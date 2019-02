A Huawei mindenképpen szeretné beelőzni a Samsungot, ezért Barcelonába viszik a hajlítható kijelzős okostelefont. Most az is kiderült, pontosan mikor mutatják be.

Bár a Samsung tavaly novemberben megvillantotta, egy kínai gyártó pedig már be is mutatta a saját hajlítható okostelefonját, a technológia egyértelműen a 2019-es év egyik (ha nem a) legnagyobb durranása lehet. A hajlítható kijelzőn azonban nemcsak a dél-koreai cég dolgozik, hanem a nagy rivális Huawei is. A kínaiak most elárulták, mikor mutatják be a saját modelljüket.

A jelek szerint a Huawei mindenképpen szeretné beelőzni a Samsungot az újgenerációs technológia bemutatásával. Emiatt úgy döntöttek, a barcelonai Mobile World Congressen rántják majd le a leplet a készülékükről: az eseményre

február 24-én (vasárnap) 14 órakor

kerül sor.

A Huawei azt is elhintette, hogy az érkező mobil 5G-képes lesz, így szerintük ez lesz a világ első ilyen, hajlítható kijelzős eszköze.

