[{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár kisebb-nagyobb eltérések eddig is voltak, a mostanihoz hasonló - 50 forintos – különbségre még soha nem volt példa a magyarországi benzin- és a gázolajárak között – írja vasárnapi elemzésében a Portfolio.hu. A dízel ártöbblete ráadásul tartósan fennmaradhat a következő időszakban.\r

","shortLead":"Bár kisebb-nagyobb eltérések eddig is voltak, a mostanihoz hasonló - 50 forintos – különbségre még soha nem volt példa...","id":"20181125_Rossz_hir_a_dizeleseknek_tartosan_draga_maradhat_a_gazolaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81c891f-2a22-4b76-9cb2-26b8bb40bd45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181125_Rossz_hir_a_dizeleseknek_tartosan_draga_maradhat_a_gazolaj","timestamp":"2018. november. 25. 18:25","title":"Rossz hír a dízeleseknek: tartósan drága maradhat a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187517e8-3016-4aec-aeeb-f620c80a78f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik szerelvény lerobbant.","shortLead":"Az egyik szerelvény lerobbant.","id":"20181126_Nem_jar_a_2es_metro_a_Puskas_Ferenc_Stadion_es_az_Ors_vezer_tere_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=187517e8-3016-4aec-aeeb-f620c80a78f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4b1233-9e97-48c8-90af-dcb00613c4f3","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Nem_jar_a_2es_metro_a_Puskas_Ferenc_Stadion_es_az_Ors_vezer_tere_kozott","timestamp":"2018. november. 26. 08:43","title":"Nem jár a 2-es metró a Puskás Ferenc Stadion és az Örs vezér tere között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk eddig is sokszor hangoztatta már, hogy szeretné kolonizálni a Marsot, a jelek szerint viszont ebben aktívan részt is venne.","shortLead":"Elon Musk eddig is sokszor hangoztatta már, hogy szeretné kolonizálni a Marsot, a jelek szerint viszont ebben aktívan...","id":"20181126_elon_musk_space_x_mars_expedicio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2921a8b6-581c-48c2-9bf0-1a1fbc5b5b5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_elon_musk_space_x_mars_expedicio","timestamp":"2018. november. 26. 09:33","title":"Elon Musk: \"70 százalék, hogy a Marsa költözök\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844296d8-2e04-43ad-b3f3-1e1bb64a80e7","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Nem tetszik az elhunyt hozzátartozónk végrendelete, szeretnénk másképp elosztani a vagyont a többi örökössel? Talán nem közismert, hogy el lehet térni a végrendeletben foglaltaktól, s ehhez nem kell bíróságra menni. Akár a hagyatéki eljárás során vagy azt követően is van lehetőség a közjegyző előtt egyezséget kötni.","shortLead":"Nem tetszik az elhunyt hozzátartozónk végrendelete, szeretnénk másképp elosztani a vagyont a többi örökössel? Talán nem...","id":"mokk_20181126_Karoraert_bicikli_Lehet_egyeztetni_a_hagyatek_elosztasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=844296d8-2e04-43ad-b3f3-1e1bb64a80e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc63d935-7384-4d54-947e-40e5652f9bd5","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20181126_Karoraert_bicikli_Lehet_egyeztetni_a_hagyatek_elosztasarol","timestamp":"2018. november. 27. 07:30","title":"Karóráért bicikli? Lehet egyeztetni a hagyaték elosztásáról!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"9cb41e3d-a837-4592-82ad-f7370fa2040a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szervezet szerint a nemrég megválasztott brazil elnök beígért intézkedései tovább ronthatnak a helyzeten.","shortLead":"A szervezet szerint a nemrég megválasztott brazil elnök beígért intézkedései tovább ronthatnak a helyzeten.","id":"20181127_Greenpeace_Egymillio_focipalyanyi_erdot_vagtak_ki_Braziliaban_tavaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cb41e3d-a837-4592-82ad-f7370fa2040a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c08d3386-19c9-456d-865e-a17935c41282","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Greenpeace_Egymillio_focipalyanyi_erdot_vagtak_ki_Braziliaban_tavaly","timestamp":"2018. november. 27. 12:48","title":"Greenpeace: Egymillió focipályányi erdőt vágtak ki Brazíliában tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18bb755b-c067-4448-a234-36afce359fa1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A duplájába is kerülhet az ünnepi bejgli.","shortLead":"A duplájába is kerülhet az ünnepi bejgli.","id":"20181127_Mar_itt_is_a_karacsonyi_diopanik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18bb755b-c067-4448-a234-36afce359fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc340159-698f-41b6-8f54-17bfed4377be","keywords":null,"link":"/elet/20181127_Mar_itt_is_a_karacsonyi_diopanik","timestamp":"2018. november. 27. 08:54","title":"Már itt is a karácsonyi diópánik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdb0893-8c61-4eea-93c5-898a801173bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Alexander Gerst űrhajós a Nemzetköz Űrállomás (ISS) fedélzetéről rögzítette, ahogy Bajkonurból fellövik a Progress űrhajót.","shortLead":"A német Alexander Gerst űrhajós a Nemzetköz Űrállomás (ISS) fedélzetéről rögzítette, ahogy Bajkonurból fellövik...","id":"20181125_nemzetkozi_urallomas_szojuz_fellovese_video_alexander_gerst","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcdb0893-8c61-4eea-93c5-898a801173bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da0bd9f-6fda-4696-be2e-7fc5a2a24db3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_nemzetkozi_urallomas_szojuz_fellovese_video_alexander_gerst","timestamp":"2018. november. 25. 20:03","title":"Lenyűgöző timelapse videó: így néz ki az űrből egy földi rakétakilövés ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 31 éves férfi élettársát is megsebesítette, őt életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. A fiúk a helyszínen meghaltak. ","shortLead":"A 31 éves férfi élettársát is megsebesítette, őt életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. A fiúk a helyszínen...","id":"20181126_Mindket_nevelt_fiat_leszurta_egy_ferfi_Ozdon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d650cb1-5154-48f2-b871-008bd581ea0f","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Mindket_nevelt_fiat_leszurta_egy_ferfi_Ozdon","timestamp":"2018. november. 26. 15:13","title":"Mindkét nevelt fiát leszúrta egy férfi Ózdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]