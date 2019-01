Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f11ad8b4-8180-4765-8a2d-a9038b976754","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megvizsgálta az Állami Számvevőszék a Fidesz és a KDNP gazdálkodását, és majdnem mindent rendben talált.","shortLead":"Megvizsgálta az Állami Számvevőszék a Fidesz és a KDNP gazdálkodását, és majdnem mindent rendben talált.","id":"20190129_ASZ_a_Fidesz_es_a_KDNP_biztositotta_a_kozpenz_felhasznalalanak_atlathatosagat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f11ad8b4-8180-4765-8a2d-a9038b976754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c8e444f-4170-4d12-b839-83fb2af8d8ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_ASZ_a_Fidesz_es_a_KDNP_biztositotta_a_kozpenz_felhasznalalanak_atlathatosagat","timestamp":"2019. január. 29. 10:19","title":"ÁSZ: A Fidesz és a KDNP biztosította a közpénz felhasználásának átláthatóságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d05e107-999d-4fe7-a92e-800ad671647c","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Tucatnyi homokháti település vonul ki a szegedi központú, milliárdokból felépített regionális hulladékgazdálkodási rendszerből. A kiválók szerint nem politikai okok miatt szakítottak a Botka László vezette város cégével.","shortLead":"Tucatnyi homokháti település vonul ki a szegedi központú, milliárdokból felépített regionális hulladékgazdálkodási...","id":"20190129_szemet_hulladekgazdalkodas_szeged","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d05e107-999d-4fe7-a92e-800ad671647c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4916249d-5d42-47f6-99dd-d509e480d5f7","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_szemet_hulladekgazdalkodas_szeged","timestamp":"2019. január. 29. 14:26","title":"Szemétre kapott milliárdok mehetnek a kukába Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a267ae9-4806-428b-96c4-c95dd844b725","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Folytatódik a budai Vár felújítása, a cél, hogy a világháborúban és a kommunizmusban lerombolt épületeket helyreállítsák, így a korábbi Külügyminisztériumot, valamint részben az egykori főparancsnokságot is. Újjáépítik továbbá a Teleki-kastélyt és istállóépületét” – jelentette be a legutóbbi Kormányinfón Gulyás Gergely.","shortLead":"„Folytatódik a budai Vár felújítása, a cél, hogy a világháborúban és a kommunizmusban lerombolt épületeket...","id":"20190130_Visszaepiti_az_egykori_kiralyi_kulugyminiszteriumot_a_kormany_a_Varban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a267ae9-4806-428b-96c4-c95dd844b725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc79d2e-3de4-4b14-a0a2-6a5a608ff4af","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Visszaepiti_az_egykori_kiralyi_kulugyminiszteriumot_a_kormany_a_Varban","timestamp":"2019. január. 30. 09:13","title":"Visszaépíti az egykori királyi külügyminisztériumot a kormány a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 50 millió alkalommal telepítették már a felhasználók azokat az androidos navigációs alkalmazásokat, amelyek valójában nem csinálnak mást, csak a Google Térkép használata közben reklámokat jelenítenek meg.","shortLead":"Több mint 50 millió alkalommal telepítették már a felhasználók azokat az androidos navigációs alkalmazásokat, amelyek...","id":"20190129_android_google_play_navigacio_gps_google_maps_google_terkep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb2900b-56ef-4414-a3cc-02d4b4375bd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_android_google_play_navigacio_gps_google_maps_google_terkep","timestamp":"2019. január. 29. 08:03","title":"Ön telepítette valamelyiket? Több mint 15 androidos alkalmazásról derült ki, hogy átverés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nicolas Maduro interjút adott, ebben kifejti, ő hajlana a tárgyalásra, vagy az előrehozott választásra is. Szerinte Trump meg akarja öletni, és az imperialistáknak az ország kőolajára fáj a foga.\r

\r

","shortLead":"Nicolas Maduro interjút adott, ebben kifejti, ő hajlana a tárgyalásra, vagy az előrehozott választásra is. Szerinte...","id":"20190130_A_venezuelai_elnok_szerint_Trump_meg_akarja_olni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c330383-7d01-4619-a7fa-e0729c8a48dd","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_A_venezuelai_elnok_szerint_Trump_meg_akarja_olni","timestamp":"2019. január. 30. 20:06","title":"A venezuelai elnök szerint Trump meg akarja ölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Kínai szerint \"indokolatlan üldözés\" folyik az USA részéről a Huawei ellen, ezért azt kérik, vonják vissza a pénzügyi vezető, Meng Van-csou elleni letartóztatási parancsot, Kanada pedig ne adja ki nekik őt. ","shortLead":"Kínai szerint \"indokolatlan üldözés\" folyik az USA részéről a Huawei ellen, ezért azt kérik, vonják vissza a pénzügyi...","id":"20190129_kina_huawei_meng_van_csou_vademeles_kanada","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f91a840-5620-45a6-ac75-b59bf946117d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_kina_huawei_meng_van_csou_vademeles_kanada","timestamp":"2019. január. 29. 10:33","title":"Kína szerint boszorkányüldözés folyik a Huawei ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70fb607d-ac3d-495a-9a05-e0a9c71efca6","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Oszterék úgy hakniztak a médiában a bedöglött cirkójukkal, hogy a gyártó cég szerint a készüléket nem szakszerviz üzemelte be, és a buherált beszerelés miatt mondta fel a szolgálatot. Amiből úgy lett országos ügy, hogy a Tv2 élőben kapcsolt a helyszínre, bulvárosan feltupírozva a fagyoskodó színész és feleségének nehézségeit, hiszen már \"zongorázni sem lehetett\" a kihűlt házban. A cég még aznap kiküldte szakemberét Oszterékhez, így már másnapra elhárították a hibát. Kár, hogy eleve nem a szervizt hívták, hanem a Tv2-t - jegyezte meg az ok nélkül lejáratott gyártó.","shortLead":"Oszterék úgy hakniztak a médiában a bedöglött cirkójukkal, hogy a gyártó cég szerint a készüléket nem szakszerviz...","id":"20190129_Slusszpoen_Oszterek_hibajabol_doglott_be_a_cirko_amirol_a_Tv2_eloben_tudositott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70fb607d-ac3d-495a-9a05-e0a9c71efca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9a7e5e-b700-41cd-bdc5-c53f7e08e88b","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Slusszpoen_Oszterek_hibajabol_doglott_be_a_cirko_amirol_a_Tv2_eloben_tudositott","timestamp":"2019. január. 29. 14:01","title":"Slusszpoén: Buherálás miatt mehetett tönkre Oszterék cirkója, amiről a Tv2 élőben tudósított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc5174f-2b47-445e-8f65-6539d432cf65","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szekeres Tamás a Legyen ön is milliomos új, TV2-es kiadásában jutott a pénzhez.","shortLead":"Szekeres Tamás a Legyen ön is milliomos új, TV2-es kiadásában jutott a pénzhez.","id":"20190130_Otmilliot_nyert_a_Bors_kirugott_foszerkesztoje_a_TV2_vetelkedojen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cc5174f-2b47-445e-8f65-6539d432cf65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab010809-cd21-4502-a78c-27d59dacdd9b","keywords":null,"link":"/elet/20190130_Otmilliot_nyert_a_Bors_kirugott_foszerkesztoje_a_TV2_vetelkedojen","timestamp":"2019. január. 30. 08:10","title":"Ötmilliót nyert a Bors kirúgott főszerkesztője a TV2 vetélkedőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]