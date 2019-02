Több hasznos, életmentőnek is nevezhető funkciót épített az Apple újgenerációs okosórájába (Apple Watch Series 4). Az Egyesült Államokban december óta elérhető EKG-funkció sikerrel jelzett egy akár halálossá is válható szívrendellenességet, és nemrégiben hasonlóan hasznosnak bizonyult az óra elesésérzékelője.

A 9to5Mac beszámolója szerint egy 67 éves norvég férfi köszönheti az életét az elesésérzékelőnek. A férfi az éjszaka közepén ment ki a fürdőszobába (csuklóján az Apple órával), ahol valószínűleg rosszul lett, elesett és elájult. Mivel nem jelezte az órának, hogy nincsen gond, az eszköz azonnal riasztást adott. A mentők így megtalálták, ellátták és kórházba vitték a véres és eszméletlen férfit.

© NRK

Az elesésérzékelő alapból nincsen bekapcsolva az Apple Watchon, kivéve, ha az óra viselője elmúlt 65 éves (és ezt be is állította az órán vagy a Health alkalmazásban). Amennyiben fiatalabbak is hasznosnak ítélik ezt a funkciót, a My Watch Tab menüben, az Emergency SOS-nél kapcsolhatják be.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.