Akkora, mint egy nagyobb méretű pogácsa, de a világ szinte összes tudása kinyerhető belőle és még azt is elárulja, hogy szeretjük-e a Nutellát. Egy olcsó Amazon okoshangszóróval próbáltuk ki, hogy milyen egy magyar otthonban angolul Alexával beszélgetni.

Történetünk három évvel ezelőtt, 2014 őszén kezdődik, amikor is az elsősorban e-kereskedelmi szolgáltatásairól ismert, de hardverben is utazó Amazon bejelentette az Echót és Alexát. Míg előbbi egy internetre csatlakoztatott okoshangszóró, addig utóbbi egy úgymond benne élő digitális asszisztens, vagyis valami olyasmi, mint az Apple Siri, a Google Assistant, a Microsoft Cortana vagy a Samsung Bixby. Azóta sok bit lecsorgott az interneten, Alexa már sokkal okosabb, mint eleinte volt, és Echóból is kijött jó néhány különböző változat. A legkisebb és egyben legolcsóbb eszközön fogtuk vallatóra Alexát – szó szerint.

Mit tud a hardver?

A hengerformájú Echo kistestvéreként 2016 őszén mutatkozott be a sokkal kisebb Echo Dot, melynek jelenleg már a harmadik kiadása van forgalomban. A 99x99x43 milliméter méretű apró hangszóró megfér a konyhaasztal sarkán, de a nappaliban a tévé mellett, vagy az éjjeliszekrényünkön is.

© László Ferenc

Az alul-felül műanyag, oldalt pedig szövet bevonatú 300 grammos „digitális pogácsában” egy 1,6 colos hangszóró található, mely sokkal jobban szól, mint az elődmodellben lévő 1,1 colos hangkeltő. A hasonló árú és méretű Google Home Miniénél is jelentősen kellemesebb hangzást kapunk, de persze egy teljes értékű és méretű hangszóróval azért nem veheti fel a versenyt az apró Dot. Alexa hangja remekül hallható és ha nincsenek vájtfülű elvárásaink, akkor az Echo Dot a méretét meghazudtolóan jól szól zenelejátszás közben is. Ráadásul adott a lehetőség, hogy két Dotot egymás mellett elhelyezve sztereó hangfalpárt hozzunk létre.

A felül lévő gombok közül kettővel állítható a hangerő, eggyel pedig Alexa kelthető fel. De ezek garantáltan porosodni fognak, ugyanis ahogy minden funkciót, úgy ezeket is elérhetjük hangparancsok kimondásával. Negatívum, hogy nem lehet külön-külön állítani Alexa és a zenelejátszás hangerejét. A negyedik gombbal tilthatók le a mikrofonok, vagyis ilyenkor garantált, hogy Alexa nem hallgatózik. Az irányított mikrofonok jól dolgoznak, tesztünk során a szoba legtávolabbi sarkából érkező parancsszavakat is vették, még zajos környezetben is.

© László Ferenc

Az eszköz felső peremén lévő LED-es körfény elsőre talán bazári megoldásnak tűnhet, de nagyon is fontos funkciója van. A technika ugyanis ezek segítségével jelzi, hogy mikor és milyen irányban figyel: ha kimondjuk a vezényszavakat, azonnal vizuális visszajelzést kapunk azok célba érkezéséről.

Akkumulátor nincs, vagyis az egyedi csatlakozós adapterrel folyton az elektromos hálózaton kell lógnia a kütyünek. 3,5 milliméteres aljzat viszont van, vagyis kábellel könnyen egy nagyobb teljesítményű hangfalra köthető a Dot.

De ugyanez akár vezeték nélkül, Bluetooth-on keresztül is megtehető, és akár az ellentétes irányban is működik, vagyis a Dot a telefonunk kihangosítójaként, vagy wifis Spotify Connect hangszóróként is működhet. Annak sincs akadálya, hogy ha a lakásunkban 3-4 Echo van, akkor például takarítás közben az összesen ugyanaz a muzsika szóljon.

Kapcsoljuk be!

A beüzemeléshez wifi-hálózatra és egy okostelefonra/tabletre van szükségünk. A kezdő lépéseket az azonos hálózatra csatlakoztatott mobilunkkal kell megejteni, így egyebek közt ezzel kell bejelentkezni az Amazon-fiókunkba is.

© László Ferenc

Ha mindennel megvagyunk, elég annyit mondanunk, hogy "Alexa", és a kütyü máris figyel. Azért lett ez a digitális asszisztens neve és hívószava, mert az Amazon kutatásai szerint az "Alexa" hangsort minden körülmények mellett jól "ki tudja venni" a gép. (Egyébként lecserélhető a személytelenebb Computer, Echo vagy Amazon hívószavak valamelyikére.) Az Alexa kimondása után érdemes egy nagyon rövid ideig, körülbelül fél másodpercig várni, és csak akkor kimondani a hangutasítást.

Alexától szinte bármit lehet kérdezni, amennyiben azt a nagy világnyelvek egyikén tesszük. Magyarul nem tud és vélhetően jó ideig nem is fog tudni, de például minimális angol tudással és messze nem tökéletes kiejtéssel is kiváló hatékonysággal használható. A válaszokat nem maga a készülék állítja elő, minden ehhez szükséges tevékenység az Amazon felhőjében megy végbe.

Apró figyelmesség, hogy ha halkan, suttogva beszélünk Alexához, akkor ő is hasonlóan válaszol, ami kisgyermekes családokban felettébb hasznos tud lenni. És egy kicsit emberibbnek tetteti a rideg digitális asszisztenst.

Kérdések, kérések

Reggel megkérdezhetjük Alexától, hogy milyen időjárás lesz a környéken, illetve megtudakolható tőle, hogy hány kilométerre van a délutáni naptárbejegyzésben megadott célállomás, és hogy ott szükség lesz-e esernyőre. Megkérhető, hogy vegye fel a tennivalók listájára a fodrászatot és az edzőtermet, a bevásárlólistához pedig adjon hozzá néhány déli gyümölcsöt. A banán, a citrom és a kivi ráadásul egyetlen mondatba belefoglalható, Alexa egészen emberszerűen értelmezi a felsorolás elemeit. És persze kérésre tud néhány szót mondani az adott tételek vitamin- és kalóriatartalmáról is.

© László Ferenc

A benzingőzért rajongók nekiszegezhetik a kérdést, hogy jelenleg melyik a világ leggyorsabb autója, vagy hogy mit lehet tudni egy adott nagyvállalatról, illetve hogy ki az Egyesült Államok elnöke. A teszt során a gyerekek is előszeretettel használták Alexát, például a matematika feladatok eredményének ellenőrzésére. A gépből azonnal jön a válasz az olyan jellegű kérdésekre is, mint például a 25x13, vagy a 306:18. Ezzel pedig nem csak a matematikát, hanem egyúttal az angol nyelvet is gyakorolták. Világtörténelmi évszámok hasonlóan gyakorolhatók vele.

Tapasztalataink szerint a válaszok késedelem nélkül, szinte azonnal megérkeznek, és ha esetleg nagyon ritkán elsőre mégsem sikerült a kérdés felismerése, második nekifutásra garantáltan menni fog.

A feltett kérdések és az azokra adott válaszok szöveges formában bármikor visszaolvashatók a telefonos alkalmazásban, melynek révén visszajelzést is adhatunk, hogy a technikának sikerült-e a kérdést jól értelmeznie és megválaszolnia.

Zene, okosotthon, egyebek

Az Echo Dottal tökéletesen kiváltható egy internetes rádióvevő készülék, amiben a teljesen ingyenes TuneIn alkalmazás lehet a segítségünkre. Ezzel rengeteg magyar állomást lehet fogni, de ezeket a magyar nevük miatt hangparanccsal nehéz behozni, így a telefonos applikációban kell kiválasztani a kívánt adót. Amennyiben csak annyit mondunk, hogy “TuneIn”, akkor a legutóbb hallgatott állomást szólaltatja meg a kis Echo.

Ha valamilyen konkrét zenei kérésünk van, így például Robbie Williamstől szeretnénk kérni a Milleniumot, akkor abban az Amazon Music, illetve a Spotify van segítségünkre. Mi ez utóbbit használtuk nagy elégedettséggel, de fel kell hívjuk a figyelmet arra, hogy csak fizetős Premium előfizetés, illetve USA-ra állított lokáció esetén használható ez a szolgáltatás. Ezenkívül természetesen podcastok hallgatására is lehetőség nyílik.

Az Echo Dot és Alexa az okosotthonunk vezérlésében is segítséget nyújt. A rendszer rengeteg fényforrást, termosztátot, konnektort, kamerát, hangszórót és egyéb eszközt képes hangparancsokkal kezelni, és az eszközök akár csoportokba is rendezhetők. Létrehozhatunk úgynevezett rutinokat, melyek egy parancsszó hatására több funkciót aktiválnak egyszerre. Így például a "good morning" kiválthatja a lámpa felkapcsolását és kedvenc rádióadásunk bekapcsolását.

Negatívum, hogy ha esetleg többfelhasználós rendszerben használjuk a technikát, akkor a rutinok szinkronizálására nincs lehetőség, manuálisan kell bevinni őket az egyes felhasználók fiókjába. Egy egyszerű betanítást követően egyébként az Echo képes felismerni, hogy éppen ki szól hozzá, és ezután a nevén is szólítja az illetőt, illetve egy nem konkrét zenelejátszási parancsra az ő kedvenc zenéiből válogat.

A skillek, azaz képességek leginkább az okostelefonok alkalmazásaihoz hasonlíthatók, és aktiválásukkal új funkciók honosíthatók meg az Echo Doton. Aktiválhatunk például esti meséket olvasó, illetve hangos edzéstervekkel szolgáló appokat, de akár hangalapú, a képzelőerőnkre nagy mértékben alapozó játékokat is. (Ezek élvezetes használatához persze már komolyabb nyelvismeret szükséges.) Elvileg internetes vásárlósegédként, illetve telefonként is használható a készülék, de az ilyen funkciók hazánkban nem, vagy korlátozottan érhetők el.

© László Ferenc

Érdekesség, hogy ha több szobában is használunk valamilyen Echót, akkor az ebéd elkészültekor nem kell átkiabálni az otthonunk másik végébe, hogy "ebéd!", hanem ilyenkor egyszerű átbeszélőként is használhatjuk az Amazon kütyüit. Sőt, lehetünk a világban bárhol, a telefonunkon futó Alexa alkalmazással pillanatok alatt hazaszólhatunk a szeretteinknek, akik az Echón kihangosítva hallhatnak bennünket.

Nemrég debütált funkció a Guard, melynek lényege, hogy távollétünkben az Alexa figyeli a gyanús hangokat (üvegtörés, neszezés) és erről, vagyis a feltehetően illetéktelen behatolásról azonnal értesít. Ezenkívül az is beállítható, hogy ha a zsebünkben a mobilunkkal kilépünk otthonról, akkor minden okoseszközt kapcsoljon le Alexa, ha pedig közeledünk az otthonunkhoz, akkor automatikusan vegye feljebb a fűtést.

Konklúzió

+: méretet meghazudtoló hangminőség, jó hangfelismerés, fejlett zenei és okosotthonos funkciók, egyszerű bővíthetőség, korrekt ár. –: nem tud magyarul; több felhasználót néha nehézkesen kezel; több szolgáltatás nem használható magyarországi lokációval (pl. Spotify).

Sokan vélhetően idegenkednek attól, hogy otthonukba költöztessenek egy folyamatosan hallgatózó virtuális családtagot. De feltehetően legalább ennyien éreznek késztetést arra, hogy megismerkedjenek az okoshangszóróba rejtett hölggyel, Alexával.

Első tapasztalataink túlnyomórészt pozitívak. Ráadásul a belépőszintű Echo nem is kerül sokba: külföldről rendelve akár 15 ezer forint alatt megúszható az Echo Dot, a készülék itthoni ára pedig 22-25 ezer forint magasságában mozog.

Első lépésnek, ismerkedésnek tökéletes, a későbbiekben pedig nagyobb hangerejű, integrált okosotthon hubos, illetve akár kijelzős Echókkal is bővíthetjük otthoni rendszerünket. De a felhőben élő Alexa minden esetben ugyanazt tudja.

Többi tesztünket itt találja. Ha rendszeresen szeretne értesülni ezekről, kövesse a HVG Tech rovatának facebookos oldalát.