"Dal született a veronai áldozatok emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000d490a-cc02-4257-81ea-9eafeb469cbc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bértárgyalások ugyanakkor továbbra is eredménytelenek a szakszervezet szerint.","shortLead":"A bértárgyalások ugyanakkor továbbra is eredménytelenek a szakszervezet szerint.","id":"20190115_Megalakult_a_sztrajkbizottsag_a_gyori_Audinal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=000d490a-cc02-4257-81ea-9eafeb469cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994d7ad4-7767-46a9-9b85-ba143cb1b6f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190115_Megalakult_a_sztrajkbizottsag_a_gyori_Audinal","timestamp":"2019. január. 15. 10:15","title":"Megalakult a sztrájkbizottság a győri Audinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0835917c-50e6-4f03-b6a9-ab2c9ad94d44","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 19-en meghaltak egy szíriai robbantásban szerda délután, köztük négy amerikai katona. A terrorakciót az Iszlám Állam magára vállalta.","shortLead":"Legalább 19-en meghaltak egy szíriai robbantásban szerda délután, köztük négy amerikai katona. A terrorakciót az Iszlám...","id":"20190116_Amerikai_katonak_is_meghaltak_az_ISIS_robbantasaban_Sziriaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0835917c-50e6-4f03-b6a9-ab2c9ad94d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf618bc8-000d-4762-b438-3c5d8980f8c4","keywords":null,"link":"/vilag/20190116_Amerikai_katonak_is_meghaltak_az_ISIS_robbantasaban_Sziriaban","timestamp":"2019. január. 16. 20:24","title":"Amerikai katonák is meghaltak az ISIS öngyilkos merényletében Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d783be38-e58a-48e0-b405-f73bd16bfac9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Látszólag Lezsák Sándor főiskolájának, de a valóságban az Orbán Viktorral baráti viszonyt ápoló Kiss-Rigó László püspökségének épül a lakitelki wellnessközpont, derül ki az e heti HVG-ből.","shortLead":"Látszólag Lezsák Sándor főiskolájának, de a valóságban az Orbán Viktorral baráti viszonyt ápoló Kiss-Rigó László...","id":"20190116_KissRigo_Laszlo_egyhazmegyejenek_epul_wellneskozpont_allami_milliardokbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d783be38-e58a-48e0-b405-f73bd16bfac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ffd8084-8a5f-493e-94d5-71e26b50c4d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_KissRigo_Laszlo_egyhazmegyejenek_epul_wellneskozpont_allami_milliardokbol","timestamp":"2019. január. 16. 19:22","title":"Kiss-Rigó László egyházmegyéjének épül wellnessközpont állami milliárdokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]