Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legmodernebb technikát használják majd a repülőgép felkutatására. ","shortLead":"A legmodernebb technikát használják majd a repülőgép felkutatására. ","id":"20190128_Emiliano_Sala_eltunt_repulogep_kereses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954e82b8-5885-4986-93b7-f485532ed9a2","keywords":null,"link":"/sport/20190128_Emiliano_Sala_eltunt_repulogep_kereses","timestamp":"2019. január. 28. 19:34","title":"Víz alatti expedíciót indítanak, hogy megtalálják Sala gépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 600 ezer forintos 2018. decemberi bruttó átlagkeresete csaknem a duplája az országos átlagnak, de meghaladja a pénzintézetek és a biztosítók dolgozóinak átlagkeresetét is.","shortLead":"A 600 ezer forintos 2018. decemberi bruttó átlagkeresete csaknem a duplája az országos átlagnak, de meghaladja...","id":"20190129_Az_orszagos_atlag_duplajat_keresik_a_Magyar_Nemzeti_Bank_dolgozoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca30a3a8-1b59-41b3-a1be-36eb8526a0cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_Az_orszagos_atlag_duplajat_keresik_a_Magyar_Nemzeti_Bank_dolgozoi","timestamp":"2019. január. 29. 09:39","title":"Az országos átlag dupláját keresik a Magyar Nemzeti Bank dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a47bf16-5c15-49af-aa42-13109423f3e0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Húsz percbe sem telt elfogni a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy megölte a főbérlőjét az István utcában.","shortLead":"Húsz percbe sem telt elfogni a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy megölte a főbérlőjét az István utcában.","id":"20190129_Elfogtak_a_ferfit_aki_megolte_a_foberlojet_majd_felgyujtotta_a_lakast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a47bf16-5c15-49af-aa42-13109423f3e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d88c121-9aca-48dc-86e0-3bb573d667e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Elfogtak_a_ferfit_aki_megolte_a_foberlojet_majd_felgyujtotta_a_lakast","timestamp":"2019. január. 29. 08:47","title":"Elfogták a férfit, aki megölte a főbérlőjét, majd felgyújtotta a lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87c0184e-dfc6-4938-a28a-7d3a08db66fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hazánkban készülő kompakt divatterepjáró legolcsóbb modellje éppen csak becsúszott a 10 millió forintos lélektani határ alá.","shortLead":"A hazánkban készülő kompakt divatterepjáró legolcsóbb modellje éppen csak becsúszott a 10 millió forintos lélektani...","id":"20190128_gyor_uj_buszkesege_96_millio_forinttol_indul_az_uj_audi_q3_suv_divatterepjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87c0184e-dfc6-4938-a28a-7d3a08db66fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b150cd5a-68dd-4953-965b-8e31a4cbc06a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_gyor_uj_buszkesege_96_millio_forinttol_indul_az_uj_audi_q3_suv_divatterepjaro","timestamp":"2019. január. 28. 13:21","title":"Győr új büszkesége: 9,6 millió forinttól indul az új Audi Q3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e79e43-ec96-496f-b6d1-6af1f0d3dcf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár a \"francia-magyar kapcsolatok előmozdításáért\" végzett sokéves munkájáért kapta a díjat. ","shortLead":"Az államtitkár a \"francia-magyar kapcsolatok előmozdításáért\" végzett sokéves munkájáért kapta a díjat. ","id":"20190129_Francia_becsuletrenddel_tuntettek_ki_Novak_Katalint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5e79e43-ec96-496f-b6d1-6af1f0d3dcf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe9a80d-906b-4fe8-8a73-62ee36f4d4cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Francia_becsuletrenddel_tuntettek_ki_Novak_Katalint","timestamp":"2019. január. 29. 05:05","title":"Francia becsületrenddel tüntették ki Novák Katalint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gép Dubaj–Budapest-járata az utasok csomagjai nélkül jött vissza, a Fővárosi Kormányhivatal ezért eljárást indít. ","shortLead":"A gép Dubaj–Budapest-járata az utasok csomagjai nélkül jött vissza, a Fővárosi Kormányhivatal ezért eljárást indít. ","id":"20190128_Eljaras_indul_a_Wizz_Air_vasarnapi_poggyaszbalheja_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41ab061-1aa1-4d3c-8e7f-be3af889915c","keywords":null,"link":"/kkv/20190128_Eljaras_indul_a_Wizz_Air_vasarnapi_poggyaszbalheja_miatt","timestamp":"2019. január. 28. 17:27","title":"Eljárás indul a Wizz Air vasárnapi poggyászbalhéja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157aaf3a-47dc-4aba-8796-8e19e3c59f7e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre tesztelik a kérődzőknek szánt toalettet, de két éven belül a szériagyártás is elkezdődhet. Egy holland cég fejleszti a speciális állatpiszoárt, amivel a környezeti károkat csökkentenék.","shortLead":"Egyelőre tesztelik a kérődzőknek szánt toalettet, de két éven belül a szériagyártás is elkezdődhet. Egy holland cég...","id":"20190127_A_teheneknek_is_lesz_vecejuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=157aaf3a-47dc-4aba-8796-8e19e3c59f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc481de1-ef6d-425e-aea7-38af18850e29","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_A_teheneknek_is_lesz_vecejuk","timestamp":"2019. január. 27. 14:49","title":"A teheneknek is lesz vécéjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e1aac0-310d-4e66-9f95-97bbf7c1b4fb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A popzene sokat változott az idők során, és a 2019-es dalok észrevehetően különböznek az 1960-as és 1970-es évek számaitól. De nem csak a zene lett más, egy új kutatás szerint a dalszövegek is változtak.","shortLead":"A popzene sokat változott az idők során, és a 2019-es dalok észrevehetően különböznek az 1960-as és 1970-es évek...","id":"20190128_Duhosebbek_szomorubbak_dalszovegek_popzene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9e1aac0-310d-4e66-9f95-97bbf7c1b4fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"944faa14-c5e9-4f11-9424-e93aa5f16210","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Duhosebbek_szomorubbak_dalszovegek_popzene","timestamp":"2019. január. 28. 19:38","title":"Dühösebbek és szomorúbbak lettek a dalszövegek az elmúlt évtizedekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]