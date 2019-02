Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3dc1f0c4-69f1-4f52-a4f1-17d31c23ca6a","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"vilag","description":"Az USA kilépett abból az 1987-ben megkötött, fegyverkezést korlátozó szerződésből, amelyet Oroszország is kreatívan értelmezett egy ideje. Egy magyar elemzés azt mutatja meg, hogy az újra induló fegyverkezési verseny és az atomhatalmak szaporodása hogyan növeli a fenyegetettséget.","shortLead":"Az USA kilépett abból az 1987-ben megkötött, fegyverkezést korlátozó szerződésből, amelyet Oroszország is kreatívan...","id":"20190206_Kozelebb_a_vegitelethez__ujra_eljon_az_atomfegyverekkel_valo_nyilt_fenyegetes_kora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dc1f0c4-69f1-4f52-a4f1-17d31c23ca6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41b1bb2-0889-428e-abf4-638441a7cb27","keywords":null,"link":"/vilag/20190206_Kozelebb_a_vegitelethez__ujra_eljon_az_atomfegyverekkel_valo_nyilt_fenyegetes_kora","timestamp":"2019. február. 06. 15:31","title":"Közelebb a végítélethez: újra eljöhet az atomfegyverekkel fenyegetés kora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0c4ad2-1237-4311-849d-40ac5732b73a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Plusz és mínusz ötven fokban is kiválóan teljesít, és akár luxuskivitelben is lehet rendelni. ","shortLead":"Plusz és mínusz ötven fokban is kiválóan teljesít, és akár luxuskivitelben is lehet rendelni. ","id":"20190207_gaz_lanctalpas_keteltu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a0c4ad2-1237-4311-849d-40ac5732b73a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97534637-027a-484e-a4ce-a20cde802c4d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190207_gaz_lanctalpas_keteltu","timestamp":"2019. február. 07. 19:22","title":"Igazi orosz különlegesség a lánctalpas csónak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a tavalyi évet is kibírhatatlanul melegnek érezte, kezdjen hozzászokni a gondolathoz: az elkövetkező időszakban mindez csak rosszabb lesz. ","shortLead":"Ha a tavalyi évet is kibírhatatlanul melegnek érezte, kezdjen hozzászokni a gondolathoz: az elkövetkező időszakban...","id":"20190206_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_meteorologiai_vilagszervezet_nyari_meleg_forrosag_legmegelebb_ev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"834fa1a4-c2a1-416d-b475-8477de0f6fe0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_meteorologiai_vilagszervezet_nyari_meleg_forrosag_legmegelebb_ev","timestamp":"2019. február. 07. 07:03","title":"Nem véletlenül volt tűzforró a tavalyi év, de van rosszabb hír is: a következő öt még melegebb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400587a1-d302-4389-9a8f-ce807af87b0f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyereknek nem esett baja.","shortLead":"A gyereknek nem esett baja.","id":"20190207_vonaton_hagyott_csecsemo_amerika_cleveland","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=400587a1-d302-4389-9a8f-ce807af87b0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821c4429-4589-403a-b6a6-b291462747b7","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_vonaton_hagyott_csecsemo_amerika_cleveland","timestamp":"2019. február. 07. 10:15","title":"Leszállt cigizni, a vonat meg elindult, benne a kisbabájával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cd14cc-8fec-40f6-aceb-b564c2b84404","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Oberfrank Pál szerint „minden szempontból jó döntés” rendezni hagyni a szexuális zaklatással megvádolt Marton Lászlót. Sárosdi Lilla azonban megdöbbent.","shortLead":"Oberfrank Pál szerint „minden szempontból jó döntés” rendezni hagyni a szexuális zaklatással megvádolt Marton Lászlót...","id":"20190207_Sarosdi_Lilla_Elkeserito_hogy_mennyire_hatalomfelto_gyava_szinhazi_vezetok_vannak_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75cd14cc-8fec-40f6-aceb-b564c2b84404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"886078e8-bb54-4241-b3f0-9e482b24d0c9","keywords":null,"link":"/elet/20190207_Sarosdi_Lilla_Elkeserito_hogy_mennyire_hatalomfelto_gyava_szinhazi_vezetok_vannak_Magyarorszagon","timestamp":"2019. február. 07. 08:34","title":"Sárosdi Lilla: Elkeserítő, hogy mennyire hatalomféltő, gyáva színházi vezetők vannak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rendhagyó módon demonstrálta az általa fejlesztett mesterséges intelligencia képességeit a Huawei. A rendszer ugyanis befejezte az egyik leghíresebb, mondhatni félkész zenei művet.","shortLead":"Rendhagyó módon demonstrálta az általa fejlesztett mesterséges intelligencia képességeit a Huawei. A rendszer ugyanis...","id":"20190208_huawei_mate_20_pro_mesterseges_intelligencia_schubert_szimfonia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c07c0e-109f-4cbd-82e5-dc7530a68e6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_huawei_mate_20_pro_mesterseges_intelligencia_schubert_szimfonia","timestamp":"2019. február. 08. 10:03","title":"Olyan okos a Huawei mesterséges intelligenciája, hogy sikerült befejeznie Schubert \"félkész\" szimfóniáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ace529-e44d-43cc-b0a5-57a080a8ce1a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":" ","shortLead":" ","id":"20190207_Maganyos_vagy_figyelemzavaros_novenyeknek_segitene_egy_novenykommuna_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0ace529-e44d-43cc-b0a5-57a080a8ce1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6f98d5-b058-41c1-aecd-d8091fa0cd39","keywords":null,"link":"/kkv/20190207_Maganyos_vagy_figyelemzavaros_novenyeknek_segitene_egy_novenykommuna_Budapesten","timestamp":"2019. február. 07. 10:31","title":"Magányos vagy figyelemzavaros növényeknek segítene egy növénykommuna Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdb50c4-3a12-4596-9a93-175274f5fa17","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legjobb az egészben, hogy az anyagot összeállítók nemcsak a problémákat, hanem a lehetséges megoldásokat is vázolják.","shortLead":"A legjobb az egészben, hogy az anyagot összeállítók nemcsak a problémákat, hanem a lehetséges megoldásokat is vázolják.","id":"20190208_zsenialis_video_az_m0_m10_es_m100_osszes_problemajarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcdb50c4-3a12-4596-9a93-175274f5fa17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742ea0c5-8242-45dd-8c60-c473860fdf46","keywords":null,"link":"/cegauto/20190208_zsenialis_video_az_m0_m10_es_m100_osszes_problemajarol","timestamp":"2019. február. 08. 10:21","title":"Zseniális videó az M0, M10 és M100 összes problémájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]