Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"773e2cb9-4017-4368-aee8-d42d27ce9f97","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az elismerést posztumusz ítélte oda a képviselő-testület.","shortLead":"Az elismerést posztumusz ítélte oda a képviselő-testület.","id":"20190130_kisvarda_diszpolgara_lett_andy_vajna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=773e2cb9-4017-4368-aee8-d42d27ce9f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec93377-f7ce-4b90-b831-e5dd213b19c8","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_kisvarda_diszpolgara_lett_andy_vajna","timestamp":"2019. január. 30. 12:35","title":"Kisvárda díszpolgára lett Andy Vajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A becsült adatok szerint 2275 ember halt meg vagy tűnt el 2018-ban a Földközi-tengeren való átkelés közben, annak ellenére, hogy az Európában partot érők száma jelentősen visszaesett.","shortLead":"A becsült adatok szerint 2275 ember halt meg vagy tűnt el 2018-ban a Földközi-tengeren való átkelés közben, annak...","id":"20190130_ensz_menekultugyi_fobiztossag_unhcr_foldkozi_tenger_menedekkerok_bevandorlok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d0ae2a-10c1-44cf-88e5-29ecdf439ce9","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_ensz_menekultugyi_fobiztossag_unhcr_foldkozi_tenger_menedekkerok_bevandorlok","timestamp":"2019. január. 30. 15:00","title":"UNHCR: Naponta hatan vesztek a Földközi-tengerbe tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f9c50d-a439-4b63-8f64-c89dac48ac96","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Régóta izgatja már a paleontológusokat és a tudományt a kérdés, hogy az egykor tollas dinoszauruszok vajon miért nem tudtak repülni. Most úgy tűnik, sikerült megtalálni rá a választ.","shortLead":"Régóta izgatja már a paleontológusokat és a tudományt a kérdés, hogy az egykor tollas dinoszauruszok vajon miért nem...","id":"20190129_Kiderult_miert_nem_tudtak_repulni_az_elso_tollas_dinok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8f9c50d-a439-4b63-8f64-c89dac48ac96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a394edc4-17f0-47e3-8ddc-1f267f2218fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_Kiderult_miert_nem_tudtak_repulni_az_elso_tollas_dinok","timestamp":"2019. január. 29. 18:30","title":"Kiderült, miért nem tudtak repülni az első tollas dinók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig a kérdés nem a magyar származású amerikai milliárdos személyére vonatkozott, hanem a túlóratörvény bevezetésére.","shortLead":"Pedig a kérdés nem a magyar származású amerikai milliárdos személyére vonatkozott, hanem a túlóratörvény bevezetésére.","id":"20190130_Tuloratorveny_a_Posta_utan_a_Volanbusz_is_ugy_valaszolt_hogy_Soros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811e7527-6703-4bfd-b8dc-13c95828c95f","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Tuloratorveny_a_Posta_utan_a_Volanbusz_is_ugy_valaszolt_hogy_Soros","timestamp":"2019. január. 30. 14:22","title":"Túlóratörvény: a Posta után a Volánbusz is úgy válaszolt, hogy Soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e38e26d-e317-4656-a5e7-f8f739295a5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavaly novemberben érkezett Google Pixel 3 telefon egyik fontos jellemzője volt egy kifejezetten az éjszakai fotózáshoz kifejlesztett funkció. Ezt azután többször is az Apple orra alá dörgöli a Google.","shortLead":"A tavaly novemberben érkezett Google Pixel 3 telefon egyik fontos jellemzője volt egy kifejezetten az éjszakai...","id":"20190130_google_pixel_night_sight_hirdetes_vs_iphone_ejszakai_fotozas_sotetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e38e26d-e317-4656-a5e7-f8f739295a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f07fe1-1142-4cad-aa5e-70db271ae3ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_google_pixel_night_sight_hirdetes_vs_iphone_ejszakai_fotozas_sotetben","timestamp":"2019. január. 30. 12:03","title":"Megfricskázta kicsit a Google az iPhone-osokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3738a551-3bd3-4d72-81ce-19bae767f0dd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tizedik lett a világbajnokságon, így csak hatalmas szerencsével juthat ki az olimpiai selejtezőtornára a magyar férfi kézilabda-válogatott, amelynek társ-szövetségikapitánya, Vladan Matics a DIGI Sport Reggeli Start című műsorának vendége volt. A szakvezető – aki Csoknyai Istvánnal együtt irányította a csapatot – kemény véleményt mondott a kézilabdázás magyarországi helyzetéről.\r

","shortLead":"Tizedik lett a világbajnokságon, így csak hatalmas szerencsével juthat ki az olimpiai selejtezőtornára a magyar férfi...","id":"20190128_kezilabda_vb_vladan_matics_csoknyai_istvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3738a551-3bd3-4d72-81ce-19bae767f0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bda073c-d547-4353-b875-71c8c5fc57b1","keywords":null,"link":"/sport/20190128_kezilabda_vb_vladan_matics_csoknyai_istvan","timestamp":"2019. január. 28. 21:30","title":"Kézilabda-kapitány: Ha el kell vinni a balhét, hát elviszem!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d28027e-72ac-41c8-a191-44414d810479","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hivatalos listaárnál jelentősen magasabb összegről beszélünk, de a vásárló hosszú távon még így is jól járhat. ","shortLead":"A hivatalos listaárnál jelentősen magasabb összegről beszélünk, de a vásárló hosszú távon még így is jól járhat. ","id":"20190130_25_milliard_forintos_aron_bukkant_fel_egy_meg_le_sem_gyartott_bugatti_a_mobileden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d28027e-72ac-41c8-a191-44414d810479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee1334c-3646-4685-83d8-01c75f28f0a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_25_milliard_forintos_aron_bukkant_fel_egy_meg_le_sem_gyartott_bugatti_a_mobileden","timestamp":"2019. január. 30. 16:21","title":"2,5 milliárd forintos áron bukkant fel egy még le sem gyártott Bugatti a Mobile.de-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"3,4 milliárdot ad a kormány a 2021-es vadászati kiállítás előkészítésére a költségvetési tartalékból. A tartalékból összesen 16,6 milliárdot vesznek ki, 28 nap telt el az évből.","shortLead":"3,4 milliárdot ad a kormány a 2021-es vadászati kiállítás előkészítésére a költségvetési tartalékból. A tartalékból...","id":"20190129_A_kormany_28_napig_birta_hogy_ne_nyuljon_a_tartalekhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e4b1ee-b59e-459f-9304-6b295ae0b489","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_A_kormany_28_napig_birta_hogy_ne_nyuljon_a_tartalekhoz","timestamp":"2019. január. 29. 10:36","title":"A kormány 28 napig bírta, hogy ne nyúljon a tartalékhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]