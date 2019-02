Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55b3faab-6ff8-4dd4-8fa1-b85d8167cc2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Ezek a járművek sem mai darabok, húszéves lassan a legfiatalabb is.","shortLead":"Ezek a járművek sem mai darabok, húszéves lassan a legfiatalabb is.","id":"20190206_ikarus_busz_c56_tuz_mecsek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55b3faab-6ff8-4dd4-8fa1-b85d8167cc2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8383128-847c-4ead-82dd-00e6afd8eeee","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190206_ikarus_busz_c56_tuz_mecsek","timestamp":"2019. február. 06. 11:12","title":"Fotók: kigyulladt egy régi helyközi Ikarus a mecseki szerpentinen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a850df1f-ef05-4452-a57e-29ff66b299fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A Bohém rapszódia rendezője elleni zaklatási vádak miatt a brit filmakadémia \"felfüggesztette\" Bryan Singer jelölését, ám a film továbbra is a kiemelkedő brit alkotások mezőnyében szerepel.","shortLead":"A Bohém rapszódia rendezője elleni zaklatási vádak miatt a brit filmakadémia \"felfüggesztette\" Bryan Singer jelölését...","id":"20190207_Pedofilvadak_Bryan_Singer_BAFTAjeloles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a850df1f-ef05-4452-a57e-29ff66b299fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0892bca8-dddb-4094-909a-292de3e95ce8","keywords":null,"link":"/kultura/20190207_Pedofilvadak_Bryan_Singer_BAFTAjeloles","timestamp":"2019. február. 07. 14:56","title":"Szexuális visszaélés miatt visszavonták Bryan Singer BAFTA-jelölését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc6c593-2b8e-4b72-9651-a81b498e910f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Trend Micro jelentésében 29 olyan androidos alkalmazásra hívja fel a figyelmet, amelyek valójában vírusok terjesztésére és az adatok ellopására megírt programok voltak.\r

