A gondolkodást igénylő, vagyis összetett programokban is egyre jobban teljesít a mesterséges intelligencia – különösen a Google-féle AlphaStar, amely ellen lehetetlennek bizonyult bármi is tenniük a vizsgáztatására felkért StarCraft-profiknak.

A mesterséges intelligenciáknak korábban is sikerült már felülkerekedniük az embereken az egyszerűbb programokban, mint amilyen például egy sakkjáték is. Olyan azonban csak az utóbbi időben kezd előfordulni, hogy a bonyolult szabályrendszeren alapuló játékoknál is sorra az MI kerül ki győztesen – nem pedig a sok évnyi tapasztalattal rendelkező emberek.

Ilyen biztató eredményekkel rendelkező algoritmus a Google DeepMind nevű anyacégéhez tartozó AlphaStar is, amelynek a közelmúltban válogatott sztárjátékosokat is játszi könnyedséggel sikerült elvernie az egyik legnépszerűbb e-sport-játéknak számító StarCraft II-ben. Ez hatalmas előrelépést jelent.

A december 19-én tartott összecsapásról készült, nemrég közreadott beszámoló szerint ráadásul nem is akárhogyan győzött az AlphaStar: a világ egyik legerősebb csapatához sorolható Team Liquid két tagját is 5:0-ra győzte le. Vagyis az emberek még csak pontot sem tudtak gyűjteni a programmal szemben. (Hasonlót produkált az Elon Musk-féle OpenAI is.)

A döbbenetes eredményt persze érthető okok miatt sikerült teljesíteni a gépnek: összesen 14 napon át trenírozták, ez alatt pedig 200 emberévnyi tapasztalatot gyűjtött össze. Az pedig nem kevés.

