[{"available":true,"c_guid":"c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kedd délelőtt 12 százalékos mínuszban voltak.","shortLead":"Kedd délelőtt 12 százalékos mínuszban voltak.","id":"20190122_Andy_Vajna_halala_ota_mar_30_szazalekot_zuhantak_tozsdei_cegenek_reszvenyei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72946a9f-5a57-44d6-b0e8-83fd7fb7bf64","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_Andy_Vajna_halala_ota_mar_30_szazalekot_zuhantak_tozsdei_cegenek_reszvenyei","timestamp":"2019. január. 22. 12:26","title":"Andy Vajna halála óta már 30 százalékot zuhantak tőzsdei cégének részvényei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ce2d6e-2c4d-47e7-8dec-9499f92fae5e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai büntetővámok is megtették a hatásukat.","shortLead":"Az amerikai büntetővámok is megtették a hatásukat.","id":"20190121_Majdnem_harminc_eve_a_leglassabb_a_kinai_novekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0ce2d6e-2c4d-47e7-8dec-9499f92fae5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca77bdf1-aabb-4bef-b804-4ed0a03dea43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_Majdnem_harminc_eve_a_leglassabb_a_kinai_novekedes","timestamp":"2019. január. 21. 15:44","title":"Majdnem harminc éve a leglassabb a kínai növekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cef2ed-abc0-42c0-a9e4-52b437876d81","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szokásos pünkösdszombati búcsút csak egy héttel a látogatás után tartják, de akik Ferenc pápa látogatásának idején érkeznek, azok is részesülhetnek benne.","shortLead":"A szokásos pünkösdszombati búcsút csak egy héttel a látogatás után tartják, de akik Ferenc pápa látogatásának idején...","id":"20190122_A_papa_latogatasanak_napjaira_is_kiterjesztik_a_csiksomlyoi_bucsut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71cef2ed-abc0-42c0-a9e4-52b437876d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94575332-6b15-49c1-8b02-0ee541ce1f1b","keywords":null,"link":"/vilag/20190122_A_papa_latogatasanak_napjaira_is_kiterjesztik_a_csiksomlyoi_bucsut","timestamp":"2019. január. 22. 11:30","title":"A pápa látogatásának napjaira is kiterjesztik a csíksomlyói búcsút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f215e2cd-e7fa-4b1c-afdc-33bd5dc831a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tízezrek kattantak rá egy bejegyzésre, pedig csak arról érdeklődött valaki, hogy ki hogyan írja le az X betűt, vagyis milyen sorrendben és milyen irányban húzza be a két, egymást keresztező vonalat. Ön melyikre szavaz?","shortLead":"Tízezrek kattantak rá egy bejegyzésre, pedig csak arról érdeklődött valaki, hogy ki hogyan írja le az X betűt, vagyis...","id":"20190121_twitter_x_viralis_poszt_viralis_bejegyzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f215e2cd-e7fa-4b1c-afdc-33bd5dc831a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10f4c2d7-e13c-4234-bd35-9d6e438c1ab1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_twitter_x_viralis_poszt_viralis_bejegyzes","timestamp":"2019. január. 21. 20:03","title":"A kérdés, ami tízezreket tart lázban a neten: ön hogyan írja le az X-et?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de80eeb9-1d1b-45b5-8cd2-f7a3a9da9364","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök meglepődve szembesültek a ténnyel, hogy a hatalmas jármű egyik kereke alig volt rögzítve.","shortLead":"A rendőrök meglepődve szembesültek a ténnyel, hogy a hatalmas jármű egyik kereke alig volt rögzítve.","id":"20190123_a_nap_videoja_alig_tartotta_valami_ennek_a_kamionnak_a_kereket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de80eeb9-1d1b-45b5-8cd2-f7a3a9da9364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cda59b4-1702-4333-b8ba-9288c888de02","keywords":null,"link":"/cegauto/20190123_a_nap_videoja_alig_tartotta_valami_ennek_a_kamionnak_a_kereket","timestamp":"2019. január. 23. 06:41","title":"A nap videója: alig tartotta valami ennek a kamionnak a kerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b266aa0-a16b-4c5c-9349-2d9bda66d2cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tízcentis hótakaró is lehet estig az ország több pontján.","shortLead":"Tízcentis hótakaró is lehet estig az ország több pontján.","id":"20190122_Kilenc_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest_a_ho_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b266aa0-a16b-4c5c-9349-2d9bda66d2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540182af-d1ce-4582-ad61-3f48c9e51be5","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Kilenc_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest_a_ho_miatt","timestamp":"2019. január. 22. 05:20","title":"Kilenc megyére adtak ki figyelmeztetést a hó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8a8867-5f77-48b4-841d-65388d779eee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 37 éves budapesti férfi kertészfelszereléseket árult, amiket az otthoni ültetvényén ki is próbált. ","shortLead":"A 37 éves budapesti férfi kertészfelszereléseket árult, amiket az otthoni ültetvényén ki is próbált. ","id":"20190121_Kerteszeti_cege_es_marihuanaultetvenye_volt_a_budapesti_ferfinak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e8a8867-5f77-48b4-841d-65388d779eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b01e4386-3908-47cc-b59d-9f9784109704","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Kerteszeti_cege_es_marihuanaultetvenye_volt_a_budapesti_ferfinak","timestamp":"2019. január. 21. 10:47","title":"Kertészeti cége és marihuánaültetvénye volt a budapesti férfinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó teljesen új fejlesztésű sportmodelljéből lesz csak hátul hajtó és összkerekes változat is. És a manuális váltóról sem feledkezik meg a BMW. ","shortLead":"A bajor gyártó teljesen új fejlesztésű sportmodelljéből lesz csak hátul hajtó és összkerekes változat is. És a manuális...","id":"20190121_550_loeros_lehet_a_legkemenyebb_uj_bmw_m3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187b1677-8fa1-4f67-975c-0e1185348491","keywords":null,"link":"/cegauto/20190121_550_loeros_lehet_a_legkemenyebb_uj_bmw_m3","timestamp":"2019. január. 21. 16:21","title":"550 lóerős lehet a legkeményebb új BMW M3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]