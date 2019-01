Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cb02760-d9a5-40a5-b84b-7d069a230b72","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kezdődnek az átalakítások a jobboldali médiaalapítványnál, elsőként a hírigazgatóságok munkáját hangolják össze.","shortLead":"Kezdődnek az átalakítások a jobboldali médiaalapítványnál, elsőként a hírigazgatóságok munkáját hangolják össze.","id":"20190122_Osszehangoljak_az_Echo_TV_es_a_Hir_TV_hirgyartasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cb02760-d9a5-40a5-b84b-7d069a230b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e19591-f323-4bd9-9792-d20f18cf8ba2","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_Osszehangoljak_az_Echo_TV_es_a_Hir_TV_hirgyartasat","timestamp":"2019. január. 22. 10:47","title":"Összehangolják az Echo Tv és a Hír Tv hírgyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8caec53e-0710-4065-8496-7c1ad6b9acca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Népszava úgy tudja, Andy Vajna halálától függetlenül is tulajdonost váltott volna a TV2.","shortLead":"A Népszava úgy tudja, Andy Vajna halálától függetlenül is tulajdonost váltott volna a TV2.","id":"20190122_Mi_lesz_most_a_TV2vel_Vajna_meg_a_halala_elotti_napokban_is_targyalt_a_teve_sorsarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8caec53e-0710-4065-8496-7c1ad6b9acca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6bc3995-4d10-4cd8-be03-371416ad46a3","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_Mi_lesz_most_a_TV2vel_Vajna_meg_a_halala_elotti_napokban_is_targyalt_a_teve_sorsarol","timestamp":"2019. január. 22. 06:50","title":"Mi lesz most a TV2-vel? Vajna még a halála előtti napokban is tárgyalt a tévé sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34d100a8-cfbd-4fa8-863f-bf30ab33ff13","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A General Electric kezdeményezésére kapta a nevet az új irodaházak közötti tér. ","shortLead":"A General Electric kezdeményezésére kapta a nevet az új irodaházak közötti tér. ","id":"20190122_Edisonrol_neveztek_el_egy_teret_a_XIII_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34d100a8-cfbd-4fa8-863f-bf30ab33ff13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ce3b76-2782-463f-bdc8-faff451fc3fb","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_Edisonrol_neveztek_el_egy_teret_a_XIII_keruletben","timestamp":"2019. január. 22. 18:44","title":"Edisonról neveztek el egy teret a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7db25ac-96da-4d89-ab59-19e1691cbd02","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"Napra pontosan 63 évvel az európai integráció motorját beindító francia–német megállapodás után a két ország újra próbálkozik. A környezet azonban egészen más, és kérdéses, mire lesz elég a tandem ereje.","shortLead":"Napra pontosan 63 évvel az európai integráció motorját beindító francia–német megállapodás után a két ország újra...","id":"20190122_Merkel_es_Macron_megmenti_Europat_vagy_megsem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7db25ac-96da-4d89-ab59-19e1691cbd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6235b52d-88e5-4fed-98dd-74f794f4a2b1","keywords":null,"link":"/vilag/20190122_Merkel_es_Macron_megmenti_Europat_vagy_megsem","timestamp":"2019. január. 22. 18:12","title":"Merkel és Macron, a két gyengélkedő vezető menti meg Európát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9213608b-7e91-437b-928e-b6b42385e06a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rovó László szerint kollégája szavait politikai okokból félremagyarázták.","shortLead":"Rovó László szerint kollégája szavait politikai okokból félremagyarázták.","id":"20190122_Rektor_Nem_indul_vizsgalat_a_szegedi_egyetem_rektorhelyettesenek_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9213608b-7e91-437b-928e-b6b42385e06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307a580f-1d39-46fb-bd6c-0a526de0ccea","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Rektor_Nem_indul_vizsgalat_a_szegedi_egyetem_rektorhelyettesenek_ugyeben","timestamp":"2019. január. 22. 10:38","title":"Rektor: Nem indul vizsgálat a szegedi egyetem rektorhelyettesének \"ügyében\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd3b80e-0e82-4711-af0c-ccbb343618f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letétbe megkapta két Kossuth-díjas magyar festő alkotását Hoppál Péter, amivel maga a fideszes országgyűlési képviselő dicsekedett lelkesen a Facebookon. A sajátos műgyűjtési módszerrel megszerzett festményeket a Janus Pannonius Múzeum helyezte el a kormánypárti politikusnál, hogy \"felékesítse\" a tárgyalóját. ","shortLead":"Letétbe megkapta két Kossuth-díjas magyar festő alkotását Hoppál Péter, amivel maga a fideszes országgyűlési képviselő...","id":"20190122_Letetbe_adtak_mualkotasokat_a_pecsi_fideszes_irodajaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acd3b80e-0e82-4711-af0c-ccbb343618f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c390425-f5c4-41d2-800f-0fa1b67f879c","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Letetbe_adtak_mualkotasokat_a_pecsi_fideszes_irodajaba","timestamp":"2019. január. 23. 06:00","title":"A pécsi múzeum \"letétbe\" adott festményeket a fideszes képviselő irodájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e78089-539d-4c14-ade2-536325684bb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok előnye lehet annak, ha egy VR-sisak azt is tudja, éppen merre néz a viselője. Akár energiamegtakarítás is lehet az eredmény.","shortLead":"Sok előnye lehet annak, ha egy VR-sisak azt is tudja, éppen merre néz a viselője. Akár energiamegtakarítás is lehet...","id":"20190122_vive_pro_eye_szemmozgas_koveto_headset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28e78089-539d-4c14-ade2-536325684bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256ec1d5-64b5-4635-b809-7fbdc470171b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_vive_pro_eye_szemmozgas_koveto_headset","timestamp":"2019. január. 22. 14:03","title":"Ilyen is van már: ez a headset tudja, hova néz a viselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2017-ben az egy lakosra jutó éves gyógyszerforgalom összértéke meghaladta a 48 ezer forintot.","shortLead":"2017-ben az egy lakosra jutó éves gyógyszerforgalom összértéke meghaladta a 48 ezer forintot.","id":"20190122_Hiaba_a_tbtamogatas_egyre_tobbet_koltunk_gyogyszerekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79062407-5e00-49c6-b6ca-26fec6bc1b23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Hiaba_a_tbtamogatas_egyre_tobbet_koltunk_gyogyszerekre","timestamp":"2019. január. 22. 07:46","title":"Hiába a tb-támogatás, egyre többet költünk gyógyszerekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]