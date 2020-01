Slofie, azaz slow-motion selfie. Az Apple által kreált szóösszetételt csak kevesen használják, ezért is készített reklámokat hozzá az iPhone gazdája.

A slow-motion selfie, azaz lassú mozgású szelfi kifejezést az Apple ismertette meg a világgal még szeptemberben, az iPhone 11-ek bemutatásakor. Még ősszel kezdeményezte is a szóösszetétel levédését, nehogy más is használja. Pedig ez senkinek nem is jutott eszébe (még az iPhone-osoknak sem), talán mert nem lett akkora durranás, mint amilyenre az Apple számított.

Slofie-ket az iPhone 11 új, 12 megapixeles TrueDepth kamerájának a segítségével lehet készíteni. Az Apple szerint (legalábbis ezt írja az iPhone 11 hivatalos prezentációs oldalán) minden sokkal menőbbnek tűnik 120 képkocka/másodperccel, még ha csak egy sajtot is eszik valaki, vagy a szél fújja a hajtát.

A slofie készítése egyébként nem ördöngösség: el kell indítani az iPhone-on a kamera alkalmazást, aktiválni kell a szelfikamerát, majd ki kell választani a slow-mo módot. A többit pedig már az iPhone-ra kell bízni. Hogy kedvet csináljon a slofie-k készítéséhez, az Apple – a tőle megszokott tömör stílusban, azaz egészen rövid videókban mutatja meg, miről is van szó.

