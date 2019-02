A Facebook rendszerint új megoldásokkal kísérletezik, hogy nagyobb figyelemre tudjon szert tenni a fiatalok körében. Erre azért van szükségük, mert az évek során sokan közülük más szolgáltatásra, például a Snapchatre költöztek át, ami érthető mód zavarja Zuckerbergéket.

Hogy a problémát orvosolni tudják, a Facebook egy új alkalmazáson kezdett dolgozni, amit LOL-nek neveztek el, nem véletlenül: a humorra, azon belül is a mémekre helyezte a hangsúlyt. Pont arra, amire egy fiatalnak szüksége lehet.

Csakhogy a terv egyáltalán nem jött be, ugyanis a Recode most megtudta, hogy az ötlet csak a Facebook részéről tűnt jónak, a program tesztelésére felkért fiatalokat egyszerűen hidegen hagyta a dolog. Többen meg is írták a véleményüket, amelyek a hatására (bár a pontos szövegek nem ismertek), a Facebook állítólag nyomban leállíttatta a fejlesztést. El lehet tehát képzelni, milyen visszajelzések érkeztek.

A sikertelenséget látszik igazolni az is, hogy bár a munka szüneteltetéséről van szó, a lap szerint nem valószínű, hogy valaha is megjelenik. A Facebook közben ugyanis taktikát váltott, s a tinédzsereknél fiatalabb korosztályra kezdett fókuszálni, abban reménykedve, hogy őket sikerül majd megnyerniük. De hogy számukra milyen újdonsággal rukkolhatnak majd elő, erősen kérdéses, ugyanis a Facebook használatának minimális korhatára 13 év. Vagyis olyan dologgal kell előállniuk, ami még nekik is belefér.

