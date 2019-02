Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d417480-f0d7-46b3-864e-7537902daeff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Még tart a fellendülés az ingatlanpiacon, de kiadási céllal egyre kevésbé éri meg lakást vásárolni, a keresleti túlsúly mellé 5,86 százalékos ingatlanpiaci hozam társul.","shortLead":"Még tart a fellendülés az ingatlanpiacon, de kiadási céllal egyre kevésbé éri meg lakást vásárolni, a keresleti túlsúly...","id":"20190205_Ingatlanpiac_a_kiadasban_egyre_kisebb_az_uzlet_de_az_aremelkedesben_meg_lehet_bizni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d417480-f0d7-46b3-864e-7537902daeff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2556af01-e5db-4e5e-b268-a8a08846ba5c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190205_Ingatlanpiac_a_kiadasban_egyre_kisebb_az_uzlet_de_az_aremelkedesben_meg_lehet_bizni","timestamp":"2019. február. 05. 09:48","title":"Ingatlanpiac: a kiadásban egyre kisebb az üzlet, de az áremelkedésben még lehet bízni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vizsgálatot még Trócsányi László igazságügyi miniszter kezdeményezte.","shortLead":"A vizsgálatot még Trócsányi László igazságügyi miniszter kezdeményezte.","id":"20190205_A_Velencei_Bizottsag_most_a_kozigazgatasi_birosagok_miatt_vizsgalodik_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b3993e-1b56-4c93-b915-fc824ccf6521","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_A_Velencei_Bizottsag_most_a_kozigazgatasi_birosagok_miatt_vizsgalodik_Magyarorszagon","timestamp":"2019. február. 05. 08:07","title":"A Velencei Bizottság most a közigazgatási bíróságok miatt vizsgálódik Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És az orvosi kamarát is megreformálnák, hogy megfelelő módon, és tényleg értük működjön. Mindezen célok elérésére új Facebook-csoportot hoztak létre Újratervezés néven.","shortLead":"És az orvosi kamarát is megreformálnák, hogy megfelelő módon, és tényleg értük működjön. Mindezen célok elérésére új...","id":"20190204_Osszealltak_az_orvosok_biztonsagos_munkavegzest_melto_korulmenyeket_szeretnenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda1d765-75a5-4b61-a9be-acb854d1bd51","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Osszealltak_az_orvosok_biztonsagos_munkavegzest_melto_korulmenyeket_szeretnenek","timestamp":"2019. február. 04. 09:31","title":"Összeálltak az orvosok: biztonságos munkavégzést, méltó körülményeket szeretnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3bb24de-ba5f-4784-af7d-f919f884262f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfő reggeltől 10 hónapon át pótlóbuszozni kell Aszód és Pécel között, sokaknak ez két átszállást jelent. Kollégánk kiment a reggeli csúcsforgalomba felmérni a helyzetet: Aszódon és Gödöllőn jó szervezettséggel találkozott, utassal annál kevesebbel. Pécelen viszont voltak gondok, meg is késett egy kicsit a vonat.","shortLead":"Hétfő reggeltől 10 hónapon át pótlóbuszozni kell Aszód és Pécel között, sokaknak ez két átszállást jelent. Kollégánk...","id":"20190204_A_vonatokkal_egyutt_az_utasok_is_eltuntek_a_hatvani_elovarosi_vonalrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3bb24de-ba5f-4784-af7d-f919f884262f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838f4d21-ec64-4cf2-a3b4-d81b008ab9b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_A_vonatokkal_egyutt_az_utasok_is_eltuntek_a_hatvani_elovarosi_vonalrol","timestamp":"2019. február. 04. 08:25","title":"A vonatokkal együtt az utasok is eltűntek a hatvani elővárosi vonalról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87655c2a-b10b-410a-8a85-991e836a356e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az SYL, vagyis Save Your Life a mobileszközök gyorsulásmérőjének segítségével képes felismerni, ha a telefon tulajdonosa karambolt szenvedett, majd egy automatikusan generált üzenetben riasztani a mentőket. Az ingyenes program magyar ötlet szüleménye.","shortLead":"Az SYL, vagyis Save Your Life a mobileszközök gyorsulásmérőjének segítségével képes felismerni, ha a telefon...","id":"20190204_syl_saving_your_life_android_ios_eletmento_alkalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87655c2a-b10b-410a-8a85-991e836a356e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a05be8-f4fc-4fc1-a850-017d886d115b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_syl_saving_your_life_android_ios_eletmento_alkalmazas","timestamp":"2019. február. 04. 10:33","title":"Telepítse a telefonjára: az életét mentheti meg ez az ingyenes alkalmazás, érzékeli a baleseteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27723111-e488-4ad4-affd-68787f12677d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Woody Harrelson dokumentált.","shortLead":"Woody Harrelson dokumentált.","id":"20190204_Ilyen_egy_igazi_hollywoodi_szelfi_a_Super_Bowl_dontojeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27723111-e488-4ad4-affd-68787f12677d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d901462-5c71-4bc6-ab03-8db23bf00607","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Ilyen_egy_igazi_hollywoodi_szelfi_a_Super_Bowl_dontojeben","timestamp":"2019. február. 04. 08:56","title":"Ilyen egy igazi hollywoodi szelfi a Super Bowl döntöjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f4b240-0352-49d3-96ca-0b0a89dfb684","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatalmas felfordulást okozott két német fiatalember, akiknek pont egy amerikai katonai támaszpont közelében jutott eszébe, hogy kipróbáljanak egy riasztópisztolyt. A lövöldözőket őrizetbe vették, és a rendőrök szerint olyan büntetést kapnak majd, ami segít nekik megtanulni, hol érdemes, s hol nem riasztópisztolyt tesztelni.","shortLead":"Hatalmas felfordulást okozott két német fiatalember, akiknek pont egy amerikai katonai támaszpont közelében jutott...","id":"20190204_Rosszkor_lottek_rossz_helyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51f4b240-0352-49d3-96ca-0b0a89dfb684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a35346-c162-4291-86aa-f876864f501d","keywords":null,"link":"/vilag/20190204_Rosszkor_lottek_rossz_helyen","timestamp":"2019. február. 04. 10:04","title":"Rosszkor lőttek, rossz helyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea9ae8e-6bc6-45ce-85b5-9b9750fa5c15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"M. Péter állítólag otthon szenvedett súlyos balesetet.","shortLead":"M. Péter állítólag otthon szenvedett súlyos balesetet.","id":"20190203_Meghalt_a_Dozsa_Gyorgy_uti_kabrios_M_Richard_korabbi_buntarsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ea9ae8e-6bc6-45ce-85b5-9b9750fa5c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6edb02f4-ed58-408b-a521-9c33dcb12c21","keywords":null,"link":"/itthon/20190203_Meghalt_a_Dozsa_Gyorgy_uti_kabrios_M_Richard_korabbi_buntarsa","timestamp":"2019. február. 03. 14:07","title":"Meghalt a Dózsa György úti kabriós M. Richárd korábbi bűntársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]