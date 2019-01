Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormány kiterjesztené 12 éves fiúkra is HPV-védőoltást az iskolai védőoltási program keretében - mondta az egészségügyért felelős államtitkár egy szombati rendezvényen Budapesten.","shortLead":"A kormány kiterjesztené 12 éves fiúkra is HPV-védőoltást az iskolai védőoltási program keretében - mondta...","id":"20190120_HPV_elleni_oltas_a_kormany_a_fiukat_is_beoltatna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94be6497-8fa8-408e-89cd-bb4aa7637da3","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_HPV_elleni_oltas_a_kormany_a_fiukat_is_beoltatna","timestamp":"2019. január. 20. 09:30","title":"HPV elleni oltás: a kormány a fiúkat is beoltatná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0314ccf8-cf8d-4545-b30f-0ea2a0f05f7c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lenne gyógyszer, ami segít neki, de az egészségbiztosító nem támogatja.","shortLead":"Lenne gyógyszer, ami segít neki, de az egészségbiztosító nem támogatja.","id":"20190120_Allando_fajdalommal_el_az_izomsorvadasos_kislany_a_csalad_meg_remenykedik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0314ccf8-cf8d-4545-b30f-0ea2a0f05f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c7a552-1603-463b-9a7a-cf01ede9940a","keywords":null,"link":"/elet/20190120_Allando_fajdalommal_el_az_izomsorvadasos_kislany_a_csalad_meg_remenykedik","timestamp":"2019. január. 20. 19:52","title":"Állandó fájdalommal él az izomsorvadásos kislány, a család még reménykedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5","c_author":"Bodacz Péter","category":"kkv","description":"Óriási fejlesztéseket harangoztak be a budapesti repülőtéren – magyar szemmel nézve. 