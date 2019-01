Szerdán délelőtt Amszterdamban mutatta be a Philips az új okostelevízióját, amelyről azt ígérik, középkategóriás áron szállítja majd a csúcsmegoldásokat.

Nemcsak az okostelefonok piacán tapasztalhatjuk, hogy a gyártók a csúcskészülékek mellett közép- és alsókategóriás eszközöket is készítenek, a televíziók esetében is hasonló a helyzet. A Philips most ezen a téren próbálkozik egy újdonsággal.

Szerdán Amszterdamban mutatta be a cég a legújabb okostelevízióját, amit középkategóriásként emlegettek, ám több tulajdonságát is a felsőkategóriás "testvéreitől" kölcsönözte. Az eszközt LCD-képernyővel szerelték fel, ugyanakkor megkapta a képalkotásért felelős P5 Perfect Picture Engine-t, a Dolby saját fejlesztésű HDR-szabványát, a Dolby Visiont, a HDR10+ szabványt, három oldalról Ambilighttal szerelték fel, a hangzásért pedig a Dolby Atmos felelős. (Hogy pontosan mi is az a HDR, arról itt olvashat bővebben.)

További újdonság, hogy a cég nevén is nevezte a készüléket: a szokásos számos megjelölés mellett – e tekintetben 7304-es kóddal kell majd keresni – a The One nevet kapta. Mint a bemutatón is elhangzott, a névadással abban bíznak, hogy többen találnak majd rá a készülékre, így téve könnyebbé egy vásárlás előtti döntést.

Az okostelevízión az Android TV operációs rendszer fut, amelyet a Google digitális asszisztensével is felszereltek. Ez utóbbi használatához a távirányítóba szerelt mikrofonba kell majd beszélnünk. A Google Assistant azonban nem hallgatózik mindig: csak akkor várja az utasításunkat, ha előtte a távirányító megfelelő gombját megnyomjuk.

A televízió áráról egyelőre nem beszéltek, de a bemutatón többször is elhangzott, kifejezetten középkategóriás készüléknek szánják a The One-t. Mindez feltételezi, hogy Magyarországon nagyjából 100+ ezer forint környékén vezethetik majd be.

Az árazás természetesen a mérettől is függ majd: a 4K UHD készülék 43, 50, 55, 58, 65, és 70 colos képernyővel kerül a piacra.

