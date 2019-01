Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da1a39d6-df01-48d7-ab7c-fdfcff4b642d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Mer Jegiazarján 52 napja éhségsztrájkolt - közölte az örmény büntetés-végrehajtási szolgálat.\r

\r

","shortLead":"Mer Jegiazarján 52 napja éhségsztrájkolt - közölte az örmény büntetés-végrehajtási szolgálat.\r

\r

","id":"20190126_Meghalt_egy_bortonben_ehsegsztrajkolo_ormeny_politikus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da1a39d6-df01-48d7-ab7c-fdfcff4b642d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac8ece6c-200d-4dd7-ab13-ef3ab2a00e63","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Meghalt_egy_bortonben_ehsegsztrajkolo_ormeny_politikus","timestamp":"2019. január. 26. 20:18","title":"Meghalt egy börtönben éhségsztrájkoló örmény politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db0795a-0d0c-4b28-a249-aa0bb4c12fca","c_author":"Illényi Balázs","category":"kultura","description":"Egy magyar akciócsoport rabolt el az országhatáron túlra délszláv „migránsokat” hét évtizede a jugoszláv–magyar hidegháborúban. Az átvert ÁVH vezetője, Péter Gábor személyesen vallatott.","shortLead":"Egy magyar akciócsoport rabolt el az országhatáron túlra délszláv „migránsokat” hét évtizede a jugoszláv–magyar...","id":"201904__jugoszlav_emberrablas_1952__titkos_haboru__hajtovadaszat__bottal_utottek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7db0795a-0d0c-4b28-a249-aa0bb4c12fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b14664a-b418-4b92-9fd2-83d8f4adc0a6","keywords":null,"link":"/kultura/201904__jugoszlav_emberrablas_1952__titkos_haboru__hajtovadaszat__bottal_utottek","timestamp":"2019. január. 26. 16:00","title":"A Rajk-per után nem hitték róluk, hogy Tito emberei, pedig ők tényleg azok voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összeomolhat a Tesco áruházlánc 16 ezer munkavállalójának bérezési rendszere, miután pénteken sztrájkhelyzetet hirdetett a fizetésekkel és a tb-vel kapcsolatos feladatokat ellátó, 40 főt foglalkoztató győri irodaközpont – írja a kormánypárti Magyar Idők. A vállalat közleményben reagált.","shortLead":"Összeomolhat a Tesco áruházlánc 16 ezer munkavállalójának bérezési rendszere, miután pénteken sztrájkhelyzetet...","id":"20190126_Sztrajkot_hirdetett_a_Tescofizeteseket_intezo_gyori_kozpont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4fc0000-89a7-4d08-8b9c-088d42aa6f02","keywords":null,"link":"/kkv/20190126_Sztrajkot_hirdetett_a_Tescofizeteseket_intezo_gyori_kozpont","timestamp":"2019. január. 26. 08:38","title":"Sztrájkot hirdetett a Tesco fizetéseket intéző győri központja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd66adf-2cf9-4b1a-a1f4-fb5fc112d284","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A japán Oszaka Naomi nyerte meg az ausztrál nyílt teniszbajnokság női versenyét, mivel a szombati döntőben 7:6 (7-2), 5:7, 6:4-re legyőzte a cseh Petra Kvitovát, ezzel egyben hétfőtől ő lesz az új világelső.","shortLead":"A japán Oszaka Naomi nyerte meg az ausztrál nyílt teniszbajnokság női versenyét, mivel a szombati döntőben 7:6 (7-2...","id":"20190126_Oszaka_a_noi_bajnok_es_a_vilagelso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acd66adf-2cf9-4b1a-a1f4-fb5fc112d284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18c8d70-7ddb-4b14-9545-96b95460f394","keywords":null,"link":"/sport/20190126_Oszaka_a_noi_bajnok_es_a_vilagelso","timestamp":"2019. január. 26. 12:53","title":"Oszaka a női bajnok és a világelső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három ország van csak az EU-ban, ahol kevesebben szereznek diplomát 35 éves korukig, mint nálunk.","shortLead":"Három ország van csak az EU-ban, ahol kevesebben szereznek diplomát 35 éves korukig, mint nálunk.","id":"20190126_Ritka_rosszul_all_Magyarorszag_a_diplomasok_aranyaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69e0315-2772-47f9-8c10-9eeed7659552","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190126_Ritka_rosszul_all_Magyarorszag_a_diplomasok_aranyaban","timestamp":"2019. január. 26. 16:59","title":"Ritka rosszul áll Magyarország a diplomások arányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157aaf3a-47dc-4aba-8796-8e19e3c59f7e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre tesztelik a kérődzőknek szánt toalettet, de két éven belül a szériagyártás is elkezdődhet. Egy holland cég fejleszti a speciális állatpiszoárt, amivel a környezeti károkat csökkentenék.","shortLead":"Egyelőre tesztelik a kérődzőknek szánt toalettet, de két éven belül a szériagyártás is elkezdődhet. Egy holland cég...","id":"20190127_A_teheneknek_is_lesz_vecejuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=157aaf3a-47dc-4aba-8796-8e19e3c59f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc481de1-ef6d-425e-aea7-38af18850e29","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_A_teheneknek_is_lesz_vecejuk","timestamp":"2019. január. 27. 14:49","title":"A teheneknek is lesz vécéjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b4126b-77ff-46bf-8d20-714a63bb6425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán este történt a dugulás, azóta megoldották a problémát és fertőtlenítettek is. ","shortLead":"Szerdán este történt a dugulás, azóta megoldották a problémát és fertőtlenítettek is. ","id":"20190125_Szennyviz_arasztotta_el_a_Merenyi_Korhaz_surgossegijet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92b4126b-77ff-46bf-8d20-714a63bb6425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0b77ed-b656-4642-afe4-644ae867cf8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Szennyviz_arasztotta_el_a_Merenyi_Korhaz_surgossegijet","timestamp":"2019. január. 25. 21:08","title":"Szennyvíz árasztotta el a Merényi Kórház sürgősségijét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60fbecc4-047c-4fb6-9e46-7a0cbaf9a998","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába készült belőle sok-sok millió példány, a patika állapotnak ma már alaposan megkérik az árát.","shortLead":"Hiába készült belőle sok-sok millió példány, a patika állapotnak ma már alaposan megkérik az árát.","id":"20190126_nem_kacsa_64_millio_forintot_erhet_ez_az_1957be_visszarepito_citroen_kacsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60fbecc4-047c-4fb6-9e46-7a0cbaf9a998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9a7ac6a-f3c0-4362-b334-c5a2b71cd781","keywords":null,"link":"/cegauto/20190126_nem_kacsa_64_millio_forintot_erhet_ez_az_1957be_visszarepito_citroen_kacsa","timestamp":"2019. január. 26. 13:21","title":"Nem kacsa, 6,4 millió forintot érhet ez az 1957-be visszarepítő Citroën Kacsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]