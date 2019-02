Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs nemzetbiztonsági kockázat a paksi bővítésről szóló szerződés jelentős részében, ezért kiadhatják azokat – döntött a bíróság. Lesznek azonban részletek, ahol meg kell ismételni az elsőfokú eljárást.","shortLead":"Nincs nemzetbiztonsági kockázat a paksi bővítésről szóló szerződés jelentős részében, ezért kiadhatják azokat – döntött...","id":"20190208_Dontott_a_birosag_a_paksi_szerzodes_reszleteinek_nagyjabol_90_szazalekat_nyilvanossagra_hozhatjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b078fcd-376c-4fb3-9bb6-11e9f238cb37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Dontott_a_birosag_a_paksi_szerzodes_reszleteinek_nagyjabol_90_szazalekat_nyilvanossagra_hozhatjak","timestamp":"2019. február. 08. 14:12","title":"Döntött a bíróság: a paksi szerződés részleteinek nagyjából 90 százalékát nyilvánosságra hozhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e88177-60ee-4e72-92ec-e44375fb4f19","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Évértékelő beszéde előtt a volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke helyzetértékelő dolgozatot közölt pártja honlapján. Szerinte ma az ellenzéknek minden értelemben rendszeralternatívát kell állítani Orbánnal szemben, egyeztetni lépéseit, összehangolni akcióit.","shortLead":"Évértékelő beszéde előtt a volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke helyzetértékelő dolgozatot közölt pártja...","id":"20190208_Gyurcsany_Ez_mar_lazadasGyurcsany_Ez_mar_lazadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48e88177-60ee-4e72-92ec-e44375fb4f19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7c445f-a323-497b-a4bd-c5db5d44c701","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Gyurcsany_Ez_mar_lazadasGyurcsany_Ez_mar_lazadas","timestamp":"2019. február. 08. 06:00","title":"Gyurcsány: Ez már lázadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14db78fa-0185-43ed-ad1f-38ae9f90a109","c_author":"HVG","category":"elet","description":"„Képzeljen maga elé egy magyar embert, akit igazán utál, és kívánjon rá szívből áldást” – ezt a tréninget ajánlja a megosztottság ellen az író. ","shortLead":"„Képzeljen maga elé egy magyar embert, akit igazán utál, és kívánjon rá szívből áldást” – ezt a tréninget ajánlja...","id":"20190207_Lackfi_Janos_tarsadalom_zene_interju_megosztottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14db78fa-0185-43ed-ad1f-38ae9f90a109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f652583-820d-4386-a198-a770e209521c","keywords":null,"link":"/elet/20190207_Lackfi_Janos_tarsadalom_zene_interju_megosztottsag","timestamp":"2019. február. 07. 13:36","title":"Lackfi János: A megoszthatatlan társadalom itt van közöttünk, csak észre kell venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyerekek küldhették be a világ minden tájáról az ötletük, amikből a cég karácsonykor hatot meg is valósít. A bevétel gyereksegítő szervezetekhez megy.\r

\r

","shortLead":"Gyerekek küldhették be a világ minden tájáról az ötletük, amikből a cég karácsonykor hatot meg is valósít. A bevétel...","id":"20190207_87_ezer_palyazatbol_hat_nyert_IKEAplussfigura_lesz_beloluk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e4742b2-05fe-4841-bf4c-2c70b94f3c3d","keywords":null,"link":"/kkv/20190207_87_ezer_palyazatbol_hat_nyert_IKEAplussfigura_lesz_beloluk","timestamp":"2019. február. 07. 09:30","title":"87 ezer pályázatból hat nyert, IKEA-plüssfigura lesz belőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee8b57c-110e-4f1e-9114-1922cf5d6342","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Franciaország konzultációra hazarendelte római nagykövetét, s ezzel újabb mélypontra érkezett a két EU-tagállam hónapok óta fokozatosan romló viszonya. A populista, jobboldali olasz koalíció azzal az Ausztriával is haragban áll, amelyet a nacionalista szélsőjobbot képviselő Szabadság Párt részvételével alakított koalíciós kormány irányít. Ahogy terjed a populizmus, úgy várhatóak újabb belső viták az unióban.","shortLead":"Franciaország konzultációra hazarendelte római nagykövetét, s ezzel újabb mélypontra érkezett a két EU-tagállam hónapok...","id":"20190208_Tragikomikussa_kezd_valni_az_olaszfrancia_vita","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cee8b57c-110e-4f1e-9114-1922cf5d6342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91cc9cde-336d-47e2-ade8-1a095047a7bd","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Tragikomikussa_kezd_valni_az_olaszfrancia_vita","timestamp":"2019. február. 08. 11:10","title":"Már a nagykövet-hazahívásnál tartanak: tragikomikussá vált az olasz–francia vita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098a30b2-b51d-4512-92f8-2230dd559a06","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ketten biztosan meghaltak a balesetben.\r

","shortLead":"Ketten biztosan meghaltak a balesetben.\r

","id":"20190207_osszeomlott_egy_hetemeletes_haz_isztambulban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=098a30b2-b51d-4512-92f8-2230dd559a06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d49df1-9c07-4fa6-8f8a-5083c4bc2619","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_osszeomlott_egy_hetemeletes_haz_isztambulban","timestamp":"2019. február. 07. 05:22","title":"Összeomlott egy hétemeletes ház Isztambulban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b04436-e629-4647-8d6e-acdaccbd64bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás és az emberi hatások együttesen hosszú távon az élővilág átrendeződéséhez vezetnek, és ez már most megfigyelhető a Dunán – derült ki az MTA Ökológiai Kutatóközpont munkatársai által végzett kutatásból. ","shortLead":"A klímaváltozás és az emberi hatások együttesen hosszú távon az élővilág átrendeződéséhez vezetnek, és ez már most...","id":"20190208_duna_lebego_alga_vizi_elovilag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57b04436-e629-4647-8d6e-acdaccbd64bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5343e23c-3bc3-42aa-bf3c-25c7a43952ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_duna_lebego_alga_vizi_elovilag","timestamp":"2019. február. 08. 16:33","title":"Figyelmeztetnek az MTA kutatói: átalakul a Duna élővilága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85d4d9f-9d18-4794-a194-603dd7f1458a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pécsi Janus Pannonius Múzeum azt írja, bevett gyakorlat, hogy haszonbérleti szerződés keretében adnak műalkotásokat közhivatal, kulturális intézmény vagy közjogi méltóságok számára, így került a volt kulturális államtitkárhoz is tartós megőrzésre több kép. Felsorolták, melyik ez a 13 alkotás, és milyen biztosítási értékűek.","shortLead":"A pécsi Janus Pannonius Múzeum azt írja, bevett gyakorlat, hogy haszonbérleti szerződés keretében adnak műalkotásokat...","id":"20190208_13_kepet_ajandekozott_a_pecsi_muzeum_Hoppal_Peter_irodajaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d85d4d9f-9d18-4794-a194-603dd7f1458a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50144f67-f495-4b71-9af6-e1a38c0bd9fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_13_kepet_ajandekozott_a_pecsi_muzeum_Hoppal_Peter_irodajaba","timestamp":"2019. február. 08. 15:43","title":"Összesen 13 képet ajándékozott a pécsi múzeum Hoppál Péter irodájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]