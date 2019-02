Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7849d35e-7851-4a33-86a4-dacb5c1c2839","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190203_Sok_emlekezetes_foto_keszult_az_amerikai_hidegrol_de_ez_mindent_visz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7849d35e-7851-4a33-86a4-dacb5c1c2839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43a2738-fe79-4f47-9d2c-35aa6f39a89a","keywords":null,"link":"/elet/20190203_Sok_emlekezetes_foto_keszult_az_amerikai_hidegrol_de_ez_mindent_visz","timestamp":"2019. február. 03. 09:25","title":"Sok emlékezetes fotó készült az amerikai hidegről, de ez mindent visz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8375cdf1-89cb-4f59-bce0-364d9f518ac8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyerekek maradnak, csak arra ösztönzik a nevelőszülőket, hogy saját otthonaikban maradjanak, így fokozatosan eladják az ingatlanokat. Azért kellett így dönteniük, mert az anyaalapítvány más régiókra csoportosítja át a forrásait. Az ÁGOTA, a szintén állami gondoskodásban élő gyermekeket támogató alapítvány pedig állami pénzből telket vásárolt.","shortLead":"A gyerekek maradnak, csak arra ösztönzik a nevelőszülőket, hogy saját otthonaikban maradjanak, így fokozatosan eladják...","id":"20190203_Eladja_aprankent_az_ingatlanjait_az_SOS_Gyermekfalu_Alapitvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8375cdf1-89cb-4f59-bce0-364d9f518ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a11cbfbf-8eb8-4ed1-bb95-b8af7821a70a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190203_Eladja_aprankent_az_ingatlanjait_az_SOS_Gyermekfalu_Alapitvany","timestamp":"2019. február. 03. 09:51","title":"Eladja apránként az ingatlanjait az SOS Gyermekfalu Alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8785f6fe-4be6-47be-b282-1d7a3fe26d6b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A közlekedés okozta légszennyezést is csökkentenünk kellene 2030-ra. Pillanatnyilag rosszak az esélyeink, pedig az egészségünknek nem mindegy.","shortLead":"A közlekedés okozta légszennyezést is csökkentenünk kellene 2030-ra. Pillanatnyilag rosszak az esélyeink, pedig...","id":"201905__kozlekedes__euromilliardok__tiszta_levego__legszamjelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8785f6fe-4be6-47be-b282-1d7a3fe26d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60ac698-d479-4274-87b7-00a542441990","keywords":null,"link":"/cegauto/201905__kozlekedes__euromilliardok__tiszta_levego__legszamjelentes","timestamp":"2019. február. 03. 15:00","title":"Iszonyatos pénzbe kerül, hogy jobb levegőt szívjunk - de az is, hogy szennyezettet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037a5be7-8acb-4999-9215-a9c7c956f2d0","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Sid Vicious az 1979. február 1-ről 2-ra virradó éjszaka túladagolta magát.","shortLead":"Sid Vicious az 1979. február 1-ről 2-ra virradó éjszaka túladagolta magát.","id":"20190202_40_eve_halt_meg_a_punk_poszterfiuja_Sid_Vicious_Sex_Pistols","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=037a5be7-8acb-4999-9215-a9c7c956f2d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022a88b7-3e79-4309-b427-e2694e633486","keywords":null,"link":"/kultura/20190202_40_eve_halt_meg_a_punk_poszterfiuja_Sid_Vicious_Sex_Pistols","timestamp":"2019. február. 02. 12:07","title":"40 éve halt meg a punk poszterfiúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"573f1521-7b33-492c-8fed-9b655d6d329f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Elődjénél jelentősen nagyobb utas- és csomagtérrel, illetve modern technikával támad az új Focus kombi, melyből mi a legexkluzívabb kivitelt fogtuk vallatóra. Teszten a kompakt kombik Louis Vuittonja.","shortLead":"Elődjénél jelentősen nagyobb utas- és csomagtérrel, illetve modern technikával támad az új Focus kombi, melyből mi...","id":"20190202_luxus_hatizsak_teszten_a_ford_focus_vignale_kombi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=573f1521-7b33-492c-8fed-9b655d6d329f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb234e5-1f7b-4657-8e0e-adb00d05352f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190202_luxus_hatizsak_teszten_a_ford_focus_vignale_kombi","timestamp":"2019. február. 02. 15:00","title":"Luxus hátizsák: teszten a Ford Focus Vignale kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21546e02-51f3-43ff-b876-fc3f59ab4730","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A harmadik helyen álló Internazionale nagy meglepetésre kikapott hazai pályán a kiesés ellen küzdő Bolognától az olasz labdarúgó-bajnokság 22. fordulójának vasárnapi játéknapján.","shortLead":"A harmadik helyen álló Internazionale nagy meglepetésre kikapott hazai pályán a kiesés ellen küzdő Bolognától az olasz...","id":"20190203_Bombameglepetes_Milanoban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21546e02-51f3-43ff-b876-fc3f59ab4730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f23829a3-f0b5-4d46-afd0-0409c3f3058c","keywords":null,"link":"/sport/20190203_Bombameglepetes_Milanoban","timestamp":"2019. február. 03. 21:39","title":"Bombameglepetés Milánóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76a54b4-a5f9-4387-9710-f3476a924ee2","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A hagyományos tanterv különálló tantárgyakra épül, amelyeket magától értetődően fontosnak tartunk. A helyes kiindulópontnak viszont annak kellene lennie: mit kellene a tanulóknak tudniuk és mire kell képesnek lenniük - mutat rá a neves oktatási szakember, Ken Robinson, aki szerint az iskoláknak nyolc alapkompetenciát kellene fejleszteniük.","shortLead":"A hagyományos tanterv különálló tantárgyakra épül, amelyeket magától értetődően fontosnak tartunk. A helyes...","id":"20190203_ken_robinson_8K_iskola_kepessegek_fejlesztese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a76a54b4-a5f9-4387-9710-f3476a924ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f55682-cab3-4c2a-a00f-d6b89ae864d6","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190203_ken_robinson_8K_iskola_kepessegek_fejlesztese","timestamp":"2019. február. 03. 19:15","title":"A 8K, avagy mit fejlesztenek egy jó iskolában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f44749-eb4d-4c41-a9d8-52c689ce038f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vasárnap a legnagyobb a valószínűsége annak, hogy vörösre színezett égi áldással találkozhatunk. És nem most először fordul majd elő ilyesmi. ","shortLead":"Vasárnap a legnagyobb a valószínűsége annak, hogy vörösre színezett égi áldással találkozhatunk. És nem most először...","id":"20190202_majd_ha_piros_ho_esik_Most_tenyleg_sor_kerulhet_hasonlora_ne_menjen_automosoba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1f44749-eb4d-4c41-a9d8-52c689ce038f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3dc9560-2766-41b9-a1a6-31c7e148edb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190202_majd_ha_piros_ho_esik_Most_tenyleg_sor_kerulhet_hasonlora_ne_menjen_automosoba","timestamp":"2019. február. 02. 10:33","title":"Majd ha piros hó esik! Most tényleg sor kerülhet hasonlóra, ne menjen autómosóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]