Denevérek ezreivel végzett a napok óta tartó rekordmeleg Dél-Ausztrália állam fővárosában, Adelaide-ben – közölte a helyi média.

Az Australian Broadcasting Corporation (ABC) műsorszóró társaság vasárnap közölte, hogy legkevesebb 1500 szürkefejű repülőkutya (Pteropus poliocephalus) pusztult el az adelaide-i botanikus kertekben, parkokban és folyópartoknál. A környezetvédők szerint ez a valaha volt legnagyobb ilyen típusú denevérpusztulás a térségben.

A Fauna Rescue SA nevű vadvédelmi szervezet munkatársa, Sue Westover 2-3 ezerre becsülte a hétvége végéig elhullott denevérek számát. "Az elpusztult állatok mindegyike szürkefejű repülőkutya, amelyet sebezhető fajként tartunk számon, vagyis a mostani helyzet egészen kétségbeejtő" – mondta a szakember, hozzátéve, a szürkefejű repülőkutya Ausztrália legnagyobb testű denevérfaja, szárnyfesztávolsága akár az 1 métert, testsúlya az 1 kilogrammot is elérheti, és az ország délkeleti régiójában honos.

[Sokkoló: olyan meleg volt két napon át, hogy belehalt egy állatfaj jelentős része]

"Ezek az állatok széthordják a magokat és beporzókként működve segítik a fák, az erdők növekedését. A repülőkutyák közreműködése nélkül gyakorlatilag nem lesznek fáink" – hangoztatta Westover.

Az ABC szerint a szélsőségesen magas hőmérséklet már második hete tart Dél-Ausztráliában, ahol a fővárosban több évtizedes rekordot jelentő 46,6 Celsius-fokot is mutattak a hőmérők.

A WWF természetvédelmi szervezet Élő Bolygó Jelentése szerint már most történelmi időket élünk, de ha nem lépünk, akkor ennek a bizonyos történelemnek az utolsó kellemes vagy elviselhető felvonásáról van szó. Az is nagy probléma, hogy egy új tanulmányt jegyző kutatók szerint mégsem lehet olyan könnyen visszafordítani a globális felmelegedést. Így pedig akár az is bekövetkezhet, amit korábban elképzelhetetlennek tartottunk: néhány éven belül kihalhatnak a tigrisek.

(Képünk illusztráció.)

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának tudományos eredményeket is ismertető Facebook-oldalát.