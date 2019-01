Így fog kinézni a kézben: lefotóztak egy Galaxy S10+-t

Bár a hivatalos bejelentésig még egy hónap hátravan, sikerült már lencsevégre kapni a Galaxy S10 család egy-egy tagját. Pár napja a Galaxy S10-ről jelent meg egy fotó, majd – tudatta egy reddit-felhasználó – Dél-Koreában fényképeztek le valakit egy Galaxy S10+-szal a kezében.

A fotó a zoomolás miatt pixeles és kicsit torz is, de azért jól kivehető rajta, hogyan is fér el a kézben a telefon. A nagyobb méret miatt ovális az előlapi, notch-helyettesítő lyuk, amely alatt két szelfikamera is megbújik – a méret mellett ez is valószínűsíti, hogy a Galaxy S10+-t látjuk.

© reddit/u/hissick27

A fotót nyilvánosságra hozó felhasználó szerint a készülék akkora, mint a Galaxy Note 9, viszont könnyebb lesz annál. A kijelzőbe épített ultrahangos ujjlenyomat-olvasó gyors és megbízható, viszont az írisz-szkenner hiánya miatt a Samsung a kevésbé biztonságos arcfelismeréses zárolás-oldást kínálja majd alternatívaként.

A Galaxy S10 család jó pár tagját február 20-án, Galaxy Unpacked eseménye keretében mutatja majd be a Samsung San Franciscóban és Londonban.

