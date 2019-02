Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fd6d204-f750-40b9-9653-792feb514b6e","c_author":"","category":"itthon","description":"Ezt csak a helyi szocialisták szeretnék.","shortLead":"Ezt csak a helyi szocialisták szeretnék.","id":"20190203_Meg_nem_fix_Hunvald_Gyorgy_polgarmesterjeloltsege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fd6d204-f750-40b9-9653-792feb514b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd01dae8-0790-4e2b-8c4b-7308e1cd3f3e","keywords":null,"link":"/itthon/20190203_Meg_nem_fix_Hunvald_Gyorgy_polgarmesterjeloltsege","timestamp":"2019. február. 03. 15:51","title":"Még nem fix Hunvald György polgármester-jelöltsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintha nem volna amúgy is elég baja az Apple-nek, mostanában több cég is az orra alá dörgöl kissé kényelmetlen tényeket. Azért a trollkodásban az almás céget sem kell félteni.","shortLead":"Mintha nem volna amúgy is elég baja az Apple-nek, mostanában több cég is az orra alá dörgöl kissé kényelmetlen...","id":"20190204_apple_oneplus_twitter_uzenet_vezeto_premium_okostelefon_marka_india","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aebdea27-167b-47d6-b277-dd6c0818449b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_apple_oneplus_twitter_uzenet_vezeto_premium_okostelefon_marka_india","timestamp":"2019. február. 04. 14:03","title":"Megtrollkodták az Apple-t, most épp a OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec93171-c59a-4001-9ab0-f8d536d8a65e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Repülőjáratokat töröltek, több településen iskolai szünetet rendeltek el. ","shortLead":"Repülőjáratokat töröltek, több településen iskolai szünetet rendeltek el. ","id":"20190204_Oriasi_a_kaosz_egy_nap_alatt_harminc_centi_ho_esett_a_bajoroknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aec93171-c59a-4001-9ab0-f8d536d8a65e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f18bc7b-6c7d-465c-8d98-290d37b81255","keywords":null,"link":"/vilag/20190204_Oriasi_a_kaosz_egy_nap_alatt_harminc_centi_ho_esett_a_bajoroknal","timestamp":"2019. február. 04. 17:04","title":"Óriási a káosz: egy nap alatt harminc centi hó esett a bajoroknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8036c506-5d4d-432c-a936-5e3f824de7c5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ökológiai lábnyomát csökkentené azzal, hogy először bérbe adja, és csak utána árulja bútorait.","shortLead":"Ökológiai lábnyomát csökkentené azzal, hogy először bérbe adja, és csak utána árulja bútorait.","id":"20190204_Hasznalt_butorokat_arul_az_Ikea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8036c506-5d4d-432c-a936-5e3f824de7c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff9755e-86c5-4e9f-9583-70d29c49833c","keywords":null,"link":"/kkv/20190204_Hasznalt_butorokat_arul_az_Ikea","timestamp":"2019. február. 04. 11:05","title":"Használt bútorokat árul az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233f884c-11e4-464e-b7b2-f15cd799efae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Újabb szakasszal bővült a megyei jogú városokat érintő útépítő program.","shortLead":"Újabb szakasszal bővült a megyei jogú városokat érintő útépítő program.","id":"20190203_eger_gyorsut_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=233f884c-11e4-464e-b7b2-f15cd799efae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe97706-630c-40ed-b253-e4a6504da85b","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190203_eger_gyorsut_video","timestamp":"2019. február. 03. 09:39","title":"Ilyen lesz a kész gyorsút Egerig - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"987eb723-daf7-4646-807e-9a8ed69ce020","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Maroon 5 énekese gond nélkül parádézhatott a színpadon meztelen felsőtesttel. Janet Jacksont ennél sokkal kevesebbért meghurcolták 15 évvel ezelőtt.","shortLead":"A Maroon 5 énekese gond nélkül parádézhatott a színpadon meztelen felsőtesttel. Janet Jacksont ennél sokkal kevesebbért...","id":"20190204_Van_olyan_mellbimbo_amellyel_nincs_baja_a_Super_Bowlnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=987eb723-daf7-4646-807e-9a8ed69ce020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1562cde4-d0ed-4a2d-8b64-bdffcafba254","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Van_olyan_mellbimbo_amellyel_nincs_baja_a_Super_Bowlnak","timestamp":"2019. február. 04. 09:26","title":"Van olyan mellbimbó, amellyel nincs baja a Super Bowlnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megérkezett az Egyesült Arab Emírségekbe Ferenc pápa, ő az első katolikus egyházfő, aki ellátogat az Arábiai-félszigetre.","shortLead":"Megérkezett az Egyesült Arab Emírségekbe Ferenc pápa, ő az első katolikus egyházfő, aki ellátogat...","id":"20190203_Tortenelmi_latogatason_a_papa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d573d7-5b0a-4f39-877e-c0445a0e4941","keywords":null,"link":"/vilag/20190203_Tortenelmi_latogatason_a_papa","timestamp":"2019. február. 03. 19:49","title":"Történelmi látogatáson a pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eadc390-dcd3-4be2-9d6a-d46ee8d2abdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Manfred Weberre és pártjára, az Európai Néppártra (EPP) leadott szavazatok szélsőjobboldali erőket juttathatnak a hatalomba a májusi európai parlamenti választásokon – figyelmeztetett vasárnap Frans Timmermans, az Európai Bizottság (EB) alelnöke, az Európai Szocialisták Pártjának (PES) választási csúcsjelöltje az Olaszországban ellenzékben lévő, balközép Demokrata Párt (PD) római kongresszusán.","shortLead":"A Manfred Weberre és pártjára, az Európai Néppártra (EPP) leadott szavazatok szélsőjobboldali erőket juttathatnak...","id":"20190204_Orbannal_riogatnak_az_europai_szocialistak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4eadc390-dcd3-4be2-9d6a-d46ee8d2abdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a8948e-8a4b-4bb5-bcad-750e6ac7f2c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Orbannal_riogatnak_az_europai_szocialistak","timestamp":"2019. február. 04. 11:36","title":"Orbánnal riogatnak az európai szocialisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]