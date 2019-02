Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67c712bc-ed9b-4df8-9c50-f8b001cb6e6c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Valószínűleg egy olyan táblás játék sem készült még, amely annyira szórakoztatóan mutatta volna be a magyar politikai élet nem mindig szórakoztató valóságát, mint a Legyél te is Nerlovag! Egy órányi tesztet terveztünk vele, végül két órán át ültünk fölötte. Majd még egy délutánt.","shortLead":"Valószínűleg egy olyan táblás játék sem készült még, amely annyira szórakoztatóan mutatta volna be a magyar politikai...","id":"20190204_legyel_te_is_nerlovag_tarsasjatek_teszt_stromanok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67c712bc-ed9b-4df8-9c50-f8b001cb6e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061475fc-00b5-4d92-a543-09223099cc29","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_legyel_te_is_nerlovag_tarsasjatek_teszt_stromanok","timestamp":"2019. február. 04. 17:20","title":"Kipróbáltuk a legmagyarabb mai társasjátékot, amelyben strómanként kell legyőzni a másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c57da60-e83e-415b-99a6-3626efeaddd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz ember bűnösségét mondta ki a vörösiszapper megismételt elsőfokú eljárásában a Győri Törvényszék hétfőn. Az első- és a másodrendű vádlottat, a Mal Zrt. volt vezérigazgatóját és műszaki vezérigazgató-helyettesét letöltendő szabadságvesztésre ítélték. Öt vádlottat felmentettek.","shortLead":"Tíz ember bűnösségét mondta ki a vörösiszapper megismételt elsőfokú eljárásában a Győri Törvényszék hétfőn. Az első- és...","id":"20190204_Vorosiszapper_tiz_vadlottat_bunosnek_mondtak_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c57da60-e83e-415b-99a6-3626efeaddd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1741624c-d0b1-4439-a369-88bb67c58db1","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Vorosiszapper_tiz_vadlottat_bunosnek_mondtak_ki","timestamp":"2019. február. 04. 13:28","title":"Vörösiszapper: tíz vádlottat bűnösnek mondtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94a62b1b-1a83-4054-afff-35244d000209","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már nagyon izgulunk.","shortLead":"Már nagyon izgulunk.","id":"20190204_Mordaly_a_Foldon__itt_a_Bosszuallok_uj_teasere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94a62b1b-1a83-4054-afff-35244d000209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e7eda7-a5e9-467f-9847-da435c47e3b3","keywords":null,"link":"/kultura/20190204_Mordaly_a_Foldon__itt_a_Bosszuallok_uj_teasere","timestamp":"2019. február. 04. 10:21","title":"Mordály a Földön – itt a Bosszúállók: Végjáték új teasere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233f884c-11e4-464e-b7b2-f15cd799efae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Újabb szakasszal bővült a megyei jogú városokat érintő útépítő program.","shortLead":"Újabb szakasszal bővült a megyei jogú városokat érintő útépítő program.","id":"20190203_eger_gyorsut_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=233f884c-11e4-464e-b7b2-f15cd799efae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe97706-630c-40ed-b253-e4a6504da85b","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190203_eger_gyorsut_video","timestamp":"2019. február. 03. 09:39","title":"Ilyen lesz a kész gyorsút Egerig - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf384e1-cb35-49bb-b21d-2febd8c438d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei almárkája egy olyan okosórát készített, amely a kínai nagyvállalat Watch GT órájának picit visszafogottabb, ám stílus tekintetében annál talán jobban is sikerült változata.","shortLead":"A Huawei almárkája egy olyan okosórát készített, amely a kínai nagyvállalat Watch GT órájának picit visszafogottabb, ám...","id":"20190203_honor_watch_magic_okosora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aaf384e1-cb35-49bb-b21d-2febd8c438d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9921cfc8-1256-4933-a6ff-fafed36b91d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190203_honor_watch_magic_okosora","timestamp":"2019. február. 03. 08:03","title":"Megjött a Honor okosórája, amit elég hetente egyszer feltölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf03fc8-cfc6-4e04-af01-44d91faf1ab5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába hívtak segítséget egy Gyáli úti hajléktalanhoz, senki, még az egyesületek munkatársai sem mentek ki hozzá – így szól az újabb álhír, amely a Facebook mellett egyre több kamuhíroldalon is felbukkan. Az Utcáról Lakásba Egyesület munkatársa szerint az ilyen írások súlyosan csorbítják a létező ellátási rendszer hitelességét, a férfi ugyanis él.","shortLead":"Hiába hívtak segítséget egy Gyáli úti hajléktalanhoz, senki, még az egyesületek munkatársai sem mentek ki hozzá –...","id":"20190204_alhir_hazugsag_hajlektalan_budapest_gyali_ut_kihules_szocialis_munkas_hajlektalanellatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbf03fc8-cfc6-4e04-af01-44d91faf1ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51e578c-1b17-4a94-83ce-cd3762130300","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_alhir_hazugsag_hajlektalan_budapest_gyali_ut_kihules_szocialis_munkas_hajlektalanellatas","timestamp":"2019. február. 04. 09:03","title":"Most egy budapesti hajléktalanról terjed óriási hazugság a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ec0f56-30f2-4834-a589-9e6f7c72bf8f","c_author":"Pálmai Erika","category":"elet","description":"A kétszeres olimpiai bajnok kardvívó, Szilágyi Áron lelki trénere segítette a világ legrangosabb szakácsversenyén, a Bocuse d’Oron induló magyar csapat felkészülését. Faludi Viktória tanácsadó pszichológus arról is mesélt a hvg.hu-nak adott interjúban, hogy mit gyakoroltak Pohner Ádámmal a leginkább.","shortLead":"A kétszeres olimpiai bajnok kardvívó, Szilágyi Áron lelki trénere segítette a világ legrangosabb szakácsversenyén...","id":"20190203_A_lenyeg_hogy_a_verseny_a_versenyzesrol_szoljon_ne_az_eredmenyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42ec0f56-30f2-4834-a589-9e6f7c72bf8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd8f155-5410-42cf-8e2c-8b1f33f48e59","keywords":null,"link":"/elet/20190203_A_lenyeg_hogy_a_verseny_a_versenyzesrol_szoljon_ne_az_eredmenyrol","timestamp":"2019. február. 03. 17:30","title":"Mit keres a sportpszichológus egy szakácsverseny döntősei mellett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e79e43-ec96-496f-b6d1-6af1f0d3dcf4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Novák Katalin a legrangosabb szakmai díjat kapta, amit banki közgazdászoknak ítélhetnek, az indoklás szerint a gyerekvállalás ösztönzéséért tett.","shortLead":"Novák Katalin a legrangosabb szakmai díjat kapta, amit banki közgazdászoknak ítélhetnek, az indoklás szerint...","id":"20190204_A_jegybankarok_legnagyobb_kitunteteset_kapta_meg_az_MNBtol_a_csaladugyi_allamtitkar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5e79e43-ec96-496f-b6d1-6af1f0d3dcf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c17e44c-397b-4e3c-9ece-65762663abe5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190204_A_jegybankarok_legnagyobb_kitunteteset_kapta_meg_az_MNBtol_a_csaladugyi_allamtitkar","timestamp":"2019. február. 04. 11:22","title":"Novák Katalin a jegybankárok legnagyobb kitüntetését kapta meg az MNB-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]