Szinte minden készíthető már 3D nyomtatással: használati eszközök, emberi szervek, épületek is nyomtathatók, sőt még hidak is – az első ilyen hidat Spanyolországban készítették. Nemrégiben Sanghajban is átadtak egy 3D nyomtatású gyalogos betonhidat, amelynek az az érdekessége, hogy a világ leghosszabb ilyen hídja.

A hossza 86 láb, azaz valamivel több mint 26 méter (a spanyolországi „csak” 12 méter volt), a szélessége 3,6 méter. Tervét Kína leghosszabb hídja, az 1400 éves Anji híd ihlette. A tervezést és a nyomtatást építészmérnök-hallgatók végezték. A 112 különálló részből álló híd „megépítése” mindössze 450 órát, tehát kevesebb mint 20 napot vett igénybe.

De nemcsak az idővel, a pénzzel is takarékoskodni tudtak: az építési költség így 30 százalékkal kevesebb lett.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.