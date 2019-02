Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a761522a-1df9-4203-a1a2-f273edbbc3d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bezárt a Pannon Lúd mezőkovácsházi telepe, több százan kerültek utcára. A céget évekkel ezelőtt megvásárló vállalkozó a nemrég elindult mélykúti gigavágóhídra koncentrál, amelyet Orbán Viktor nemrég avatott fel. Most tőle kérnek támogatást, hogy a bezárás okozta nehézségek legyőzésében segítsen. ","shortLead":"Bezárt a Pannon Lúd mezőkovácsházi telepe, több százan kerültek utcára. A céget évekkel ezelőtt megvásárló vállalkozó...","id":"20190208_Orban_Viktortol_ker_segitseget_a_polgarmester_a_bezart_Pannon_Lud_Kft_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a761522a-1df9-4203-a1a2-f273edbbc3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47fbbb1a-e0d4-43be-911e-ef6162ee3ffe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Orban_Viktortol_ker_segitseget_a_polgarmester_a_bezart_Pannon_Lud_Kft_ugyeben","timestamp":"2019. február. 08. 14:06","title":"Orbán Viktortól kér segítséget a polgármester a Pannon Lúd bezárása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22bc33eb-9a1b-4ec2-b627-0150eb145bbd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rendkívüli állapotot vezettek be az Oroszország északi részén lévő Novaja Zemlja szigetvilágban, mert a tömegesen érkező jegesmedvék a települések lakóit fenyegetik.","shortLead":"Rendkívüli állapotot vezettek be az Oroszország északi részén lévő Novaja Zemlja szigetvilágban, mert a tömegesen...","id":"20190209_Jegesmedveriado_EszakOroszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22bc33eb-9a1b-4ec2-b627-0150eb145bbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f36298-8c0a-42cc-bdb3-f174f8c5e70e","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Jegesmedveriado_EszakOroszorszagban","timestamp":"2019. február. 09. 15:35","title":"Jegesmedveriadó Észak-Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0845dfd0-c29b-4999-8cac-41c99fbb6cf2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges lehetőséget kínál felhasználóinak a OnePlus: a gyártó a vásárlóktól vár ötleteket arra, milyen funkciókat látnának szívesen a mobilok által használt oprendszerben. ","shortLead":"Különleges lehetőséget kínál felhasználóinak a OnePlus: a gyártó a vásárlóktól vár ötleteket arra, milyen funkciókat...","id":"20190209_szoftverfejleszto_funkcio_oneplus_oxygen_os_mobil_operacios_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0845dfd0-c29b-4999-8cac-41c99fbb6cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be2c564-28c4-42ce-ac39-68601c654f7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190209_szoftverfejleszto_funkcio_oneplus_oxygen_os_mobil_operacios_rendszer","timestamp":"2019. február. 09. 10:03","title":"Hiányol egy funkciót a telefonjáról? Most ön is beleszólhat, mit tegyen bele a OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Gyors változások jönnek az után, hogy Macedóniából Észak-Makedónia lett. Az ország még idén csatlakozhat a NATO-hoz, és közelebb kerülhet az EU-hoz. ","shortLead":"Gyors változások jönnek az után, hogy Macedóniából Észak-Makedónia lett. Az ország még idén csatlakozhat a NATO-hoz, és...","id":"201906__eszakmakedonia__nemzetkozi_jatszmak__gruevszki__gatszakadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496e31aa-7154-4051-9b6b-d69f39bc981e","keywords":null,"link":"/vilag/201906__eszakmakedonia__nemzetkozi_jatszmak__gruevszki__gatszakadas","timestamp":"2019. február. 09. 17:30","title":"Gruevszki-ügy ide vagy oda, Orbán is áment mondott a macedónok NATO-tagságára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Juan Guaidó - aki önmagát Venezuela ideiglenes elnökévé kiáltotta ki - szükség esetén kész lenne engedélyezni egy esetleges amerikai katonai beavatkozást, hogy rábírják Nicolás Maduro hivatalban lévő államfőt a hatalom átadására.","shortLead":"Juan Guaidó - aki önmagát Venezuela ideiglenes elnökévé kiáltotta ki - szükség esetén kész lenne engedélyezni...","id":"20190209_A_venezuelai_ellenzeki_vezeto_elfogadna_az_USA_katonai_beavatkozasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87b3e627-541f-4b50-ad0b-992e0b380c45","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_A_venezuelai_ellenzeki_vezeto_elfogadna_az_USA_katonai_beavatkozasat","timestamp":"2019. február. 09. 08:06","title":"A venezuelai ellenzéki vezető elfogadná az USA katonai beavatkozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf94200b-3195-4f73-a2a3-b5b15bb7cd08","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb álorvosra bukkantak Romániában az illegálisan praktizáló olasz Matteo Politi esete nyomán indított ellenőrzések során – írta a Trasindex.ro az egészségügyi minisztérium bejelentésére hivatkozva.","shortLead":"Újabb álorvosra bukkantak Romániában az illegálisan praktizáló olasz Matteo Politi esete nyomán indított ellenőrzések...","id":"20190209_Ujabb_alorvos_bukott_le_Romaniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf94200b-3195-4f73-a2a3-b5b15bb7cd08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5456852-03b9-4ccf-9ccc-767378fcb5ec","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Ujabb_alorvos_bukott_le_Romaniaban","timestamp":"2019. február. 09. 09:39","title":"Újabb álorvos bukott le Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc2c536-36cf-4970-ae3d-465d14049d1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb két személy halálát okozta az influenza, ezzel 97-re nőtt a betegség halálos áldozatainak száma – jelentette pénteken a romániai Országos Közegészségügyi Intézet (INSP). A kronika.ro beszámolója szerint elmúlt héten országszerte több mint háromezer influenzás esetet igazoltak.","shortLead":"Újabb két személy halálát okozta az influenza, ezzel 97-re nőtt a betegség halálos áldozatainak száma – jelentette...","id":"20190209_Szazhoz_kozeledik_az_influenza_romaniai_halalos_aldozatainak_a_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdc2c536-36cf-4970-ae3d-465d14049d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2d062e-32c6-49f8-a908-3dd1eb0fc01c","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Szazhoz_kozeledik_az_influenza_romaniai_halalos_aldozatainak_a_szama","timestamp":"2019. február. 09. 10:10","title":"Százhoz közeledik az influenza romániai halálos áldozatainak a száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619c4f20-fc31-4345-a304-f441c27818c1","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Ádáz csata folyik az európai gázellátás ellenőrzéséért. Épülnek a vezetékek az oroszoknak, az USA ellentámadásra készül, de mások is mozgolódnak.","shortLead":"Ádáz csata folyik az európai gázellátás ellenőrzéséért. Épülnek a vezetékek az oroszoknak, az USA ellentámadásra...","id":"201906__gazellatas__oroszamerikai_csorte__ukrajnasziget__a_nagy_csohaboru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=619c4f20-fc31-4345-a304-f441c27818c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc9e68d-a75e-4b2c-8529-3b30a8b4f608","keywords":null,"link":"/gazdasag/201906__gazellatas__oroszamerikai_csorte__ukrajnasziget__a_nagy_csohaboru","timestamp":"2019. február. 09. 10:00","title":"A nagy csőháborúban Moszkva áll nyerésre, de Budapest is nyakig benne van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]