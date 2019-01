Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d1c3ebe-3430-4d38-b942-c0b461279cdd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"96 éves korában meghalt Jonas Mekas litván származású filmrendező, kritikus és költő, fogadott városa, New York megkerülhetetlen filmes dokumentátora.","shortLead":"96 éves korában meghalt Jonas Mekas litván származású filmrendező, kritikus és költő, fogadott városa, New York...","id":"20190124_Meghalt_Jonas_Mekas_az_amerikai_avantgard_filmek_keresztapja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d1c3ebe-3430-4d38-b942-c0b461279cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8243571a-12b4-4c33-b74d-e9940a48d880","keywords":null,"link":"/kultura/20190124_Meghalt_Jonas_Mekas_az_amerikai_avantgard_filmek_keresztapja","timestamp":"2019. január. 24. 14:00","title":"Meghalt Jonas Mekas, az amerikai avantgárd filmek \"keresztapja\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4dcb6d-3476-4e7c-a387-d8b069fabe09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a jelek szerint nemcsak a hajlítható kijelzőben gondolkodik, egy másfajta készülékről is készült terv. Ötletnek mindenképpen érdekes.","shortLead":"A Samsung a jelek szerint nemcsak a hajlítható kijelzőben gondolkodik, egy másfajta készülékről is készült terv...","id":"20190123_samsung_magneses_kijelzo_hajlithato_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f4dcb6d-3476-4e7c-a387-d8b069fabe09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ad4c63-2889-4b1e-ad9f-6b9f7a50daab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_samsung_magneses_kijelzo_hajlithato_okostelefon","timestamp":"2019. január. 23. 19:03","title":"Ez érdekes: mágneses okostelefont tervezett a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"387d148a-828a-4053-ab4e-71d279dd9c88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mars-hajó prototípusa kicsit összenyomódott.","shortLead":"A Mars-hajó prototípusa kicsit összenyomódott.","id":"20190125_Feldontotte_a_szel_a_SpaceX_Csillaghajojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=387d148a-828a-4053-ab4e-71d279dd9c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adb34b5-2f30-4a7f-a299-8868c91c2e96","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_Feldontotte_a_szel_a_SpaceX_Csillaghajojat","timestamp":"2019. január. 25. 09:35","title":"Feldöntötte a szél a SpaceX Csillaghajóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d672f36-b528-4a97-874c-969384fc0058","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nem az Állami Számvevőszék, hanem a jogszabály változott – mondja Holman Magdolna főtitkár arra, hogy sokak jelentős változást tapasztaltak a szervezet hozzáállásában a Jobbik 2017-es vizsgálatától kezdve. Holman Magdolna a pártpolitikai szerepet visszautasítja. Interjú Állami Számvevőszék főtitkárával.","shortLead":"Nem az Állami Számvevőszék, hanem a jogszabály változott – mondja Holman Magdolna főtitkár arra, hogy sokak jelentős...","id":"20190124_holman_interju_asz_momentum_jobbik_parbeszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d672f36-b528-4a97-874c-969384fc0058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c375fc58-6cd0-4ba1-bd36-2c2944eb36e8","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_holman_interju_asz_momentum_jobbik_parbeszed","timestamp":"2019. január. 24. 06:30","title":"\"Alapvető szabályokat nem tartottak be\" - A Jobbik vegzálásáról és a Momentum büntetéséről kérdeztük az ÁSZ-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470c2ff7-6e78-4fd4-a6b5-8e2373cd493d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Utasítást adott Kim Dzsong Un észak-koreai vezető a Donald Trump amerikai elnökkel tartandó következő csúcstalálkozó előkészítésére – jelentette a KCNA észak-koreai állami hírügynökség csütörtökön.","shortLead":"Utasítást adott Kim Dzsong Un észak-koreai vezető a Donald Trump amerikai elnökkel tartandó következő csúcstalálkozó...","id":"20190125_Kim_Dzsongun_parancsba_adta_az_ujabb_Trumptalalkozo_elokesziteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=470c2ff7-6e78-4fd4-a6b5-8e2373cd493d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f324866e-30ce-48f6-b745-3e96d3d39e59","keywords":null,"link":"/vilag/20190125_Kim_Dzsongun_parancsba_adta_az_ujabb_Trumptalalkozo_elokesziteset","timestamp":"2019. január. 25. 05:19","title":"Kim Dzsong Un parancsba adta az újabb Trump-találkozó előkészítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5151fc3-608c-48db-a805-d8d7f17288f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem tudni, hogy vásárlói oldalról mekkora nyomást érzékelt a gyártó a témában, mindenesetre itt az első nyitható tetejű lakóautója.","shortLead":"Nem tudni, hogy vásárlói oldalról mekkora nyomást érzékelt a gyártó a témában, mindenesetre itt az első nyitható tetejű...","id":"20190125_enyhen_bizarr_de_mostantol_mar_lakoautoval_is_kabriozhatunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5151fc3-608c-48db-a805-d8d7f17288f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a017c6-6c32-4db4-b306-c5f0de7054b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_enyhen_bizarr_de_mostantol_mar_lakoautoval_is_kabriozhatunk","timestamp":"2019. január. 25. 08:21","title":"Enyhén bizarr, de mostantól már lakóautóval is kabriózhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ad7d15-2fa6-4403-93cf-d40c573bdfac","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kontinenst elsőként körbe hajózó és annak nevet adó angol tengerésztiszt, Matthew Flinders (1774–1814) maradványait azonosították a régészek London egy hajdani temetkezőhelyén a HS2 nagysebességű vasúti hálózat építési munkálatainak keretében.","shortLead":"A kontinenst elsőként körbe hajózó és annak nevet adó angol tengerésztiszt, Matthew Flinders (1774–1814) maradványait...","id":"20190125_ausztralia_tengeresz_london_hs2_matthew_flinders","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0ad7d15-2fa6-4403-93cf-d40c573bdfac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a156c67-f2c4-4131-a24e-ce8c57707a29","keywords":null,"link":"/kultura/20190125_ausztralia_tengeresz_london_hs2_matthew_flinders","timestamp":"2019. január. 25. 13:23","title":"Vasútépítéskor találták meg az Ausztráliát elnevező tengerész sírját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d81ca6f-ac41-4aec-9c96-f8945275ce2c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"És a híres IC+ kocsik is megtalálhatók lesznek a Miskolcról, Szombathelyről és Budapestről Erdélybe tartó vonaton.","shortLead":"És a híres IC+ kocsik is megtalálhatók lesznek a Miskolcról, Szombathelyről és Budapestről Erdélybe tartó vonaton.","id":"20190124_10_vagonos_zarandokvonat_indul_a_csiksomlyoi_papai_misere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d81ca6f-ac41-4aec-9c96-f8945275ce2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0babccae-1063-404c-835c-69750e3ee418","keywords":null,"link":"/elet/20190124_10_vagonos_zarandokvonat_indul_a_csiksomlyoi_papai_misere","timestamp":"2019. január. 24. 15:23","title":"Zarándokvonat indul Magyarországról Ferenc pápa csíksomlyói miséjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]