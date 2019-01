Nyilvánosságra került az a Motorola-szabadalom, amely megmutatja, hogyan is kell elképzelni az új Motorola Razrt.

Mi is beszámoltunk arról, hogy új formában (de azért a hagyományokhoz ragaszkodva) készül piacra dobni a Lenovo tulajdonában lévő Motorola a régi klasszikust, a Razr telefont. S ha már 2019-et írunk, akkor nem meglepő, hogy egy összehajtható telefonról van szó, hozzátéve, hogy az eredeti kedvenc is összecsukható volt. Persze most másról, hajlítható OLED-képernyőről van szó, azzal együtt visszaköszön a kagylóforma.

A korábbi hírek még nem sokat árultak el a konkrét megvalósításról, azonban a napokban megjelent a cég szabadalma az összehajtható telefonról a WIPO-n (ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezete).

A szabadalom részeként néhány vázlatot is mellékelt a Motorola, s ezek megmutatják, milyen is lesz a megújult telefon. A rajzokon látható az előlap és a hátoldal, illetve szemügyre vehetők a csuklópántok, amelyek lehetővé teszik, hogy könnyen össze lehessen hajtani a telefont. Felfedezhető egy vastag kitüremkedés (áll) az eszköz előlapjának alján – ilyen volt az eredeti készüléken is.

© WIPO

A hátoldal vázlatán látható egy kapacitív ujjlenyomat-olvasó, az egyetlen kamera, valamint egy másodlagos kijelző. Amúgy ha oldalról szemléljük a telefont, az pont úgy fog kinézni, mint a hajdani Razr.

A legfrissebb értesülések szerint az új Motorola Razr februárban fog megjelenni, így könnyen elképzelhető, hogy a barcelonai mobiltechnológiai szakkiállításon, az MWC 2019-en debütál majd. Az ára állítólag 1500 dollár lesz, ami körülbelül 420 ezer forintnak felel meg. Kérdés, hogy elég lesz-e a nosztalgia a vásárláshoz, és nem fogja-e inkább visszariasztani a vevőket ez az igen magas ár. Úgy tudni, hogy az új Razrt (ami várhatóan Android 9 Pie-t futtat) csak az amerikai Verizonon keresztül lehet majd elérni.

