[{"available":true,"c_guid":"4b32b75a-6dbd-4b08-bf82-3ffd1726a9d9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar csapat már a második félidőre is előnnyel fordult, végül 26:21 arányban győzött.","shortLead":"A magyar csapat már a második félidőre is előnnyel fordult, végül 26:21 arányban győzött.","id":"20190120_A_magyar_kezisek_legyoztek_Tuneziat_a_sorsdonto_vbmeccsen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b32b75a-6dbd-4b08-bf82-3ffd1726a9d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2af7680-3dbd-4bd9-abdb-171fcd741c4c","keywords":null,"link":"/sport/20190120_A_magyar_kezisek_legyoztek_Tuneziat_a_sorsdonto_vbmeccsen","timestamp":"2019. január. 20. 19:34","title":"A magyar férfi kézisek legyőzték Tunéziát a sorsdöntő vb-meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c92cb6-701e-4bdf-8547-d5189644223c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bayer Zsolt a nemzet udvari bolondja, az Orbán-kormány pedig egy daganatos sejt, amelyik fel akarja falni a több, vele nem egyező sejtet - mondta a gimnazista.","shortLead":"Bayer Zsolt a nemzet udvari bolondja, az Orbán-kormány pedig egy daganatos sejt, amelyik fel akarja falni a több, vele...","id":"20190119_Nagy_Blanka_Bayer_Zsolt_Orban_Viktor_tuntetes_beszed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72c92cb6-701e-4bdf-8547-d5189644223c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c16f631e-6578-482f-83b7-5d1d59a34f73","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Nagy_Blanka_Bayer_Zsolt_Orban_Viktor_tuntetes_beszed","timestamp":"2019. január. 19. 14:59","title":"Nagy Blanka a színpadról is beolvasott a Fidesz publicistájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7fd3e62-7a9c-4587-b052-71ecf7e86384","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Tovább nőtt a halottak száma a robbanás után, 58 embert pedig még kórházban ápolnak.","shortLead":"Tovább nőtt a halottak száma a robbanás után, 58 embert pedig még kórházban ápolnak.","id":"20190121_Mar_85_halottja_van_a_mexikoi_vezetekrobbanasnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7fd3e62-7a9c-4587-b052-71ecf7e86384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9e356d-9fdf-4099-87da-64f434a019b6","keywords":null,"link":"/vilag/20190121_Mar_85_halottja_van_a_mexikoi_vezetekrobbanasnak","timestamp":"2019. január. 21. 07:47","title":"Már 85 halottja van a mexikói vezetékrobbanásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2786309d-b5f9-4ec8-875a-671d39336c69","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az orosz rezsim legkonokabb bírálója, a 2006-ban meggyilkolt oknyomozó újságíró és jogvédő magyarul megjelent naplókötetében rekonstruálja, hogyan működik egy pokoli szisztéma.","shortLead":"Az orosz rezsim legkonokabb bírálója, a 2006-ban meggyilkolt oknyomozó újságíró és jogvédő magyarul megjelent...","id":"201903__politkovszkaja_naploja__putyin_vilaga__csecsen_szal__halott_lelkiismeret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2786309d-b5f9-4ec8-875a-671d39336c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae69da1-f456-4d18-886b-b535068eb875","keywords":null,"link":"/vilag/201903__politkovszkaja_naploja__putyin_vilaga__csecsen_szal__halott_lelkiismeret","timestamp":"2019. január. 20. 18:15","title":"Halott lelkiismeret: a Putyin-korszak vádirata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9391c2d4-8da2-4ac0-a621-61ae2b14df47","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"\"Ez a film tulajdonképpen a szüleimnek lesz dedikálva\" – mondta Andy Vajna a Szabadság, szerelem című filmjéről. A Magyarországot 1956-ban elhagyó Vajna producerként 2006-ban forgatta le a forradalomról szóló filmjét, amelynek rendezője Goda Krisztina volt. Vajna a forgatásról készült werkfilmben azt mondta: azért ajánlja szüleinek a filmet, mert elég merészek voltak ahhoz, hogy mindenüket hátrahagyva megadják fiuknak a lehetőséget, hogy máshol, más rendszerben és más lehetőségek között is kipróbálja a szerencséjét. ","shortLead":"\"Ez a film tulajdonképpen a szüleimnek lesz dedikálva\" – mondta Andy Vajna a Szabadság, szerelem című filmjéről...","id":"20190121_andy_vajna_szabadsag_szerelem_forgatas_galeria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9391c2d4-8da2-4ac0-a621-61ae2b14df47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b4ee51-5934-4fe5-b1ab-71dad5261c58","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190121_andy_vajna_szabadsag_szerelem_forgatas_galeria","timestamp":"2019. január. 21. 11:38","title":"Andy Vajna: Ez a film a szüleimnek lesz dedikálva – Nagyítás-galéria a Szabadság, szerelem forgatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76be1940-2089-449b-821d-0c3a01de5c05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még nem fogtam fel, hogy nem ölelhetlek át többé – írta a fotókkal ellátott poszthoz Vajna Tímea.","shortLead":"Még nem fogtam fel, hogy nem ölelhetlek át többé – írta a fotókkal ellátott poszthoz Vajna Tímea.","id":"20190121_Vajna_Timea_az_Instagramon_uzent_elhunyt_ferjenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76be1940-2089-449b-821d-0c3a01de5c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8995a051-848d-4c58-9118-9ab158295c98","keywords":null,"link":"/elet/20190121_Vajna_Timea_az_Instagramon_uzent_elhunyt_ferjenek","timestamp":"2019. január. 21. 12:07","title":"Vajna Tímea az Instagramon üzent elhunyt férjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e736652-57a0-4fee-88cd-b1876d6ed144","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Budapest mellett több vidéki és külföldi városban is tüntettek a túlóratörvény ellen, azonban a korábban beígért országos blokád elmaradt. Budapesten néhány ezer embert mozgatott meg az akció, a várost nem, a Lánchidat blokkolták két órára a tüntetők, de az is a rendőrök aktív közreműködésével sikerült. A fővárosi tüntetés az V. kerületi rendőr-kapitányság előtt ért véget, ahol az egyik tüntető szabadon bocsátását követelték kitartóan. A következő tüntetést február 11-ére hirdették meg.","shortLead":"Budapest mellett több vidéki és külföldi városban is tüntettek a túlóratörvény ellen, azonban a korábban beígért...","id":"20190119_Budapest_blokadja_helyett_Bayer_Zsolt_bajszat_rangattak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e736652-57a0-4fee-88cd-b1876d6ed144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0908559e-27d3-4010-9776-1e5ca20671c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Budapest_blokadja_helyett_Bayer_Zsolt_bajszat_rangattak","timestamp":"2019. január. 19. 19:53","title":"Budapest helyett a Lánchidat blokkolták és Bayer Zsolt \"bajszát\" rángatták a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7ff72c7-39db-403f-b2f0-6278e5e6ef4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott az egyik legelismertebb Magyarország-szakértő Amerikából, a Princeton Egyetem tanára, Kim Lane Scheppele. Úgy látja, Orbán elszámíthatta magát az európai választásokkal és a túlóratörvénnyel kapcsolatban.","shortLead":"Interjút adott az egyik legelismertebb Magyarország-szakértő Amerikából, a Princeton Egyetem tanára, Kim Lane...","id":"20190121_Kim_Lane_Scheppele_Orban_megteheti_hogy_egy_idore_veszit_a_nepszerusegebol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7ff72c7-39db-403f-b2f0-6278e5e6ef4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c686d85-f13b-4613-9c46-cc004be70be4","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Kim_Lane_Scheppele_Orban_megteheti_hogy_egy_idore_veszit_a_nepszerusegebol","timestamp":"2019. január. 21. 10:54","title":"Kim Lane Scheppele: Orbán megteheti, hogy egy időre veszít a népszerűségéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]